Вт, 13.04.2021
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Брызги на одежде при ходьбе: о каких проблемах с ногами они говорят

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Оказывается, после прогулки твои брюки или колготки (вместе с обувью) становятся грязными не из-за неуклюжести или неудачи — скорее всего, ты просто неправильно ходишь. И в будущем это может грозить твоим ногам болезнями.

Здоровые стопы —  это залог правильной работы всей опорно-двигательной системы. Они помогают нам поддерживать равновесие, амортизируют и защищают организм от перегрузок и травм. Не следить за их состоянием опасно! Ноги могут болеть даже в молодости, а с возрастом эти проблемы только усилятся. Именно стопы формируют походку, которая напрямую влияет не только на здоровье, но и на внешний вид. Помимо того, что сутулость при ходьбе выглядит не очень привлекательно, из-за неправильной постановки стопы наша одежда сильнее пачкается. «Лиза» рассказывает, почему так происходит и как это исправить.

Постоянные нагрузки, неправильная обувь — все это может вызвать серьёзные деформации стопы. Среди самых распространенных патологий — плоскостопие, hallux valgus («косточка») и пяточная шпора. Изменения стоп могут приводить к деформации суставов ног, появлению боли в спине, венозной недостаточности и варикозу. Проблемы со стопами нередко становятся причиной искривления позвоночника, негативно влияют на осанку и мешают мышцам правильно функционировать. Из-за этого меняется походка, организм быстрее устает, появляются боль и дискомфорт, продуктивность в течение дня снижается.

Организм просит о помощи

Первые признаки проблем со стопами: дискомфорт в ногах, тяжесть, боль и натоптыши. Такие симптомы говорят о неправильной, слишком высокой нагрузке на отдельные участки стопы. Это означает, что пора бить тревогу! Организму нужна дополнительная поддержка. В группе риска заболеваний стопы те, кто в силу своей работы вынужден долгое время находиться «на ногах»: продавцы, врачи, учителя, парикмахеры и т.д. Провоцировать развитие патологий могут и слишком большие нагрузки, например необходимость много передвигаться пешком (работа курьером), интенсивные занятия спортом, тяжелый физический труд.

Неправильная обувь травмирует стопы

При ходьбе на каблуках смещается центр тяжести. Нагрузка на стопы увеличивается в 5-6 раз, давление на пальцы растет. Такая обувь провоцирует плоскостопие, натоптыши (сухие мозоли), боли в ногах. Конечно, неправильное положение стоп меняет и саму походку, так как каблуки перегружают позвоночник, влияя на его положение. Коленные суставы тоже подвергаются излишнему давлению, что может обернуться артритом или артрозом. К сожалению, и другая крайность — обувь на плоской подошве вредит организму, так как пятки не получают дополнительную помощь при ходьбе. В результате стопа неправильно выполняет амортизирующую функцию. Оптимальная обувь — это модели с каблуком 2-4 сантиметра, широким передним отделом и возможностью регулировки ширины шнуровкой или липучками.

Брызги грязи при ходьбе

Чаще всего одежда сильнее пачкается при ходьбе из-за нарушения биомеханики походки. Одна нога может брать на себя больше нагрузки, чем другая. Нередко это может говорить о наличии патологий стопы. Из-за этого нагрузка на опорно-двигательную систему распределяется неправильно. Ты можешь заметить, что у тебя часто устают ноги, болят колени и позвоночник. Подобные боли очень редко связывают со стопами и начинают бороться именно с проявлениями, а не с причинами. Поэтому и результат симптоматического лечения может быть кратковременным или вовсе отсутствовать.

Только после проведения комплексного осмотра у специалиста складывается полная картина распределения нагрузки по всем мышцам и суставам человека. Врач — травматолог-ортопед подбирает наиболее подходящую стратегию лечения: компенсируется каждый анатомический сегмент (ноги, таз, позвоночник), и начинается все с «фундамента» организма — со стоп. После проведения комплексного лечения изменяются оси всей системы организма, и твоя походка меняется.

Очень нужная поддержка

​Для профилактики и лечения плоскостопия рекомендуется носить ортопедические стельки, поддерживающие стопу в анатомически правильном положении и помогающие ногам справиться с нагрузкой. Их применяют и для лечения «пяточной шпоры» и «косточки». В случае с «косточкой» стельки являются частью комплексного подхода в лечении этого заболевания, которые также включает лечебные носки, корригирующие изделия, ночные бандажи и ортезы для стопы. Стельки подбираются на специальном оборудовании (плантографе) в зависимости от выраженности патологии, анатомических параметров стопы и особенностей биомеханики ходьбы. Высокий, средний или низкий свод; широкий, средний или узкий передний отдел стопы; насколько выражена косточка, где располагаются натоптыши, — на все это обращает внимание грамотный врач при выборе метода лечения ортопедическими стельками.

Кроме того, доктор учитывает вид и тип обуви пациента, колодку и каблук, степень активности и ее сезонность. В результате тщательного подбора каждого ортопедического элемента врач предлагает ортопедические стельки, которые наиболее подходят конкретному человеку с учетом его анатомических особенностей, изменений в организме и образа жизни.

Как правильно ходить

В норме стопы касаются поверхности не всей подошвой, а только тремя основными точками: пяткой, основанием мизинца и большим пальцем. При ходьбе нужно наступать на пятку и плавно переносить центр тяжести сначала на наружную сторону стопы, носок, а потом отталкиваться большим пальцем ноги. Поднимай стопы от поверхности, не шаркай ногами. При каждом шаге ставь ступни параллельно друг другу, немного отклоняя их к внешней стороне. Ну и конечно, следи за осанкой — держи спину и голову прямо, не сутулиться. Расправь плечи, подбородок держи в чуть приподнятом положении. Попроси близких понаблюдать за твоей походкой, и даже неспециалист расскажет многое, что можно увидеть невооружённым глазом.


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