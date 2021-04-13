Вт, 13.04.2021
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С чем нужно есть картофель, чтобы не испортить фигуру: разбираемся с диетологом

Картофель. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Наш главный продукт, наш вкусный продукт, наш любимый продукт. А еще каких-то пару столетий тому назад о картошке и думать боялись, не то что есть, пишет Сегодня.

И без специального образования сегодня нам хорошо ясно, что картофель – это не то, чем можно увлекаться каждый день и помногу. Итак, сколько можно картофеля в день и с чем его лучше есть – расскажет диетолог Наталья Кива.

Картофель полезен или нет?

Пожалуй, одним из самых противоречивых продуктов в рационе человека является картофель. Несмотря на большое количество полезных веществ, в картофеле много крохмалов, поэтому он калориен. Разберемся в пользе и вреде подробнее,

– говорит Наталья Кива.

Что полезного есть в картофеле и как нам это может помочь?

Картофель содержит в своем составе:

  • аминокислоты
  • витамины группы В, С, Н, РР
  • фолиевую кислоту
  • калий
  • кальций
  • магний
  • цинк
  • селен
  • железо
  • марганец и другие полезные минеральные вещества

Благодаря такому составу гармонично вписанный в схему здорового питания картофель будет полезен людям, страдающим язвой и гастритами. За счет большого содержания калия картофель способствует выведению из организма воды и поваренной соли, что способствует улучшению обмена веществ. Еще, благодаря тому же калию, картофель нужен в рационе людей с болезнями сердца и гипертоников.

Особенно богат калием печеный картофель, сохраняющий максимум полезных веществ.

Сколько можно есть картофеля в день?

150 г в день для женщин и 200-250 г для мужчин, если вы не на сбросе веса.

Когда картофель становится вредным?

Жареный картофель, фри, чипсы – только навредят здоровью. Также картофельное пюре с маслом и молоком. Часто такая еда сопровождается кетчупом, майонезом. Что наносит еще больший вред.

Как есть картофель, чтобы не навредить фигуре?

Людям с избыточным весом следует с осторожностью относиться к картофелю. Частое употребление крахмалистого продукта не рекомендуется. При неконтролируемом потреблении глюкоза в крахмале приведет к быстрому излишнему набору веса.

Картофель лучше употреблять в кожуре в запеченном или отварном виде, приготовленный в пароварке. Идеально сочетается с овощными блюдами – салатами, рагу, солениями, зеленью и грибами. Картофель в сочетании с мясом, жареным салом и другими жирами – большая нагрузка на ферментную систему организма.

Картофель по-гречески в духовке

Ингредиенты

  • 500 г картофеля
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. сока лимона
  • 0.5 ч. л. сухого орегано
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1/2 стакана воды
  • Соль, черный перец – по вкусу
  • Свежая петрушка – по вкусу

Рецепт приготовления

  1. Картофель почистить и нарезать на дольки.
  2. Противень застелить фольгой и выложить сверху картофель.
  3. Приготовить смесь из оливкового масла, сока лимона, нарезанного чеснока и орегано, полить ею картофель.
  4. Далее картофель посолить, поперчить, залить водой и перемешать.
  5. Поставить в духовку, разогретую до 200 С, на 45-60 минут. Картошку нужно помешивать время от времени.
  6. Когда картофель станет румяным и вберет жидкость, его можно доставать из духовки.
  7. Украсить мелко нарезанной зеленью петрушки при подаче.

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