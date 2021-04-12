Чем опасны домашние животные для маленьких детей?

С какими домашними животными нам и нашим детям чаще всего приходится иметь дело? Список невелик: кошки, собаки, хомяки, морские свинки и крысы, птахи да рыбки, пишет woman.ru.
И естественно, что живя под одной крышей, наши дети с первых дней жизни активно контактируют с домашними питомцами. Чаще всего эти контакты — полезны, но в некоторых случаях бывают и опасны…
Кошки: милые, пока добрые
На первый взгляд, милее кошек (и особенно котят) домашнее животное и не сыскать. Они ласковые, привязчивые, по отзывам хозяев — хорошо и тонко чувствуют настроение и проблемы со здоровьем своих домочадцев. Но, как известно, в отличии от собак, кошки весьма строптивы. И если случаи, когда кошка покусала взрослого или ребенка, крайне редки, то вот инциденты, когда она серьезно поцарапала кого-то из своих хозяев, наоборот, происходят сплошь и рядом. Могут ли быть серьезно опасны кошачьи царапины для малыша?
Оказываются, могут. Медицинской науке даже известен такой недуг как инфекционная болезнь кошачьих царапин, более научно — фелиноз. Она вызывается специфическими бактериями, которые «живут» на кошках, и преимущественно — на маленьких котятах.
В 90 % случаев дети заболевают фелинозом, «подхватив» опасных бактерий с когтей милых очаровательных котяток.
Инкубационный период болезни длится от 3 до 21 дня. Первые различимые симптомы следующие
Царапины долго не заживают;
Увеличиваются в размерах подмышечные и локтевые лимфоузлы;
Повышенная температура тела.
Лечение фелиноза, как правило, длительное и непростое (противовоспалительная терапия должна подбираться сугубо индивидуально). Поэтому, во-первых, по возможности пресекайте чересчур игривые телесные контакты своего малыша с домашней кошкой, чтобы избежать царапин, а во-вторых — при появлении симптомов заболевания немедленно покажите младенца врачу.
Фелиноз, конечно, неприятное заболевание. Однако, даже оно не отменяет тот факт, что от присутствия в доме кошки пользы и удовольствия существенно больше, чем вреда и проблем. Тем более — для маленькой девочки.
Почему девочкам жизненно необходимо общение с кошками
Дело тут вовсе не в удовлетворении каких-то мимимишных девчачьих чувств, порождаемых тонкой душевной организацией, которая отличает каждую девочку и девушку. Потребность в кошке в данном случае преследует сугубо прагматичные цели.
Суть в том, что существует особый микроб — токсоплазма, который вызывает болезнь со схожим названием — токсоплазмоз. Здоровому взрослому человеку токсоплазмоз, как правило, не страшен — болезнь протекает совершенно бессимптомно, организм сам с ней прекрасно справляется. Многие люди даже не подозревают, что в свое время уже переболели токсоплазмозом.
Однако, токсоплазмоз крайне опасен для беременной женщины, но не потому что может навредить ей. А потому, что может нанести серьезный урон здоровью будущего ребенка — вызвать такие страшные пороки развития плода, при которых единственным выходом становится прерывание беременности.
Ветеринары не дадут соврать — 100 % кошек заражены токсоплазмой. И когда этот микроб попадает в организм еще юной девочки (даже младенца), у нее вырабатывается к нему стойкий иммунитет. И именно этот иммунитет годы спустя защищает будущего ребенка, когда девочка (на тот момент уже девушка, женщина) забеременеет.