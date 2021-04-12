Чем опасны домашние животные для маленьких детей?

Если вы не можете позволить себе содержать кошку в собственном доме, по крайней мере придумайте некий сценарий, согласно которому ваша малышка проведет хотя бы пару месяцев в компании кошки — в гостях у бабушки-кошатницы, в гостях у ваших друзей, на съемной даче и т.п.

Но прежде чем покупать в дом мурлыкающего пушистика, убедитесь в том, что у вас и членов вашей семьи нет аллергии на кошек. 4

Для этого достаточно сходить в гости к друзьям или родственникам, у которых уже есть кошка, посидеть у них несколько часов, потискать животное, а потом приглядеться к своему самочувствию, и к здоровью ваших деток. Если вы заметите сыпь на коже, слезотечение, признаки затрудненного дыхания — с приобретением «мурки» придется подождать, а вместо этого следует сходить на прием к аллергологу. А если ничего подобного не заметите — смело приводите в дом нового жильца.

Если в доме собака, значит у ребенка… глисты?

Те родители малышей, на которых помимо заботы о детях, лежит еще и забота о собаке, живущей в доме, всегда страшно беспокоятся по поводу глистов. Ведь младенцы и собаки никогда не разбирают, где чьи игрушки — они сообща, единой и дружной командой, бодро тащат в рот все, что видят на своем пути. Особенно, если у малыша начали резаться первые зубки, а резиновые мячики «мухтара» так звонко пищат по квартире то тут, то там…

И в представлении родителей, пес, которые регулярно ходит на улицу, нюхает и лижет там то, что мы не решились бы даже в руки взять, воле-неволей делится с ребенком паразитами, которые в организме собаки время от времени неминуемо разводятся.

Но особых причин для беспокойства нет. Глисты — это, безусловно, не приятно и отвратительно, но вас должно порадовать хотя бы то обстоятельство, что у каждого вида животных они, как правило, свои. Иными словами, паразиты, которые живут в собаке, крайне редко «переселяются» в организм человека. Попасть они туда, безусловно, могут (а как же иначе, если слюнявые мячики «мухтара» так заманчиво пищат!), но вот выжить и расплодиться — только в исключительных случаях.

Достаточно время от времени давать собаке глистогонные лекарства, а кал ребенка сдавать на анализ (что вы скорее всего и так делаете примерно раз в полгода, даже если у вас вообще нет домашних животных).

Статистика, проводимая во многих странах мира, показала, что количество детей, у которых периодически обнаруживают паразитов, в семьях с домашними животными и без примерно одинаковое. Это значит, что если при анализе у вашего малыша обнаружились глисты, это еще не повод грешить на собаку.