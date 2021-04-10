Клиентке салона красоты тайно нарастили ресницы суперклеем

Косметолог и пользовательница Tiktok Мэдди Уарр (Maddy Warr) разместила в соцсети видео, на котором рассказала об инциденте, недавно произошедшем с ее клиенткой, пишет Lenta.ru.

По словам Уарр, женщина отправилась в студию красоты, чтобы сделать наращивание ресниц. Однако вместо специализированного средства мастер салона воспользовалась обычным суперклеем, не предупредив об этом клиентку. В дальнейшем это нарушение вызвало боли в веках женщины и лишило ее собственных ресниц.

На опубликованных кадрах Уарр медленными движениями отделяет от век клиентки густой слой искусственных ресниц. «Я предложила ей три варианта: либо я сниму их сама, но это будет больно, либо это сделают медики в больнице, либо стоит просто подождать, когда они отрастут и отпадут сами», — рассказала автор видео.

Благодаря тому, что суперклей не оказал вредного действия на глаза пострадавшей, косметологу удалось удалить ее фейковые ресницы. В заключение она пообещала клиентке, что в скором времени ее натуральные ресницы отрастут естественным образом.