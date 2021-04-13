Брызги на одежде при ходьбе: о каких проблемах с ногами они говорят

Здоровые стопы — это залог правильной работы всей опорно-двигательной системы. Они помогают нам поддерживать равновесие, амортизируют и защищают организм от перегрузок и травм. Не следить за их состоянием опасно! Ноги могут болеть даже в молодости, а с возрастом эти проблемы только усилятся. Именно стопы формируют походку, которая напрямую влияет не только на здоровье, но и на внешний вид. Помимо того, что сутулость при ходьбе выглядит не очень привлекательно, из-за неправильной постановки стопы наша одежда сильнее пачкается. «Лиза» рассказывает, почему так происходит и как это исправить.

Постоянные нагрузки, неправильная обувь — все это может вызвать серьёзные деформации стопы. Среди самых распространенных патологий — плоскостопие, hallux valgus («косточка») и пяточная шпора. Изменения стоп могут приводить к деформации суставов ног, появлению боли в спине, венозной недостаточности и варикозу. Проблемы со стопами нередко становятся причиной искривления позвоночника, негативно влияют на осанку и мешают мышцам правильно функционировать. Из-за этого меняется походка, организм быстрее устает, появляются боль и дискомфорт, продуктивность в течение дня снижается.

Организм просит о помощи

Первые признаки проблем со стопами: дискомфорт в ногах, тяжесть, боль и натоптыши. Такие симптомы говорят о неправильной, слишком высокой нагрузке на отдельные участки стопы. Это означает, что пора бить тревогу! Организму нужна дополнительная поддержка. В группе риска заболеваний стопы те, кто в силу своей работы вынужден долгое время находиться «на ногах»: продавцы, врачи, учителя, парикмахеры и т.д. Провоцировать развитие патологий могут и слишком большие нагрузки, например необходимость много передвигаться пешком (работа курьером), интенсивные занятия спортом, тяжелый физический труд.

Неправильная обувь травмирует стопы

При ходьбе на каблуках смещается центр тяжести. Нагрузка на стопы увеличивается в 5-6 раз, давление на пальцы растет. Такая обувь провоцирует плоскостопие, натоптыши (сухие мозоли), боли в ногах. Конечно, неправильное положение стоп меняет и саму походку, так как каблуки перегружают позвоночник, влияя на его положение. Коленные суставы тоже подвергаются излишнему давлению, что может обернуться артритом или артрозом. К сожалению, и другая крайность — обувь на плоской подошве вредит организму, так как пятки не получают дополнительную помощь при ходьбе. В результате стопа неправильно выполняет амортизирующую функцию. Оптимальная обувь — это модели с каблуком 2-4 сантиметра, широким передним отделом и возможностью регулировки ширины шнуровкой или липучками.

Брызги грязи при ходьбе