Пн, 12.04.2021
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Чем опасны домашние животные для маленьких детей?

Девочка с кошкой. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Детские психологи утверждают, что дети, которые растут «в компании» домашних животных — собак, кошек, хомяков, морских свинок и даже рыбок, демонстрируют в будущем более высокий уровень интеллекта, а также обладают более развитыми адаптивными способностями. Но так ли уж безопасно общение маленьких детей и домашних животных?

С какими домашними животными нам и нашим детям чаще всего приходится иметь дело? Список невелик: кошки, собаки, хомяки, морские свинки и крысы, птахи да рыбки, пишет woman.ru.

И естественно, что живя под одной крышей, наши дети с первых дней жизни активно контактируют с домашними питомцами. Чаще всего эти контакты — полезны, но в некоторых случаях бывают и опасны…

Кошки: милые, пока добрые

На первый взгляд, милее кошек (и особенно котят) домашнее животное и не сыскать. Они ласковые, привязчивые, по отзывам хозяев — хорошо и тонко чувствуют настроение и проблемы со здоровьем своих домочадцев. Но, как известно, в отличии от собак, кошки весьма строптивы. И если случаи, когда кошка покусала взрослого или ребенка, крайне редки, то вот инциденты, когда она серьезно поцарапала кого-то из своих хозяев, наоборот, происходят сплошь и рядом. Могут ли быть серьезно опасны кошачьи царапины для малыша?

Оказываются, могут. Медицинской науке даже известен такой недуг как инфекционная болезнь кошачьих царапин, более научно — фелиноз. Она вызывается специфическими бактериями, которые «живут» на кошках, и преимущественно — на маленьких котятах.

В 90 % случаев дети заболевают фелинозом, «подхватив» опасных бактерий с когтей милых очаровательных котяток.

Инкубационный период болезни длится от 3 до 21 дня. Первые различимые симптомы следующие

  • Царапины долго не заживают;

  • Увеличиваются в размерах подмышечные и локтевые лимфоузлы;

  • Повышенная температура тела.

Лечение фелиноза, как правило, длительное и непростое (противовоспалительная терапия должна подбираться сугубо индивидуально). Поэтому, во-первых, по возможности пресекайте чересчур игривые телесные контакты своего малыша с домашней кошкой, чтобы избежать царапин, а во-вторых — при появлении симптомов заболевания немедленно покажите младенца врачу.

Фелиноз, конечно, неприятное заболевание. Однако, даже оно не отменяет тот факт, что от присутствия в доме кошки пользы и удовольствия существенно больше, чем вреда и проблем. Тем более — для маленькой девочки.

Почему девочкам жизненно необходимо общение с кошками

Дело тут вовсе не в удовлетворении каких-то мимимишных девчачьих чувств, порождаемых тонкой душевной организацией, которая отличает каждую девочку и девушку. Потребность в кошке в данном случае преследует сугубо прагматичные цели.

Суть в том, что существует особый микроб — токсоплазма, который вызывает болезнь со схожим названием — токсоплазмоз. Здоровому взрослому человеку токсоплазмоз, как правило, не страшен — болезнь протекает совершенно бессимптомно, организм сам с ней прекрасно справляется. Многие люди даже не подозревают, что в свое время уже переболели токсоплазмозом.

Однако, токсоплазмоз крайне опасен для беременной женщины, но не потому что может навредить ей. А потому, что может нанести серьезный урон здоровью будущего ребенка — вызвать такие страшные пороки развития плода, при которых единственным выходом становится прерывание беременности.

Ветеринары не дадут соврать — 100 % кошек заражены токсоплазмой. И когда этот микроб попадает в организм еще юной девочки (даже младенца), у нее вырабатывается к нему стойкий иммунитет. И именно этот иммунитет годы спустя защищает будущего ребенка, когда девочка (на тот момент уже девушка, женщина) забеременеет.

Если вы не можете позволить себе содержать кошку в собственном доме, по крайней мере придумайте некий сценарий, согласно которому ваша малышка проведет хотя бы пару месяцев в компании кошки — в гостях у бабушки-кошатницы, в гостях у ваших друзей, на съемной даче и т.п.

Но прежде чем покупать в дом мурлыкающего пушистика, убедитесь в том, что у вас и членов вашей семьи нет аллергии на кошек.

Для этого достаточно сходить в гости к друзьям или родственникам, у которых уже есть кошка, посидеть у них несколько часов, потискать животное, а потом приглядеться к своему самочувствию, и к здоровью ваших деток. Если вы заметите сыпь на коже, слезотечение, признаки затрудненного дыхания — с приобретением «мурки» придется подождать, а вместо этого следует сходить на прием к аллергологу. А если ничего подобного не заметите — смело приводите в дом нового жильца.

Если в доме собака, значит у ребенка… глисты?

Те родители малышей, на которых помимо заботы о детях, лежит еще и забота о собаке, живущей в доме, всегда страшно беспокоятся по поводу глистов. Ведь младенцы и собаки никогда не разбирают, где чьи игрушки — они сообща, единой и дружной командой, бодро тащат в рот все, что видят на своем пути. Особенно, если у малыша начали резаться первые зубки, а резиновые мячики «мухтара» так звонко пищат по квартире то тут, то там…

И в представлении родителей, пес, которые регулярно ходит на улицу, нюхает и лижет там то, что мы не решились бы даже в руки взять, воле-неволей делится с ребенком паразитами, которые в организме собаки время от времени неминуемо разводятся.

Но особых причин для беспокойства нет. Глисты — это, безусловно, не приятно и отвратительно, но вас должно порадовать хотя бы то обстоятельство, что у каждого вида животных они, как правило, свои. Иными словами, паразиты, которые живут в собаке, крайне редко «переселяются» в организм человека. Попасть они туда, безусловно, могут (а как же иначе, если слюнявые мячики «мухтара» так заманчиво пищат!), но вот выжить и расплодиться — только в исключительных случаях.

Достаточно время от времени давать собаке глистогонные лекарства, а кал ребенка сдавать на анализ (что вы скорее всего и так делаете примерно раз в полгода, даже если у вас вообще нет домашних животных).

Статистика, проводимая во многих странах мира, показала, что количество детей, у которых периодически обнаруживают паразитов, в семьях с домашними животными и без примерно одинаковое. Это значит, что если при анализе у вашего малыша обнаружились глисты, это еще не повод грешить на собаку.

Что делать, если собака укусила?

Если кошки опасны своими когтями, то собаки — своими клыками. И с природой трудно спорить — никто никогда не даст вам гарантий, что вашего малыша не укусит собака.

Наиболее часто в сознании родителей укус собаки (особенно дикой, бездомной) связан с вероятностью заражения ребенка бешенством — страшной и неизлечимой болезнью. Как много вы знаете о самом заболевании? Восполним возможные пробелы:

  1. Бешенством могут болеть далеко не только собаки! Любое теплокровное животное теоретически может быть переносчиком вируса бешенства. Например, в Индии люди наиболее часто умирают от бешенства после укуса летучих мышей. Как родитель, вы должны помнить: если вашего кроху укусило теплокровное животное (волк, лисица, собака, кошка, морская свинка, крыса и др.), и слюна животного очевидно попала в кровь ребенка, то наиболее разумно как можно быстрее обратиться к медработникам и провести вакцинацию.

  2. От бешенства существуют профилактические меры — например, те самые всем хорошо известные «40 уколов в живот», которые в наши дни уже давно заменены на более гуманные меры, помогают ввести в организм антитела, успевающие побороть инфекцию на стадии, пока еще не закончился инкубационный период вируса. То есть вакцина, которую вводят людям, укушенным предположительно инфицированным животным, не убивает болезнь, а лишь помогает исключить заражение.

  3. Бешенство встречается на всем земном шаре, кроме Антарктиды.

  4. По данным ВОЗ от бешенства ежегодно погибают около 60 тысяч людей.

  5. Если заражение произошло, вылечить человека от бешенства невозможно — он неминуемо погибнет.

Какие действия вы должны предпринять, если вашего ребенка укусило животное:

  1. Сразу после укуса необходимо промыть рану большим количеством мыльного раствора. Чем больше мыла в воде — тем лучше. Разумнее всего натереть на терке хозяйственное или любое другое мыло в таз с водой, размешать, и этой водой тщательно промыть место укуса. Затем на рану следует положить немного любой антибактериальной мази, и наложить повязку, но не плотно, а так, чтобы в область раны обязательно попадал воздух.

  2. Если ребенка укусило не домашнее животное (дикое, уличное, бездомное) и скрылось из виду — необходимо немедленно показать ребенка врачу и провести вакцинацию от бешенства.

  3. Если малыша укусило животное, за которым можно наблюдать (например, это соседский пес, или кошка, которая всегда живет в этом дворе и т.п.) — надо ежедневно присматривать за ним на предмет появления у него симптомов болезни. Самый очевидный и опасный признак — животное боится воды, ни капли не пьет и не ест, а из пасти постоянно выделяется слюна. Независимо от того, проявляются симптомы болезни у животного или нет, малыша все равно надо показать врачу, но вакцинация в этом случае не обязательна (если у животного нет внешних признаков болезни).

  4. Если в течение 10 дней животное не продемонстрировало симптомов болезни — оно активно, хорошо есть и пьет, играет и т.п., то вероятнее всего оно не является источником бешенства.

  5. И наконец, запомните: если вас или вашего ребенка укусило животное, у которого есть хозяин — он юридически обязан обратиться в ветеринарную службу, проверить животное на предмет бешенства и уведомить вас о результатах. Если он отказывается это сделать — вы в праве обратиться в полицию.

Кусая детей, животные могут инфицировать их не только бешенством. В слюне животных обитает целое сообщество всевозможных вредных бактерий. Поэтому, какой бы зверь ни укусил вашу кроху, наилучший вариант действий — обработать рану и показаться врачу.

По статистике примерно половина кошачьих укусов оборачиваются для детей той или иной инфекционной болезнью, опасность инфицирования при укусах собак — около 30 % (правда собаки кусаются гораздо чаще кошек). Забавно, что если ребенка кусает… другой ребенок, в этом случае вероятность заразиться какой-либо инфекцией составляет 40%. То есть потенциально люди для других людей представляют большую угрозу, чем собаки.

Деревенские шалости и сальмонеллез

Лето в деревне — это, конечно, прекрасный отдых для детей и взрослых: чистый воздух, природа, самая эффективная профилактика плоскостопия (особенно если ваш малыш только-только освоил прямохождение и бегает весь день по двору босиком), свежие продукты и прочие радости. Но и деревенские животные могут быть потенциально опасны для детей, особенно — маленьких.

Наиболее строго надо следить за общением ребенка с цыплятами, утятами, гусятами и прочими домашними птицами. Почти поголовно эти деревенские птахи (как впрочем и большинство животных) являются носителями бактерий рода Сальмонелла, которые вызывают острую кишечную инфекцию сальмонеллез.

Сальмонеллез — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире. Наиболее часто сальмонеллез поражает детей первого года жизни.

Как правило, заражение людей происходит через продукты питания, но если вы осуществляете прикорм малыша с помощью проверенных, качественных промышленных продуктов, то риск минимален. А вот прямой контакт ребенка с носителем болезни — реальная и весьма большая вероятность заполучить болезнь. Объясните малышу, что брать в руки цыплят или утят, а также целовать их или играться с ними — нельзя.

Инкубационный период сальмонеллеза составляет 3-4 дня. Первые признаки заболевания

  • Повышение температуры тела (резко и сильно — вплоть до 39 градусов);

  • Озноб и слабость;

  • Головная боль и ломота в теле (малыш станет плаксивым, будет все время крутиться, не сможет лежать спокойно и заснуть);

  • Рвота и понос (похож на болотную жижу — пенистый, зеленоватый, водянистый). Некоторое время спустя в испражнениях можно заметить прожилки крови.

Как только вы обнаружите у вашего крохи эти симптомы, немедленно везите его к врачу, лучше всего — к инфекционисту. И старайтесь как можно чаще и обильнее поить ребенка (подойдет любая жидкость — вода, чай, морс и т.п.).

Как подготовить домашнее животное к приезду новорожденного

Когда в доме или квартире появляется новый человечек — ваш новорожденный — вместе с ним в укладе семьи происходят разительные изменения: дом наполняется новыми запахами и звуками, массой новых предметов, предназначенных для малыша, и новыми правилами бытия.

Для домашних животных, как и для самих домочадцев, эти перемены — источник определенного стресса. Но если людям можно что-то объяснить и втолковать, то животное (кошка или собака) в состоянии стресса становятся очень непредсказуемы — они могут заболеть, стать апатичными или наоборот чересчур нервозными, даже агрессивными…

Чтобы этого избежать, можно домашних животных в некоторой степени подготовить к появлению в доме нового жильца. Для этого имеет смысл сделать следующее:

  • Заранее купить в дом громоздкие предметы — детскую кроватку и коляску, переноску, автокресло и т.п. Пусть собака или кошка привыкнут к новой обстановке, обнюхают эти предметы, но вместе с тем вы должны ясно дать понять животному, что на эту «мебель» ей категорически нельзя укладываться спать, складывать еду и игрушки и т.п.

  • Как только ваш малыш появится на свет, пусть кто-то из домочадцев заберет пеленку или полотенце, в которые уже заворачивали ребенка, и положит эти вещички в детской комнате. Собаки и кошки невероятно чувствительны к новым запахам, и им требуется некоторое время, чтобы свыкнуться с ними. Зато когда вы принесете ребенка в дом, ваш питомец воспримет младенца уже как знакомое ему существо.

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