Как правильно сушить белье после стирки: несколько хитростей

Лайфхак 1. Встряхните.

Доставая белье из стиральной машины, встряхните каждую вещь резко и до хлопка. Так вы распрямите все складки ткани и зададите ей форму для сушки. Часто такая процедура облегчит или вообще отменит необходимость гладить вещь.

Лайфхак 2. Выверните наизнанку.

Во-первых, так воздуху легче будет добираться до швов, которые обычно сохнут дольше всего. Во-вторых, с изнанки не так четко отпечатаются следы от прищепок. А в-третьих, это очень актуально на улице: летняя мошкара или случайно пролетающая сытая птица могут ненароком запятнать ваше светлое однотонное белье, а с изнанки это будет менее заметно даже если придется вещь застирать.

Лайфхак 3. Минимум слоев.

Не перебрасывайте вещи через веревку вдвое, а цепляйте по возможности в один слой. Помните: чем меньше складок и слоев, тем быстрее высохнет стирка и тем дольше останется свежий запах.

Лайфхак 4. Распределите по веревке.

Цепляя вещь, постарайтесь не сдвигать ее в кучу, а наоборот, распределить на веревке по всей длине. Но при этом не растягивайте, иначе ваша одежда, особенно трикотаж, деформируется. Следите, чтобы прищепки не катались по веревке, а фиксировали стирку там, где вы их прицепили.

Лайфхак 5. Больше воздуха.

Футболку, свитер, платье, а также штаны обязательно расправьте снизу так, чтобы внутри образовалась воздушная прослойка, а мокрая ткань не слипалась – чем меньше слоев и больше воздуха, тем быстрее сохнет вещь.

Лайфхак 6. Используйте плечики.

Трикотажная вещь не потеряет форму и не растянется, если поцепить ее не просто на веревку, а надеть на плечики. Только выбирайте плечики тонкие, без лишних изгибов и по размеру вещи, иначе они отпечатаются и выдуются на рукавах. А чтобы вещь не слетела с плечиков, а сами плечики – с веревки, закрепите все прищепками.

Лайфхак 7. Переворачивайте.

Объемные вещи, полотенца или постельное белье периодически переворачивайте – так они будут быстрее сохнуть.



