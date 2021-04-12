Восемь вещей, которые стоит сделать для красивой кожи

И на этой же крохотной площади, а мы говорим всего об одном квадратном сантиметре, живут около 30 000 000 различных бактерий. Кстати, именно они дают неприятный запах, когда человек потеет — сам по себе человеческий пот как жидкость запаха не имеет.

Кожа выполняет множество функций. Благодаря способности поглощать кислород и выделять углекислый газ — помогает дышать. Являясь «покровом», защищает от солнечной радиации, проникновения бактерий, потери и попадания извне воды, механических и физических повреждений, перегрева и переохлаждения. Кроме того, кожа выполняет определенные функции в водно-солевом обмене, синтезе и накоплении витамина D, а также некоторых гормонов.

Кожа – и внутренний, и наружный орган: одной половиной она внутри, а другой снаружи. Соответственно, испытывает на себе все превратности существования во внешнем мире и реагирует на все, что происходит с организмом изнутри. Кожа — зеркало состояния желудочно-кишечного тракта, баланса гормонов, образа жизни и даже образа мыслей. Это индикатор работы нашего «внутреннего завода», и я как диагност при взгляде на человека, в первую очередь обращаю внимание на состояние его кожи, ее цвет, локти и так далее. Все это дает массу информации о здоровье.

Состояние кожи напрямую зависит от возраста, питания и образа жизни, пишет «Лиза». Как же мы можем повлиять на это в лучшую сторону?

1. Откажись от курения

Никотин вредит сосудам и убивает бесчисленное множество новых кожных клеток, кроме того, затрудняет процесс заживления ран и регенерации кожи. Даже если ты не куришь, а находишься рядом с курящим человеком, внешнее воздействие вредного табачного дыма может вызывать сухость и раздражение кожи, тусклый цвет лица. Кроме того, у курильщиков из-за дыма появляется опасная привычка щуриться, что способствует залеганию глубоких морщин возле глаз (тех самых «гусиных лапок») и «кисетных» морщин вокруг губ. Есть даже термин такой — «лицо курильщика».

2. Соблюдай водный баланс

Около 70% кожи человека составляет вода и 30% — коллаген, эластин, ретикулин, углеводы, липиды, ферменты. Вода нужна для правильной работы системы кровообращения, жизнедеятельности клеток, поддержания функций коллагена. Когда воды недостаточно, сокращается количество межклеточной жидкости в дерме, и расположенные здесь же коллагеновые высыхают и истончаются.

3. Выбирай правильные средства гигиены

И, кстати. не используй их при каждом мытье. Увлажненным и здоровым внешний слой кожи поддерживают липиды, естественные жиры. Моющие средства, шампуни, гели, чрезмерное намыливание, токсичный состав и спирт уничтожают липиды. Выбирай средства с нейтральным для кожи уровнем рН (в 5,5 единиц) — это кислые, а не щелочные средства. Отдавай предпочтение тем, что не имеют яркого цвета, выразительного запаха и обильной пены. Чем средство «непривлекательнее», тем больше понравится коже.

4. Употребляй витамин С

Он не синтезируется в организме самостоятельно, а поступает только извне и необходим для нормальной выработки коллагена — вещества, ответственного за упругость кожи. Если витамина С недостаточно, коллаген разрушается, соответственно, начинаются более активные процессы старения кожи.

5. А еще — омега-3

Омега-3 жирные кислоты заботятся о молодости и здоровье кожи, нормализуют уровень холестерина, полезны для сердца, снижают риск развития рака кожи. Именно поэтому в твоем рационе должны быть дикие лосось, тунец, скумбрия, сардины, форель, авокадо, молоко, йогурт, грецкие орехи, семена льна.

6. Будь осторожнее с молоком

Ограничь потребление молочных продуктов, так как в составе молока присутствуют вещества, которые провоцируют более активную работу сальных желез. В результате выделяется больше кожного сала, которое закупоривает поры и стимулирует появление новых прыщей. Да и в целом способствует развитию воспалительных процессов в организме.

7. Береги кожу от солнца

Используй солнцезащитные средства и не находись под прямыми солнечными лучами. Ультрафиолет стимулирует в этом случае выработку меланина для защиты кожи. И тут уж как повезет — кому загар, кому родинки и пигментные пятна, всем — риск меланомы.

8. Высыпайся