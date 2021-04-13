К долгам и ссорам: шесть причин, почему нельзя ставить сумку на стол

Складывались они веками, звучат порой категорично и не всегда подвластны объяснению. Так что хотите слыть дамой воспитанной — будьте любезны соблюдать, и без всяких «если» и «но».

В том, что касается места сумочки в ресторане или кафе, правила этикета не оставляют никаких вариантов. Всему, что крупнее клатча, на столе не место, и точка. Держать сумочку на коленях или соседнем стуле — тоже не комильфо. В приличных ресторанах на такой случай имеются специальные маленькие стульчики или крючки, при помощи которых сумку можно повесить под столом. В заведениях общепита попроще можно повесить свою прелесть на спинку стула или поставить на пол возле ног (но ни в коем случае не у ножки стола или стула).

К слову, королева Великобритании Елизавета II не раз ставила сумочку на стол. Но на то у нее есть свои причины: тем самым монаршая особа подает своим помощникам тайный сигнал, что нужно немедленно окончить встречу и увезти королеву восвояси.

Ссоры с домочадцами

Невинную с виду привычку ставить сумку на стол называют причиной того, что в отношениях с домашними исчезают доверие и взаимопонимание, начинаются беспричинные ссоры и скандалы. Кстати, если кого-то в доме эта ваша привычка раздражает, она вполне может стать поводом для конфликта.

Долги и убытки