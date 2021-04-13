К долгам и ссорам: шесть причин, почему нельзя ставить сумку на стол
В каждом суеверии есть доля правды — и к ней стоило бы прислушаться, пишет wday.ru.
В каждом суеверии есть доля правды — и к ней стоило бы прислушаться, пишет wday.ru.
Ключи от дома или машины, косметичка, мобильный телефон (и не всегда один), а также зарядка к нему, кошелек, дисконтные карты. Современная женщина без сумочки буквально шагу ступить не может. Выйдешь без нее на улицу, и будто без рук оказалась. Но сумка не только вмещает тысячу и одну полезную мелочь. Это еще и модный аксессуар, способный выдать хозяйку — ее характер, статус и даже воспитание — с головой.
Прежде всего, это, конечно, правила приличия. Но есть и другие причины, почему нельзя ставить сумку на стол, и все звучат довольно убедительно.
Складывались они веками, звучат порой категорично и не всегда подвластны объяснению. Так что хотите слыть дамой воспитанной — будьте любезны соблюдать, и без всяких «если» и «но».
Невинную с виду привычку ставить сумку на стол называют причиной того, что в отношениях с домашними исчезают доверие и взаимопонимание, начинаются беспричинные ссоры и скандалы. Кстати, если кого-то в доме эта ваша привычка раздражает, она вполне может стать поводом для конфликта.
Долги и убытки
В учении фэншуй стол имеет сакральное значение. Это своего рода предмет, привлекающий в дом достаток. А потому, чтобы не нарушать его энергетику, ничего лишнего на нем быть не должно. В том числе и сумки, особенно если внутри кошелек с деньгами. Деньги считаются носителями нечистой энергетики из-за того, что проходят через тысячи рук. Так что появление дензнаков, пусть даже находящихся в сумке, на «ладони Бога» (так часто называют стол), повлечет самые неприятные последствия. В частности, финансовые расходы могут превысить размер доходов, что приведет к появлению долгов. А еще на квартиру могут положить глаз воры-домушники.
Женщина благодаря такой привычке может остаться без любимого. Стабильность семейных уз рухнет, и семья окажется под угрозой распада. Но ладно бы муж — может, он и нелюбим давно, и хочется чего-то светлого и возвышенного. Так вот, о романтичных отношениях, да и просто о свиданиях с противоположным полом тоже придется забыть. Да, мир жесток.
Одна из самых распространенных примет гласит: тот, кто ставит сумку на стол, рискует остаться без денег. Родилась она в те дремучие годы, когда такого разнообразия сумок, ридикюлей, борсеток, клатчей не было и в помине, а все самое ценное хранили в кошеле — холщовом или кожаном мешочке. Его, как правило, носили ближе к телу, отвязывая только на время сделок. Но стоило чуть-чуть зазеваться, оставить кошель на столе без присмотра, и всех сбережений можно было лишиться — воришки не зевали. Прошли годы, сумки со стола в общественных заведениях столь нагло уже никто не ворует. А примета осталась.
Обычная гигиена
Можно наплевать на правила этикета, не соблюдать фэншуй и не верить в приметы. Но сумка на столе — это просто негигиенично. Да, в период пандемии коронавируса чистота стала не просто залогом здоровья, ее возвели в ранг священного ритуала. Но даже самая педантичная чистюля никогда не сможет полностью избавиться от микробов и бактерий на поверхности сумочки. А значит, ей, сумочке, не место там, где люди принимают пищу.