Торты со сгущенкой и сметаной: самые вкусные рецепты

Ингредиенты

Изюм — 100 г

Грецкие орехи — 1 стакан

Какао-порошок — 10 г

Сметана — 4 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Сгущенное молоко — 1 банка

Печенье — 500 г

Торт из печенья со сметаной и сгущенкой

Даже самый простой торт, приготовленный на скорую руку, будет вкуснее магазинного. Для десерта на основе печенья нужны самые простые ингредиенты.

Пошаговый рецепт

Смешайте в кастрюле сметану, сахар и какао. Поставьте кастрюлю на огонь и, постоянно помешивая, варите крем примерно 3-4 минуты. Нужно, чтобы он хорошо разогрелся, но не закипел. Дайте остыть шоколадному крему. В это время приступаем к приготовлению основы для торта.

Очищенные грецкие орехи нужно прокалить на сухой сковороде в течение 3-4 минут. Потом измельчить до состояния мелкой крошки.

Печенье нужно поломать на кусочки среднего размера и смешать с орехами и изюмом. Затем залейте смесь сгущенкой и хорошо перемешайте.

Выложите массу из сгущенки и печенья в виде горки или переложите его в круглую форму и разровняйте. Уберите торт в холодильник до полного застывания.

Достаньте торт и полейте ее остывшим шоколадным кремом.

Кстати, вместо изюма можно использовать любые сухофрукты или цукаты.

Торт со сгущенкой и сметаной

С этим тортом придется повозиться немного дольше, но результат стоит потраченных усилий.

Ингредиенты

Сметана — 250 г

Яйца — 2 шт.

Сгущенное молоко — ½ банки

Вареное сгущенное молоко — 1 банка

Сахар — 1 стакан

Мука — 2 стакана

Сода — 1 ч. л.

Какао — 2 ст. л.

Сливочное масло — 200 г

Как готовить

Яйца хорошо взбейте миксером. Добавьте к ним сахар, белую сгущенку, сметану, соду, которую желательно погасить уксусом. Продолжайте взбивать.

Уменьшите скорость миксера до минимума и небольшими порциями кладите в тесто муку. Замесите мягкое тесто.

Разделите тесто на 4 одинаковых куска. В 2 куска добавьте какао. Сформируйте коржи и выпекайте их примерно по 15-20 минут.

Размягченное сливочное масло взбейте миксером с вареной сгущенкой, чтобы получился однородный крем. Хорошо промажьте им все коржи и положите их друг на друга, чередуя темные и светлые.



