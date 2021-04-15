Что не хотят слышать мужчины: ТОП-5 фраз, которые могут разрушить ваши отношения

Если женщина не хочет ввести своего избранника в стресс или довести отношения до разрыва, необходимо тщательно отслеживать то, что она говорит своему мужчине. Психологи составили ТОП-5 «стоп-фраз», которые могут так сильно напугать представителя сильного пола, что он незамедлительно решит ретироваться.

«Нам надо поговорить»

Представители сильного пола терпеть не могут эту фразу, потому что она подразумевает только одно — избранница чем-то сильно недовольна. Слово «разговор» воспринимается в негативном контексте. Конечно, общение между партнерами — это залог крепких отношений, однако лучше всего не начинать обсуждение серьезных тем с такого предисловия.

«Я с тобой не разговариваю»

Эта фраза означает нежелание женщины выяснять отношения. Однако партнер не обязан догадываться, чем он вызвал обиду на этот раз. Проблемы в отношениях должны решаться диалогом, а не замыканием в себе.

«Кто тебе звонил?»

Ревность — палач отношений. Покушение на личные границы партнера недопустимо — это тревожный звонок для мужчины. И пусть со своей стороны женщина готова отдать благоверному телефон в руки для проверки — это вовсе не значит, что ее избранник должен действовать так же в ответ.

«Проводи со мной больше времени»

У каждого в паре должна быть своя жизнь, свои друзья и свое хобби. Пытаться полностью завладеть свободным временем другого неправильно и приведет к тому, что избранница быстро надоест мужчине. Наличие личного пространства не отдаляет, а сближает, так как тем для разговоров становится значительно больше.

«А вот мой бывший…»

Сравнение с другими — верный способ уничтожить любовь в сердце избранника. Никто не любит чувствовать себя хуже других. Назревает логичный вопрос: «Почему же ты тогда не вернешься к нему?». Вместо критики, попробуйте сместить акцент на похвалу партнера, тогда он будет стараться вам угодить и начнет самостоятельную работу над своими недостатками.



