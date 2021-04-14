Певица Слава раскрыла секрет похудения

300 тысяч рублей (3300 евро) за лишние сантиметры! Певица Слава поспорила, что сбросит за месяц семь килограммов. Смогла ли певица сдержать обещание? Правда ли, что 40-летняя артистка уже планирует стать бабушкой? Почему она называет мужа вампиром? И сколько Слава заработала на недвижимости в Сочи?

«Ляшечки трутся друг о друга, когда гуляю», — отметила певица.

Слава жалуется: за последние несколько месяцев она набрала лишние килограммы. Певица признается, она любит поесть. Недавно артистка летала на Мальдивы и не отказывала себе ни в чем! Звезда без стеснения продемонстрировала последствия all inclusive.

Певица рассказывает, набирать вес она начала еще на карантине. Из-за отсутствия выступлений Слава практически не выходила из дома. А там постоянный доступ к еде. До холодильника со вкусностями и деликатесами рукой подать.

«Максимальный вес в пандемию был 75. Сейчас 71. А вообще я всю жизнь весила максимум 65 килограммов», — вспоминает певица.

Помощник Николай Макаров предложил Славе спор. Певица за месяц должна похудеть на семь килограммов. В противном случае она должна будет отдать ему 300 тысяч рублей (3300 евро).

«Никакой выгоды никто не ищет. Просто, чтобы был какой-то интерес», — уверяет помощник певицы.

Но кажется Слава худеть не спешит. И вместо обещанных диет и тренировок, артистка балует себя хот-догами. Певица и сама не верит, что похудеет. Но пари есть пари.

«Зачем я вообще поспорила? Обычно отдаю деньги. Придется отдать! Я думаю, я не похудею на семь килограммов за следующий месяц. Я вообще такая расточительная девчонка. Поэтому я могу пропить в один день 300 тысяч (3300 евро)», — рассказывает артистка.

Судя по всему, Слава может себе позволить сорить деньгами. СМИ пишут: один корпоратив звезды стоит почти два миллиона рублей. Но зарабатывает артистка не только на своих песнях. Она не скрывает, что уже давно вкладывает все деньги в недвижимость. Самой выгодной сделкой оказались квартиры в Сочи.

«Лет пять назад, семь. Вот как раз сразу тогда я поняла, что это нужно, и купила себе несколько квартир. А сейчас они выросли на 160 процентов. Да. То есть я очень хорошо заработала. И оставила себе парочку, в которую я постоянно езжу. Некоторые пропила…шучу!» — смеется певица.

Супруг Славы Анатолий Данилицкий уже много лет занимается бизнесом. Именно он первый поверил в успех артистки и дал ей деньги на раскрутку. Супруги вместе почти 20 лет. Им не помешала солидная разница в возрасте. Анатолию в этом году исполнится 69.

«Он просто все силы с меня сосет, сволочь, и лучше меня даже выглядит. Вампир!» — в шутку возмущается Слава.

Анатолий не любит лишнего внимания к себе. На тусовках он редкий гость. Куда раскрепощеннее он чувствует себя в кругу семьи.

Пара воспитывает общую дочь: 9-летнюю Антонину. Но у Славы есть ребенок и от первого брака. Саше 22 года. И по словам девушки, мама уже не раз намекала на внуков.

«Я буду рада, если мои внуки будут при людях говорить: "Бабуля!", господи, это так круто!» — смеется певица.

Саша пока не планирует становиться мамой. Слава не отчаивается. Если старшая дочь будет тянуть с замужеством и внуками, певица родит третьего ребенка.

«Я очень хочу детей. Чтобы прямо всю любовь отдать малышу», — делится артистка.

Возможно, именно ребенок поможет Славе пережить личную трагедию. В феврале она потеряла самого близкого человека — маму. Артистка долго молчала, насколько тяжело ей дался этот период.

«Еще раз всем огромное спасибо за поддержку. Скорбеть я теперь буду внутри. Не буду слезы лить, мамка бы этого не одобрила», — обратилась к подписчикам Слава.



