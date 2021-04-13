С чем нужно есть картофель, чтобы не испортить фигуру: разбираемся с диетологом
Наш главный продукт, наш вкусный продукт, наш любимый продукт. А еще каких-то пару столетий тому назад о картошке и думать боялись, не то что есть, пишет Сегодня.
Наш главный продукт, наш вкусный продукт, наш любимый продукт. А еще каких-то пару столетий тому назад о картошке и думать боялись, не то что есть, пишет Сегодня.
И без специального образования сегодня нам хорошо ясно, что картофель – это не то, чем можно увлекаться каждый день и помногу. Итак, сколько можно картофеля в день и с чем его лучше есть – расскажет диетолог Наталья Кива.
Пожалуй, одним из самых противоречивых продуктов в рационе человека является картофель. Несмотря на большое количество полезных веществ, в картофеле много крохмалов, поэтому он калориен. Разберемся в пользе и вреде подробнее,
– говорит Наталья Кива.
Картофель содержит в своем составе:
Благодаря такому составу гармонично вписанный в схему здорового питания картофель будет полезен людям, страдающим язвой и гастритами. За счет большого содержания калия картофель способствует выведению из организма воды и поваренной соли, что способствует улучшению обмена веществ. Еще, благодаря тому же калию, картофель нужен в рационе людей с болезнями сердца и гипертоников.
Особенно богат калием печеный картофель, сохраняющий максимум полезных веществ.
150 г в день для женщин и 200-250 г для мужчин, если вы не на сбросе веса.
Жареный картофель, фри, чипсы – только навредят здоровью. Также картофельное пюре с маслом и молоком. Часто такая еда сопровождается кетчупом, майонезом. Что наносит еще больший вред.
Людям с избыточным весом следует с осторожностью относиться к картофелю. Частое употребление крахмалистого продукта не рекомендуется. При неконтролируемом потреблении глюкоза в крахмале приведет к быстрому излишнему набору веса.
Картофель лучше употреблять в кожуре в запеченном или отварном виде, приготовленный в пароварке. Идеально сочетается с овощными блюдами – салатами, рагу, солениями, зеленью и грибами. Картофель в сочетании с мясом, жареным салом и другими жирами – большая нагрузка на ферментную систему организма.
Ингредиенты
Рецепт приготовления