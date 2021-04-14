МЫ ДЕЛАЕМ НЕПРАВИЛЬНО ⟩ Китайский повар назвал критическую ошибку при варке пельменей

Один китайский повар назвал критическую ошибку при варке пельменей. Оказывается, нельзя варить замороженные пельмени, потому что они в процессе варки лопаются и развариваются, а сок из них вытекает.

Несмотря на всю простоту и удобство варки замороженных пельменей, перед тем как бросить в кипящую воду, их нужно разморозить. В этом случае шоковая разница температур не окажет такого негативного влияния, и пельмени не лопнут, а весь сок останется внутри.

Как следует варить пельмени

Повар дал несколько рекомендаций, как нужно варить пельмени, чтобы они не лопались и весь сок оставался внутри.

Перед приготовлением пельмени нужно разморозить, чтобы они стали комнатной температуры. Пельмени можно замочить в теплой воде на несколько минут, как советует китаец. Благодаря такому способу разморозки тесто впитает в себя некоторое количество воды, что улучшит его эластичность, а, значит, во время варки пельмени не лопнут.

Класть пельмени нужно не в кипящую воду, как мы привыкли это делать, а кода вода еще теплая, примерно градусов 50*С – 60*С.

И последний совет: как вода закипит, нужно влить в кастрюльку немного холодной воды, чтобы температура варки оставалась равномерной.