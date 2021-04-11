Модель показала, как изменилась ниже пояса благодаря спорту, и даже самые ленивые побежали в зал

В подтверждение своих слов Тэмми выложила коллаж из трех фото, показав впечатляющую трансформацию своих ягодиц. На первом снимке предстала очень худая девушка без округлых бедер, на последнем — знойная фитоняшка с эффектными объемами, передает Life.ru.

Однако не все поверили, что 26-летняя мать двоих детей добилась таких результатов без вмешательства пластических хирургов. Но Тэмми уверяет фолловеров, что все дело в терпении, регулярных занятиях и правильной еде. По ее словам, достаточно заниматься хотя бы по полчаса пять дней в неделю и преображение обязательно случится. Но, конечно, придется подождать.

«Работайте усердно, питайте свое тело большим количеством хорошей еды — и вы действительно сможете добиться огромных перемен», - комментирует Тэмми.