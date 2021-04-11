Сальто Беллы Хадид и лунная походка Ирины Шейк: Mugler показал новую коллекцию весна-лето 2021

Креативный директор модного дома Кейси Кадволладер привлек к работе над роликом команду Torso Solutions, которая прославилась благодаря своим концептуальным фотосессиям и видеонарезкам с использованием CG-технологий, пишетWFC.tv.

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Видео, которое длится около семи минут, начинается с появления Беллы Хадид: модель дефилирует по подиуму задом-наперед, что ненавязчиво отсылает нас к фильму Кристофера Нолана «Довод» – в нем герои при помощи монтажа также двигались в обратном направлении.

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Настоящим сюрпризом для поклонников стало появление Ирины Шейк: модель также продемонстрировала «лунную походку», а в какой-то момент на подиуме появились сразу две «Ирины», одна из которых исполнила несколько виртуозных танцевальных движений.

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Однако самое интересное создатели видео приберегли к концу – ближе к финалу Белла Хадид демонстрирует чудеса акробатики, исполняя сальто. Правда, трюк выполнила не сама модель, а ее дублерша, однако благодаря современным технологиям это практически незаметно.

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Также в видео можно заметить звезду сериала «Эйфория» Хантер Шафер и актрису Доминик Джексон.