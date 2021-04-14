Ненужная вода: продукты, из-за которых мы отекаем

Мучные изделия и крупы

Конкретизируем: пшеничная, ржаная мука, а также некоторые виды круп, например перловая и ячневая, содержат клейковину или глютен. Это сложный белок, который повсеместно используется в хлебопекарном деле, он придает тесту вязкость и эластичность. И присутствует в нашем рационе почти ежедневно в виде хлеба, сдобы, печенья, гарнира ко вторым блюдам.

О том, что глютен вызывает аллергическую реакцию, известно. Этому есть свой антидот — безглютеновая продукция, очищенная от примеси белков этой группы. Но оказывается, глютен способствует и отекам. Поэтому на ночь глядя не увлекайтесь пастой или булочкой с маслом.

Сладости

Углеводы, особенно быстрые из пирожных и конфет, задерживают воду в клетках. Кусок торта, медовая пахлава или горсть конфет способны поднять настроение и порадовать вкусовые рецепторы. Но потом организм откликнется вялостью и лишним весом из-за скопившейся в клетках жидкости. Поэтому снова ищем баланс между вкусовыми пристрастиями и полезными продуктами. Например, добавляем в рацион тыкву, курагу, чернослив, яблоки, бананы — в них есть углеводы, сладость и даже калий, полезный при склонности к образованию в тканях отечности. А десерты, если очень хочется, оставим на утро выходного дня.

Молоко, кефир, творог

Казалось бы, как могли эти диетические продукты попасть в черный список? Ну ладно молоко — ученые, а вслед за ними и общественность еще не определились, полезно оно или вредно взрослым людям. Но творогу же в один голос поют оды и диетологи, и спортсмены, и все приверженцы ПП. А кефир! Это вообще незаменимый напиток при любой диете.

Но подвох в том, что после приема этих действительно низкокалорийных продуктов с низким гликемическим индексом вырабатывается инсулин, который связан с другим гормоном — альдостероном, гормоном коры надпочечников. Его физиологическая задача — поддерживать водно-солевой обмен, под влиянием альдостерона происходит задержка воды. Особенно отечность может проявиться при частом приеме белковой еды при минимальном количестве углеводов. Но это, конечно, не повод отказываться от молочной продукции совсем. Нужно всего лишь перенести молочные блюда на завтрак или обед, а вот на ужин предпочесть что-нибудь другое.

Соленые и острые блюда

Самый простой способ избавиться от лишней жидкости в организме — отказаться от соленых продуктов: маринованных огурцов, помидоров, квашеной капусты, вяленой рыбы и т. д. Удерживает жидкость в клетках поваренная соль, а точнее, хлористый натрий в ее составе. Одна молекула натрия связывает 20 молекул воды. Но отказываться от соленой еды полностью тоже неправильно. Тогда нарушается водно-солевой баланс в организме. Нужно соблюдать меру. Считается, что допустимая норма в сутки — не более 1,5 г соли.

Жирная еда и фастфуд