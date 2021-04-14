Монолог раскаявшейся любовницы: «В 45 лет нет ни брака, ни детей — одни шмотки»
Она считает, что все, что с ней произошло, это проклятие прошлой жены. Так ли это?
Она считает, что все, что с ней произошло, это проклятие прошлой жены. Так ли это?
У каждого человека наступает такой момент, когда приходит сожаление о том, что он сделал или не сделал. И как порой горько осознавать, что самая главная ошибка в жизни — это сделать неправильный выбор, когда решение было очевидным. Героиня wday.ru считает, что все, что с ней произошло, это проклятие прошлой жены.
Ирина Приходько, предприниматель, живет в гражданском браке:
- Мне 45 лет, а моему мужу 60. И я его ненавижу. Дело даже не в возрасте. Но уйти от него я не могу, слишком многое связывает. И материальная сторона и чисто по-человечески. Живем вместе и живем. Былой любви и страсти давно нет. Как и тех денег и возможностей, что были. Но последнее время я мучаю себя вопросом: А что было бы, если бы я поступила по-другому? Тогда, 20 лет назад? Не могу избавиться от этих мыслей, они преследуют меня. Мучают. Я часто плачу и думаю, что мы все-таки получаем по голове за свои поступки. А если это любовь? Разве любовь не оправдание всему?
Мне было 25 лет, когда я познакомилась с Алексеем. Это был крутой ночной клуб, куда меня пригласила бывшая однокурсница Таня на день рождения. Семья у подруги обеспеченная. Я в таких местах не была ни разу. Помню, что у Тани и платье одолжила. И вот за наш столик попросились двое мужчин. Один, такой спортивный и разговорчивый, второй — серьезный, но с хорошим юмором. Смеялись, танцевали, пили шампанское. За Таней приехал отец, а меня и еще одну девушку предложил подвезти Алексей. Тот, кто серьезным мне показался. Я говорю: «Нет-нет, я с выпившим человеком не сяду в машину». А он ответил, что у него водитель. Сначала отвезли подругу, потом меня. Леша вышел проводить до подъезда. Разговорились, и он предложил встретиться.
Я тогда только рассталась с парнем–ровесником, все эти молодые выходки, ревность и безденежье мне надоели, и я согласилась. Алексей выглядел очень хорошо, но тогда мне все-равно казалось, что 40 лет — это взрослый дядя. И все равно начали встречаться. Ходили в рестораны, в кино, ездили на машине по городу. И это было так прекрасно! От поцелуев до постели прошло не меньше четырех месяцев, и инициатива была моя.
Я привязалась к нему и к той жизни, которую он мне давал.
Родители всю жизнь прожили в маленьком городке, все время в режиме экономии. Таня была в курсе моих дел и однажды мне сказала: «Ира, ты вообще понимаешь, что хорошие мужики на дороге не валяются? Если это любовь, за нее надо бороться, что-то делать!»
А что я могла сделать? И тогда мы с подругой решили раскрыть глаза жене Алексея. Помогла Танька, я бы растерялась. Жена работала в ювелирном салоне, туда и позвонила. А вот результат мне не понравился. Дома у Алексея был скандал, и он на время предложил не встречаться: «Я совсем расслабился, кто-то передал жене, кто-то нас видел!» Как же было обидно! Вот и показали мне, кто я в его жизни, какое место занимаю. Мы не виделись два месяца, а потом снова начали встречаться. Я была счастлива! Заботилась о нем, готовила любимые блюда, сочиняла ему стихи. Про постель вообще молчу: белье, музыка, танец живота, свечи. Леша все чаще и чаще проводил со мной время. Стали выезжать вместе к друзьям, меня все уже знали.
Его жена Тоня, похоже, смирилась с любовницей, лишь бы из дома не ушел. Как мне сказали.
Но нет! В 38 лет Лешина супруга решила забеременеть! Он был не в восторге, как я почувствовала. Да и я тоже. У меня были мысли, что это я рожу ребенка для Алексея. Не на шутку я забеспокоилась, да и можно ли удерживать мужика ребенком?
Мы с Алексеем уже вели разговоры, что будем вместе, надо немного подождать. А тут ребенок! Тоня родила девочку. Выставила в соцсетях фото счастливой семьи на выписке. И Леша месяца на три пропал. Я не звонила, не трогала его. И вот он опять появился, даже просил прощения. А потом его жена позвонила мне на работу. Естественно, она уже знала, кто я и что я. Назначила встречу в кафе. Спокойно разговаривала по телефону, а я вся тряслась. Думала, рассказывать ли Леше. Нет, не стала. Думала, идти или нет? И все же пришла. На ватных ногах просто. Сидит за столиком его жена, рядом коляска. И опять меня затрясло, даже руки задрожали.
Разговор начала она, мол, она в курсе этой интрижки. Вот это интрижка! Мы уже три с половиной года вместе. И тут она разрыдалась, и мне ее даже жалко стало, я ей салфетку дала. Дочка тоже расплакалась, Тоня ее начала успокаивать. И все это я наблюдала с тяжелым сердцем. А потом Тоня сказала: «Ирина, вы молодая, у вас вся жизнь впереди, отстаньте от нашей семьи. Если вы Алексея бросите сами, то он примет решение быть в семье окончательно и растить детей. Он сам такого решения не примет, он хороший человек и за всех несет ответственность. Пожалейте ребенка, ей нужен отец и старшему сыну тоже. У нас все было отлично, пока вы не появились!»
Я все это выслушала и уже собиралась уходить, как она схватила меня за рукав пальто и опять разрыдалась: «Побойтесь Бога, у меня и так уже молоко пропало, пожалейте ребенка!» Не знаю, что на меня нашло, но я жестко одернула рукав и крикнула: «Все хорошо будет с вашим ребенком! Леша хороший отец. А мне о своих детях думать надо!»
И тогда я услышала: «Сначала роди. Отольются тебе мои слезы и слезки моей девочки!»
В этот же день мой любимый приехал ко мне и пробыл у меня несколько дней. А этот разговор не выходил у меня из головы. Я начала говорить о детях, но Алексей меня остановил. У него есть дети и больше он не хочет, в этом возрасте другие приоритеты. Но я подумала, что эти мысли временные и что мешает мне просто забеременеть?
Леша ушел ко мне от жены, когда дочке Ангелине было три года. Мы купили дом, недвижимость в Испании, я занялась своим делом, ушла от начальников. Не скажу, что все было гладко, но я была счастлива. Обеспеченный, интересный мужчина, путешествия, достаток, новые друзья и компании. Мне завидовали, да еще и как. Но вот разговоры о детях приводили к скандалу с Алексеем. А ругаться с ним было нельзя, он сразу уходил к Тоне и дочке, уделять время ребенку. Не знаю, было ли у них что-то, да и думать не хотелось. Дня через два приходил обратно.
Так и жили. В свое удовольствие. Если это можно назвать удовольствием. К 35 годам я начала понимать, что я не замужем. Что человек живет на два дома.
Детей категорически не хочет и не важно, что их хочу я. Леша намекал, что, если я забеременею, то ребенок будет не от него, он это точно знает. А я, дура, пыталась, по всем врачам бегала… И только в 36 лет узнала, что он сделал вазэктомию. Как я рыдала, как мне было плохо! У этой операции есть и обратный отсчет, все можно вернуть. Я уговаривала, просила. А Леша злился и опять уходил на несколько дней. Родители мои очень беспокоились, советовали уйти от него и найти мужчину, от которого у меня будут дети. Но как уйдешь? Столько лет вместе, все записано на Алексея, моего ничего нет, только машина, драгоценности и шмотки. Мой бизнес такого дохода не имеет, да и конкуренции полно. Да, мне было страшно все это потерять: общих друзей, компанию, привычный образ жизни…
И вот мне 45. Как это случилось, до сих пор не пойму. Сейчас надо смеяться, если бы не слезы.
Жена Алексея давно вышла замуж. Внуки уже в начальной школе. Дети его выросли, дочка готовится поступать в медицинский. У всех интересная, радужная жизнь. А я не могу понять, как я променяла свое материнство на это стареющее, капризное существо? Чувствую себя еще молодой и привлекательной женщиной. От былого достатка — то, что зарабатываю я. Теперь настало и мое время, видимо, быть плечом для Алексея. Он то совсем расслабился, бизнес пустил на самотек. Все больше рыбалка, охота и дети с внуками. Кто я в системе координат? И я знаю ответ, правда, знаю. 4 года назад я решила родить ребенка. Пусть, что угодно бы сказал мне мой товарищ. Я хотела! Но уже не могу. Не могу! Ушло время. Хотя женщины и под 50 рожают!
Я помню слова Тони. Я их вспоминаю очень часто. Это проклятие? Это она тогда меня обрекла? А до меня видно поздно все доходит. И вот догнала меня эта печаль, беда и страх.
У меня нет детей, и не будет. Никогда! И я ненавижу за это Алексея, просто ненавижу и не могу простить! Он болеет, я ухаживаю и не бросаю его. Но каждый раз, глядя на него я вся вспыхиваю и хочу его ударить, сделать больно, хочу, чтобы он всеми этими болячками ответил за мое несчастье. Высказываю ему. А он мне отвечает, что не предавал меня в этом и не обманывал, ты приняла правила игры, что теперь хочешь?
А что я теперь хочу? Время ушло. Остаются только слезы и затяжная депрессия, которая даже после лечения возвращается.