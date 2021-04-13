Как заставить детей убирать за собой? Креативная мать придумала гениальный трюк
Молодая мать с очень творческим подходом к воспитанию детей придумала, как ругать своих чад и при этом "даже не открывать рта", пишет Сегодня.
Молодая мать с очень творческим подходом к воспитанию детей придумала, как ругать своих чад и при этом "даже не открывать рта", пишет Сегодня.
Женщина начала оставлять листы бумаги с легендарным мемом "Ты шутишь?" каждый раз, когда видела разбросанные носки, зубную щетку не на своем месте или мусор в доме.
Забавные фотографии "записок" разлетелись по всему интернету. Однако вирусными они стали только после публикации в профильной группе на Facebook под названием Mum Junkie.
Вам надоело постоянно повторять одно и то же? Надоело слышать, как звучит ваш голос? Вот моя новая стратегия,
– написала под забавными снимками женщина.
В комментариях пользователи Сети отметили, что хоть этот мем и очень старый, но он полностью передает выражение лица недовольной матери.
Sick of the sound of your own voice? This is my new strategy!! 😂🤣👍🏻Опубликовано Mum Junkie Четверг, 8 апреля 2021 г.