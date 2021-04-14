Торты со сгущенкой и сметаной: самые вкусные рецепты
Сочетание сгущенки и сметаны часто используется в десертах, особенно в тортах. Wday.ru предлагает их приготовить, где в качестве коржей будет готовое печенье.
Сочетание сгущенки и сметаны часто используется в десертах, особенно в тортах. Wday.ru предлагает их приготовить, где в качестве коржей будет готовое печенье.
Ингредиенты
Изюм — 100 г
Грецкие орехи — 1 стакан
Какао-порошок — 10 г
Сметана — 4 ст. л.
Сахар — 4 ст. л.
Сгущенное молоко — 1 банка
Печенье — 500 г
Торт из печенья со сметаной и сгущенкой
Даже самый простой торт, приготовленный на скорую руку, будет вкуснее магазинного. Для десерта на основе печенья нужны самые простые ингредиенты.
Пошаговый рецепт
Смешайте в кастрюле сметану, сахар и какао. Поставьте кастрюлю на огонь и, постоянно помешивая, варите крем примерно 3-4 минуты. Нужно, чтобы он хорошо разогрелся, но не закипел. Дайте остыть шоколадному крему. В это время приступаем к приготовлению основы для торта.
Очищенные грецкие орехи нужно прокалить на сухой сковороде в течение 3-4 минут. Потом измельчить до состояния мелкой крошки.
Печенье нужно поломать на кусочки среднего размера и смешать с орехами и изюмом. Затем залейте смесь сгущенкой и хорошо перемешайте.
Выложите массу из сгущенки и печенья в виде горки или переложите его в круглую форму и разровняйте. Уберите торт в холодильник до полного застывания.
Достаньте торт и полейте ее остывшим шоколадным кремом.
Кстати, вместо изюма можно использовать любые сухофрукты или цукаты.
Торт со сгущенкой и сметаной
С этим тортом придется повозиться немного дольше, но результат стоит потраченных усилий.
Ингредиенты
Сметана — 250 г
Яйца — 2 шт.
Сгущенное молоко — ½ банки
Вареное сгущенное молоко — 1 банка
Сахар — 1 стакан
Мука — 2 стакана
Сода — 1 ч. л.
Какао — 2 ст. л.
Сливочное масло — 200 г
Как готовить
Яйца хорошо взбейте миксером. Добавьте к ним сахар, белую сгущенку, сметану, соду, которую желательно погасить уксусом. Продолжайте взбивать.
Уменьшите скорость миксера до минимума и небольшими порциями кладите в тесто муку. Замесите мягкое тесто.
Разделите тесто на 4 одинаковых куска. В 2 куска добавьте какао. Сформируйте коржи и выпекайте их примерно по 15-20 минут.
Размягченное сливочное масло взбейте миксером с вареной сгущенкой, чтобы получился однородный крем. Хорошо промажьте им все коржи и положите их друг на друга, чередуя темные и светлые.