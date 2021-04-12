ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ ⟩ Десять рецептов вкусного завтрака из яиц

«Сегодня» предлагает десять вариантов блюд из яиц. Выбор достаточный, для того, чтобы сделать свой завтрак действительно вкусным.
- Яйца – 5 шт.
- Бекон – 150 г
- Масло сливочное – 50 г
- Соль, перец, специи – по вкусу
- Отдельно пожарить бекон, отложить и накрыть, чтобы не остывал.
- Разбить все яйца и слегка перемешать. Важно, чтобы не осталось ни одного целого желтка.
- Разогреть на сковородке масло до появления пузырьков и шипения. Убрать сковородку с огня и подождать, пока шипение прекратится. Яйца должны попасть в масло горячее, но не кипящее.
- Вылить в сковородку яйца, ждать 30 секунд, посолить, поперчить.
- Аккуратно перемешать яичную массу до того, как она приобретет кремовую текстуру.
- Быстро переложить в заранее поставленную рядом тарелку.
- Яйцо – 5 шт.
- Шпинат – 200 г
- Лука – 50 г
- Болгарский перец – 1 шт.
- Брокколи – 1 головка
- Помидор – 1 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Пармезан, чеддер – по 100 г
- Соль, перец – по вкусу
- Брокколи отварить измельчить, овощи мелко нарезать, посолить, поперчить.
- Взбить яйца до однородного состояния.
- В смазанной маслом форме для кексов положить смесь из овощей.
- Вылить взбитые яйца в каждую чашку для кексов, пока жидкость почти не достигнет вершины. Посыпать тертым сыром.
- Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.
Омлет со шпинатом, сладким вяленым помидором, луком порей и сыром
- Яйца – 6 шт.
- Молоко 6 ст. л.
- Шпинат – 50 г
- Лук порей – 50 г
- Сыр – 60 г
- Салями – 100 г
- Вяленые помидоры – 5-6 шт.
- Соль, перец по вкусу
- Яйца взбить венчиком с молоком до однородности. Сыр натереть, шпинат и лук мелко нарезать. Перец нарезать кубиками.
- Сковороду смазать сливочным маслом, разогреть.
- Налить половину яичной смеси, сверху положить лук. Затем вылить остальную смесь и выложить шпинат, сверху – колбасу, перец и тертый сыр.
- Накрыть второй половиной омлета и подержать несколько минут под крышкой.
- К омлету автор рецепта предлагает подавать шарики из маскарпоне и куриного паштета с кунжутом.
Омлет с сыром и помидорами
- Яйца – 5-6 шт.
- Ветчина – 100 г
- Сыр – 100 г
- Помидор – 1 шт.
- Щепотка соли
- Разделить яйца на желтки и белки, посолить и слегка взбить.
- На разогретую и смазанную слегка маслом сковороду налить тонкий слой белков, как только они немного схватятся, на одну сторону выложить ветчину.
- Накрыть второй половиной. На теперь свободную часть сковороды налить желтки, выложить помидор, порезанный кольцами, накрыть. Готовить пару минут.
- Сверху вылить смесь белка и тертого сыра. Жарить до готовности.
- 2 ст. л. – оливкового масла
- 2 зуб. – чеснока
- по 1 шт. – красный перец, желтый перец, нарезанный полосками
- 1 ч. л. – молотых семян тмина
- 4 шт. – яйца
- 400 г – консервированные или свежие помидоры
- лавровый лист, базилик, кориандр, паприка, соль, перец по вкусу