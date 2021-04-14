Не выпрямляются: шесть причин, по которым вы не можете добиться эффекта прямых и гладких волос дома

Причина №1. У вас неправильный шампунь

Начинайте подготовку к идеальной укладке уже на этапе очищения. Разглаживающий шампунь не меняет структуру волос, поэтому в одиночку не сделает их безупречно прямыми. Но зато локоны станут послушными, перестанут пушиться и будут дольше держать форму.

Причина №2. Вы игнорируете средства с кератином

Кератин – натуральный белок, который есть в составе волосяного стержня. Средства на основе этого компонента подходят всем типам волос, решают проблемы хрупкости, сухости и истончения. К тому же незаменимы при выпрямлении локонов.

Причина №3. Вы допускаете ошибку в нанесении кондиционера

Сложно добиться идеальной гладкости, нанося средства для волос хаотично. Делайте это плавными движениями сверху вниз, а если нужно – используйте щетку.

Причина №4. Вы сушите волосы полотенцем

Растирать влажные волосы полотенцем в принципе не очень полезно – они становятся ломкими. Но также это препятствует выпрямлению локонов. Взбивая их таким образом, вы только усиливаете естественный завиток. Лучше аккуратно протрите голову плавными вытягивающими движениями.

Причина №5. Вы неправильно расчесываете волосы

Расчесывать волосы нужно, пока они еще немного влажные, но уже не мокрые. Лучше всего подойдет деревянная расческа с широкими зубьями. Она меньше травмирует волосы и эффективнее их разглаживает.

Причина №6. Вы сжигаете волосы утюжком

Шипение или пар от утюжка – тревожный знак. Только при салонном выпрямлении допустима температура в 450 градусов. Максимум в домашних условиях – 300-350 градусов. Иначе волосы будут выглядеть сухими и безжизненными, а вскоре начнут сечься.



