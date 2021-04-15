Каким должен быть здоровый завтрак: пять секретов, о которых вы не знали

В чем польза утреннего приема пищи, почему важно готовить именно теплые и свежие завтраки, какие продукты подходят для утреннего завтрака, а какие лучше утром не есть – порталу Сегодня рассказала физиотерапевт, консультант по здоровому питанию, доктор тибетской медицины Елена Беляева.

Почему нам нужно и важно завтракать

Первый прием пищи после ночного сна очень важен. Но завтракать нужно правильно, чтобы не навредить себе, а получить максимум пользы и удовольствия от утреннего приема пищи. Ваша пищеварительная система просыпается вместе с вами и тоже начинает работать, особенно с 7 до 11 часов. Завтрак в это время поможет сохранить энергию в течение всего дня, запустить "пищеварительный огонь" и поддержать иммунную систему. Если работа пищеварительной системы нарушается, то со временем "посыпятся" другие органы и системы.

Здоровый и правильный завтрак поможет организму функционировать естественно, нормализует метаболизм, а это важно для поддержания постоянного индекса массы тела. А еще утренний прием здоровой пищи поможет сбалансировать уровень сахара в крови, тем самым предупреждая развитие сахарного диабета. Но какой завтрак можно считать правильным и полезным?

Пять составляющих здорового и полезного завтрака

Завтрак обязательно должен быть теплым. Запомните, что сухой бутерброд или мюсли с холодным молоком – плохая идея для утреннего приема пищи. Именно теплый завтрак поможет желудку успешно "воевать" с соляной кислотой и вырабатывать ферменты. Но кофе с сигаретой натощак – это не завтрак, а издевательство над своим здоровьем.

Завтрак должен быть свежим. Не стоит подогревать на завтрак вчерашние борщ, суп или кашу, варить сосиски, чтобы потом щедро сдобрить их майонезом – тоже так себе вариант. Сварить новую кашу из замоченной на ночь крупы или сделать горячий бутерброд будет не намного дольше, но зато в разы полезнее.

Здоровый завтрак – путь к похудению. Если есть здоровую еду по утрам, то получится наконец начать терять лишние килограммы. То есть это фактически стратегия, которая поможет вам начать терять вес. Благодаря правильному завтраку вы не будете чувствовать жуткий голод, когда придет пора обеда. Следовательно, не станете переедать и перехватывать на ходу печеньки, сладости и прочую нездоровую еду.

Насыщенный витаминами завтрак – путь к успеху. Минералы, витамины, Омега-3 кислоты, которыми богаты полезные продукты для завтрака, улучшат работу мозга. Если надеетесь на хорошее начало дня и выполнение всей запланированной работы, то выбирайте только полезные продукты для завтрака.

И, конечно, правильный завтрак – залог хорошего настроения. Если ваш организм работает без сбоев, не набирается лишний вес, вы меньше устаете и справляетесь, то и, конечно же, поводов для плохого настроения будет меньше.

Какие же продукты лучше есть на завтрак?