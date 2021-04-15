Чт, 15.04.2021
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ТОП-12 ежедневных привычек, которые состарят раньше времени

Женское лицо. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Бросайте их, иначе ни один крем не поможет, пишет wday.ru.

На днях ученые Каролинского института в Швеции опубликовали результаты исследования, проводимого аж 20 лет! Ученые подтвердили общеизвестный факт о вреде алкоголя, но и выяснили кое-что новенькое, а именно: им удалось подсчитать, что человек, употребляющий алкоголь, сокращает свою жизнь в среднем на 28 лет! Не самая приятная статистика, согласитесь. А теперь представьте, что свою красоту и молодость мы уничтожаем не только алкоголем и сигаретами. Сейчас мы расскажем о распространенных привычках, которые, оказывается, только можно отнести к разряду вредных.

Привычка 1. Спать лицом в подушку

Как приятно завернуться в теплое одеяло, уткнуться лицом в мягкую подушку и предаться сладким сновидениям. Что в этом плохого, скажете вы. Дело в том, что такая милая привычка приводит к появлению заломов и морщин на лице, а также неприятных складок на шее и в зоне декольте. Например, если вы любите спать на животе, это может привести не только к появлению «гусиных лапок» и поперечных складок на лбу, а также к отечности и мешкам под глазами. Сон на боку углубляет носогубные складки и способствует появлению морщин на шее. Проведите небольшой эксперимент: постарайтесь засыпать лежа на спине, и вы сразу увидите разницу. Помятое и отекшее лицо останется в прошлом, вам не понадобятся утренние реанимирующие внешность хитрости в виде патчей от мешков под глазами, подтягивающих масок и т. д. Не поддавайтесь соблазну свернуться калачиком: ровная подушка и сон на спине — вот лучшее средство выглядеть утром свежо и бодро!
 
Привычка 2. Пить мало воды
 
Все врачи в один голос говорят, что человеку жизненно необходимо каждый день употреблять определенное количество воды. И как бы трудно ни было себя заставить выпить эти 1,5−2 литра, заставить надо! Дефицит воды ведет к преждевременному старению, обезвоживанию кожи и появлению злополучных морщин. Кроме того, недостаток воды влияет на общее состояние организма: слабость, усталость, упадок сил — все это признаки того, что вы пренебрегаете водой. Кстати, на лишний вес это также влияет. Зачастую чувство жажды путают с чувством голода. Достаточно выпить стакан воды — и притупляется аппетит. И вообще, утро каждой девушки, следящей за здоровьем и красотой, должно начинаться со стакана теплой водички. Введите в привычку каждый вечер на прикроватном столике оставлять стакан с водой — проснулись и сразу выпили!
 
Привычка 3. Не смывать макияж на ночь
 
 
Придя домой с работы, прилегла на пять минут подремать, а проснулась утром с размазанной тушью, поломанными ресницами и неприятным ощущением жирной пленки на лице. Наверное, в жизни каждой девушки случались такие ситуации. И, возможно, не раз! Да, ваша кожа за такие издевательства над собой спасибо вам не скажет. И, естественно, обиду затаит. Так что ждите неприятных прыщиков, воспаления, шелушения, тусклого землистого цвета лица и расширенных пор в ответ. После многочасового ношения макияжа кожа нуждается в отдыхе: ее обязательно нужно очистить, нанести тоник и дать хорошую порцию увлажнения. Слой тонального крема и пудры за ночь забивается глубоко в поры — вот отсюда и черные точки, и мелкие прыщики. Густой слой туши грозит вам поломанными ресницами — большую часть вы рискуете оставить на подушке (смотри привычку № 1). Помада превратит ваши губы в сухие и потрескавшиеся. Все это говорит о том, что макияж смывать просто необходимо. Вы же моете руки после прихода с улицы? Что вам мешает сразу после этого приступить к тому, чтобы удалить макияж? И можно смело отправляться спать!
 
4. Недостаточно увлажнять кожу

Косметологи советуют тщательно увлажнять кожу лица с юного возраста — с 16–17 лет. Дело в том, что сухость чаще всего является причиной появления морщин, а также тусклости. Именно поэтому возьмите за правило каждый день утром и вечером наносить на чистую кожу крем: утром можно использовать более легкую текстуру, которая будет быстро впитываться, а ночью можно выбрать крем с более насыщенной текстурой или даже ночную маску для интенсивного увлажнения.

Привычка 5. Частые скрабы и пилинги для лица

 
Почему-то многие девушки думают, что если каждый день подвергать кожу этой процедуре, кожа станет идеально чистой и просто шелковой. На самом деле даже легкий гоммаж может существенно повредить кожу. Ведь не зря в инструкциях к скрабам пишут об использовании средства лишь один-два раза в неделю. После такого очищения коже нужно время для восстановления, иначе она будет шелушиться и лишь огрубевать. А девушкам после 30 лет со скрабами и вовсе нужно быть аккуратнее: частицы должны быть очень маленькими, практически микроскопическими. Механические повреждения могут не только травмировать кожу, но и спровоцировать появление мелких морщин.
 
Привычка 6. Пренебрежение кремами SPF
 
Очищение, увлажнение, тонизирование, лифтинг, питание — найдите в этом списке место для кремов с защитой от ультрафиолетового излучения, причем не только летом. Солнцезащитный крем не должен быть лишь пляжным атрибутом: вредное влияние лучей одинаково опасно в любое время года. И, как известно любой девушке, ультрафиолет опасен для кожи: он может провоцировать не только преждевременное старение, но и онкологические заболевания. Старайтесь выбирать уходовую косметику с достаточным уровнем защиты.
 
Привычка 7. Пить много кофе
 
 
Как приятно начать утро с ароматной чашечки кофе с аппетитной булочкой или бутербродом! И хорошо бы ограничиться этой чашкой кофе на весь день. Но не всегда и не у всех это получается — оглянуться не успеешь, как выпито не менее трех солидных кружек бодрящего напитка. Запомните, кофе — лучший друг целлюлита! Он обезвоживает организм и тормозит выведение шлаков, способствуя появлению неприятных бугорков на ваших формах. Кроме того, кофе вымывает кальций, окрашивает эмаль зубов, а то самое обезвоживание приводит к раннему старению кожи. Старайтесь ограничиваться одной утренней чашкой или замените ее на вкусный и не менее бодрящий смузи!
 
Привычка 8. Сутулиться и горбиться
 
Во-первых, ровная осанка – это признак уверенности, а во-вторых, это… упругий пресс. Если не хотите стать обладательницей дряблого животика и отвисшей груди – выпрямитесь! Да, привычка сутулиться говорит о слабом мышечном корсете и намекает вам: а не пора ли заняться спортом? Конечно, здесь могут быть и проблемы с позвоночником, тогда вам определенно нужно обратиться к врачу и заняться лечебной физкультурой по его назначению. Но уже сейчас постарайтесь держать спину ровно, прислушивайтесь к своим ощущениям. Откажитесь от каблуков – избавьте позвоночник от лишней нагрузки. Да и сутулая девушка на шпильках выглядит совсем не сексуально.
 
Привычка 9. Накручивание волос на палец
 
Кокетливая привычка, рассматриваемая многими мужчинами как элемент флирта, чревата неприятными последствиями для волос. Накручивание травмирует волосяные луковицы, и большую часть волос вы можете оставить на своем пальце. Если не хотите стать обладательницей солидных залысин, найдите другие способы заигрывать с понравившимися парнями.
 
Привычка 10. Часто трогать лицо
 
 
Помните, как часто мама в детстве нас одергивала: не трогай лицо грязными руками! Мамы всегда правы. Эта дурная привычка способствует развитию всяких неприятных инфекций, которые выльются в еще более неприятные последствия — прыщи и воспаления. А если еще и выдавить даже самую маленькую и безобидную черную точечку грязными руками! Здоровенный воспаленный вульгарный прыщ вам обеспечен. Если вас смущает жирный блеск на лице, воспользуйтесь матирующими салфетками. Но не забудьте предварительно помыть руки, прежде чем притрагиваться к лицу.
 
Привычка 11. Недосып
 
Это, конечно, трудно назвать привычкой — по большему счету это своего рода самая актуальная проблема всех современных девушек. Но не стоит забывать, что 8-часовой сон крайне необходим не только для сохранения красоты и молодости, но и в общем для организма. Четырех часов сна абсолютно недостаточно для того, чтобы наш организм полностью восстановился за предыдущий день и набрался сил и энергии для нового. Весь недосып, так сказать, налицо. Мужчине достаточно умыться и особо не беспокоиться о том, как он выглядит. Девушке же предстоит провести ряд сложных утренних косметических манипуляций, чтобы выглядеть максимально свежо. А может, лучше не тратить утреннее время на реанимацию внешности, а лечь пораньше спать и проснуться чуть позже? И запомните, 40-минутную серию любимого сериала нельзя посмотреть за 20 минут! Выключайте телевизор, выпивайте стакан теплого молочка и спать!
 
Привычка 12. Отсутствие полноценного отдыха и прогулок в парке

Коронавирус надолго отбыл у нас желание выходить из дома, да и не всегда это было возможно. В итоге многие так прикипели к своим «милым крепостям», что уже и не планируют выходить на улицу без веской на то причины. А что? Работать разрешили из дома, продукты привезет курьер, для поболтать с подругой теперь есть Zoom.

Такой «компактный» образ жизни ударил и по нашему свободному времени. Психологически очень трудно переключиться с работы на отдых, когда живешь в однушке, да и мессенжеры, ленты новостей и вайны не способствуют расслаблению. Поэтому гулять на улице, устраивать себе полноценные выходные с ничегонеделанием(!) крайне необходимо. И, желательно, при этом отключать все средства связи. Организм за это вам скажет «спасибо». Даже не сомневайтесь!

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