Календарь разводов: когда не стоит выходить замуж в 2021 году

Замужество – серьезный этап в жизни любой женщины. Внимания заслуживает не только тщательный выбор платья невесты и составление списка гостей, но и выбор правильной даты, которая будет покровительствовать молодоженам. Астропсихолог и таролог Олеся Мезенцева в интервью 5-tv.ru рассказала, на какие числа лучше не назначать церемонию бракосочетания, чтобы не разрушить супружество в самом его начале.

Специалист по звездам отметила, что заключать брачный союз крайне не рекомендуется в период новолуния и полнолуния.

«Новолуние в 2021 году выпадает на следующие даты - 12 апреля, 11 мая, 10 июня, 10 июля, 8 августа, 7 сентября, 6 октября, 5 ноября и 4 декабря. Дни полнолуния выпадут на 28 марта 27 апреля, 2 мая, 24 июня, 24 июля, 22 августа, 21 сентября, 20 октября, 19 ноября и 19 декабря», - перечислила астропсихолог неподходящие даты для росписи в ЗАГСе.

Для крепкого брака лучше подобрать дату, которая выпадет на первые десять дней после новолуния. Кроме того есть ряд праздников, которые будут покровительствовать счастливой семейной жизни.

«Традиционно днем свадеб считается Красная горка - первое воскресенье после Пасхи. В этом году он приходится на 9 мая. Кроме того, очень популярная дата это 8 июля - день любви и верности. У сотрудников ЗАГСА самым популярным днем считается 21 августа. Есть еще несколько красивых дат: 6 июля - день поцелуя и 7 октября - день улыбки», - поделилась эксперт по звездам.

В заключение астропсихолог добавила, что парам не стоит бояться периода ретроградной Венеры, который продлится с 19 декабря 2021 года по 29 января 2022 года.

«Венера не очень хорошо влияет на новые отношения и крупные покупки. Однако, если отношения существуют давно и если вы заключаете в это время брак, то в этом ничего страшного», - подчеркнула напоследок Мезенцева.



