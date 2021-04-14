Монолог раскаявшейся любовницы: «В 45 лет нет ни брака, ни детей — одни шмотки»

Я привязалась к нему и к той жизни, которую он мне давал. 1

Родители всю жизнь прожили в маленьком городке, все время в режиме экономии. Таня была в курсе моих дел и однажды мне сказала: «Ира, ты вообще понимаешь, что хорошие мужики на дороге не валяются? Если это любовь, за нее надо бороться, что-то делать!»

А что я могла сделать? И тогда мы с подругой решили раскрыть глаза жене Алексея. Помогла Танька, я бы растерялась. Жена работала в ювелирном салоне, туда и позвонила. А вот результат мне не понравился. Дома у Алексея был скандал, и он на время предложил не встречаться: «Я совсем расслабился, кто-то передал жене, кто-то нас видел!» Как же было обидно! Вот и показали мне, кто я в его жизни, какое место занимаю. Мы не виделись два месяца, а потом снова начали встречаться. Я была счастлива! Заботилась о нем, готовила любимые блюда, сочиняла ему стихи. Про постель вообще молчу: белье, музыка, танец живота, свечи. Леша все чаще и чаще проводил со мной время. Стали выезжать вместе к друзьям, меня все уже знали.

Его жена Тоня, похоже, смирилась с любовницей, лишь бы из дома не ушел. Как мне сказали. 1

Но нет! В 38 лет Лешина супруга решила забеременеть! Он был не в восторге, как я почувствовала. Да и я тоже. У меня были мысли, что это я рожу ребенка для Алексея. Не на шутку я забеспокоилась, да и можно ли удерживать мужика ребенком?

Мы с Алексеем уже вели разговоры, что будем вместе, надо немного подождать. А тут ребенок! Тоня родила девочку. Выставила в соцсетях фото счастливой семьи на выписке. И Леша месяца на три пропал. Я не звонила, не трогала его. И вот он опять появился, даже просил прощения. А потом его жена позвонила мне на работу. Естественно, она уже знала, кто я и что я. Назначила встречу в кафе. Спокойно разговаривала по телефону, а я вся тряслась. Думала, рассказывать ли Леше. Нет, не стала. Думала, идти или нет? И все же пришла. На ватных ногах просто. Сидит за столиком его жена, рядом коляска. И опять меня затрясло, даже руки задрожали.