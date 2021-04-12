Рассказывает психолог: как понять, что пора разводиться?

Семейная психология — сложная штука. Иногда пары чувствуют перемены и дискомфорт, но не могут понять причины. Специально для 5-tv.ru психолог Александр Шахов рассказал, как спасти отношения или понять, что пора подавать на развод.

Вы не разговариваете друг с другом

Молчание между партнерами и неумение обсуждать проблемы в отношениях — один из главных признаков будущего развода. Если супруги не вступают в коммуникацию друг с другом, стоит задуматься о том, что отношения зашли в тупик, рассказал психолог. Но безмолвие одного из партнеров не всегда является равнодушным отношением к ситуации: он просто может решить, что пора подавать на развод и ждет решения от вас.

Чтобы окончательно не разрушить семью, Александр Шахов советует не молчать даже во время ссор. Не имеет значение, какие эмоции вы испытываете в этот момент. Кричите, бейте посуду, извиняйтесь, но разговаривайте. Если вы способны говорить друг с другом, это означает, что чувства еще есть и их возможно спасти. В случае полного нежелания выходить на разговор, лучше закончить отношения, чем тянуть утопающий корабль.

Отношения не оправдывают ваши ожидания

Все мы чего-то ожидаем от партнера, когда вступаем с ним в серьезные отношения, но иногда они не оправдывают себя. Нередко бывает, что мужчину или женщину не устраивает совместная жизнь. В этом случае стоит определить для себя, что вы в принципе хотели получить от отношений с этим человеком. И получили ли?

Чтобы четко понять, оправдывают ли отношения ваши ожидания, возьмите лист бумаги и напишите на нем свои личные критерии: любовь, материальный достаток, чувство защищенности, забота и так далее. Этот шаг позволит расставить все точки над «i» и понять, стоить ли дальше продолжать жить с человеком. Если ни один пункт из вашего списка не оправдал себя — смысла тянуть брак нет. Ожидания вряд ли воплотятся в жизнь, а потраченное на человека время уже будет не вернуть.

Вы не понимаете психологию друг друга

Как известно, психология мужчины и женщины кардинально отличается, но 90% людей почему-то забывают об этом, когда вступают в отношения. У всех разные мотивы и цели, разные взгляды на жизнь и представление о мире. Именно из-за упущения этого важного фактора, появляются большие проблемы в семье, утверждает психолог. Когда вы хотя бы отдаленно изучите психологи противоположного пола и поймете, за какие рычаги дергать не стоит, а за какие нужно ухватиться, проблем станет гораздо меньше. Если же вы слепо убеждены в обратном и отказываетесь понимать внутренний мир своего супруга или супруги, это означает, что лучше всего расстаться.

Вы переносите обиды из прошлого на своего партнера

Существует один способ спасти разрушающийся брак — проверить свои эмоции. Лучше всего сделать это у профессионального психолога, советует Александр Шахов. Что значит этот пункт? У многих людей остаются обиды из прошлого и сопровождают их на протяжении всей жизни. Женщины чаще всего переносят обиды на отца из детства во взрослую жизнь, а внутренний мир мужчин испытывают тягость из-за обид на своих матерей. Психологи называют это переносом.