Как заставить детей убирать за собой? Креативная мать придумала гениальный трюк

Женщина начала оставлять листы бумаги с легендарным мемом "Ты шутишь?" каждый раз, когда видела разбросанные носки, зубную щетку не на своем месте или мусор в доме.

Забавные фотографии "записок" разлетелись по всему интернету. Однако вирусными они стали только после публикации в профильной группе на Facebook под названием Mum Junkie.

Вам надоело постоянно повторять одно и то же? Надоело слышать, как звучит ваш голос? Вот моя новая стратегия, 4

– написала под забавными снимками женщина.

В комментариях пользователи Сети отметили, что хоть этот мем и очень старый, но он полностью передает выражение лица недовольной матери.

Sick of the sound of your own voice? This is my new strategy!! 😂🤣👍🏻 Опубликовано Mum Junkie Четверг, 8 апреля 2021 г.



