Видео Эмили Ратаковски в бикини после родов за сутки набрало 1,3 миллиона лайков

В кадре Ратаковски позирует в купальнике с животным принтом, демонстрируя идеальные формы, передает Topnews.ru.

Она вертится перед зеркалом на фоне неубранной кровати, показывая себя во всей красе.

Подписчики Ратаковски отметили, что после беременности фигура звезды ничуть не пострадала. Она выглядит превосходно, как будто в ее жизни и не было долгих месяцев вынашивания малыша.

Всего лишь за день публикация набрала более 1,3 миллиона лайков и множество восторженных комментариев.



