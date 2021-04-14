Ненужная вода: продукты, из-за которых мы отекаем
Лишняя жидкость может скапливаться по многим причинам. Неправильная диета — одна из них, пишет wday.ru. А ведь так не хочется просыпаться с мешками под глазами!
Лишняя жидкость может скапливаться по многим причинам. Неправильная диета — одна из них, пишет wday.ru. А ведь так не хочется просыпаться с мешками под глазами!
Мучные изделия и крупы
Конкретизируем: пшеничная, ржаная мука, а также некоторые виды круп, например перловая и ячневая, содержат клейковину или глютен. Это сложный белок, который повсеместно используется в хлебопекарном деле, он придает тесту вязкость и эластичность. И присутствует в нашем рационе почти ежедневно в виде хлеба, сдобы, печенья, гарнира ко вторым блюдам.
О том, что глютен вызывает аллергическую реакцию, известно. Этому есть свой антидот — безглютеновая продукция, очищенная от примеси белков этой группы. Но оказывается, глютен способствует и отекам. Поэтому на ночь глядя не увлекайтесь пастой или булочкой с маслом.
Сладости
Углеводы, особенно быстрые из пирожных и конфет, задерживают воду в клетках. Кусок торта, медовая пахлава или горсть конфет способны поднять настроение и порадовать вкусовые рецепторы. Но потом организм откликнется вялостью и лишним весом из-за скопившейся в клетках жидкости. Поэтому снова ищем баланс между вкусовыми пристрастиями и полезными продуктами. Например, добавляем в рацион тыкву, курагу, чернослив, яблоки, бананы — в них есть углеводы, сладость и даже калий, полезный при склонности к образованию в тканях отечности. А десерты, если очень хочется, оставим на утро выходного дня.
Молоко, кефир, творог
Казалось бы, как могли эти диетические продукты попасть в черный список? Ну ладно молоко — ученые, а вслед за ними и общественность еще не определились, полезно оно или вредно взрослым людям. Но творогу же в один голос поют оды и диетологи, и спортсмены, и все приверженцы ПП. А кефир! Это вообще незаменимый напиток при любой диете.
Но подвох в том, что после приема этих действительно низкокалорийных продуктов с низким гликемическим индексом вырабатывается инсулин, который связан с другим гормоном — альдостероном, гормоном коры надпочечников. Его физиологическая задача — поддерживать водно-солевой обмен, под влиянием альдостерона происходит задержка воды. Особенно отечность может проявиться при частом приеме белковой еды при минимальном количестве углеводов. Но это, конечно, не повод отказываться от молочной продукции совсем. Нужно всего лишь перенести молочные блюда на завтрак или обед, а вот на ужин предпочесть что-нибудь другое.
Соленые и острые блюда
Самый простой способ избавиться от лишней жидкости в организме — отказаться от соленых продуктов: маринованных огурцов, помидоров, квашеной капусты, вяленой рыбы и т. д. Удерживает жидкость в клетках поваренная соль, а точнее, хлористый натрий в ее составе. Одна молекула натрия связывает 20 молекул воды. Но отказываться от соленой еды полностью тоже неправильно. Тогда нарушается водно-солевой баланс в организме. Нужно соблюдать меру. Считается, что допустимая норма в сутки — не более 1,5 г соли.
Жирная еда и фастфуд
Майонез, жирное мясо и рыба, сливки, колбасы и копчености, жаренные на масле пирожки — на переработку этих тяжелых для пищеварения продуктов организм привлечет все свои ресурсы, воду в том числе. Легкости после этого не придется ждать, а вот отечности — вполне. Поэтому в меню должны быть диетическое мясо птицы, кролика, нежирная свинина или говядина. Майонез меняем на сметану, сливки на молоко. Рецепты выбираем такие, чтобы можно было запечь блюдо в духовке.
Консервы
Наверное, многие хозяйки консервируют овощи, фрукты и даже листья винограда для долмы, делая всевозможные салаты, заправки к супам и компоты. В русской кухне консервы — не только праздничное блюдо, но и повседневное. Посмотрите, сколько рецептов придумано из рыбных консервов или с соленым огурцом, например. А тушенка?
Но пользы в этих продуктах, рассчитанных на долгое хранение, немного. Соль, сахар, уксус, лимонная кислота и прочие консерванты повышают давление, задерживая жидкость в клетках, и провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому выбирайте для рациона свежие фрукты и овощи, а маринады припасите для особого случая.
Чипсы, снеки, соленые орешки
Все, что вредно для здоровья, необыкновенно радует наши вкусовые рецепторы. А потому что закуска сильно сдобрена солью, усилителями вкуса, красителями и прочей химией. И оторваться от чипсов или соленого арахиса сложно, рука так и тянется взять добавку. Но, увы, эти искусственные компоненты противопоказаны всем, кто борется с отеками. Да и всем остальным тоже — полезного в этих перекусах нет ничего.
Алкоголь
Увлеклись шампанским на празднике? Утром весы покажут прибавку веса. Это будет заметно по отечности на лице, ногах, руках. При попадании алкоголя, особенно крепких напитков, в кровь начинается сильная интоксикация организма и сбой в работе многих систем. Нарушается и водно-солевой баланс: жидкость в организме есть, но она перераспределяется под действием токсинов — из крови переходит в ткани. Поэтому после приема алкоголя ощущается сильная жажда, но тело выглядит отечным и припухлым. Если возлияния случаются редко, то отеки уйдут сравнительно быстро.
Минеральная вода
Питьевая вода из подземных источников делится на три группы в зависимости от содержания в ней солей, газов и микроэлементов. С наибольшей минерализацией — лечебная вода, с меньшей концентрацией — лечебно-столовая и столовая вода. Когда-то высший свет общества отправлялся поправлять здоровье «на воды», имея в виду бальнеологические курорты. Или покупал минеральную воду в аптеках. Сейчас минералку по рецепту уже не продают. Но если утолять жажду лечебной водой без дозировки, то можно навредить организму. Например, при отеках нельзя применять хлоридно-натриевые воды. Эти вещества влияют на водно-солевой обмен и способствуют задержке жидкости в организме.