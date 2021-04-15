ТОП-12 ежедневных привычек, которые состарят раньше времени

Коронавирус надолго отбыл у нас желание выходить из дома, да и не всегда это было возможно. В итоге многие так прикипели к своим «милым крепостям», что уже и не планируют выходить на улицу без веской на то причины. А что? Работать разрешили из дома, продукты привезет курьер, для поболтать с подругой теперь есть Zoom.

Такой «компактный» образ жизни ударил и по нашему свободному времени. Психологически очень трудно переключиться с работы на отдых, когда живешь в однушке, да и мессенжеры, ленты новостей и вайны не способствуют расслаблению. Поэтому гулять на улице, устраивать себе полноценные выходные с ничегонеделанием(!) крайне необходимо. И, желательно, при этом отключать все средства связи. Организм за это вам скажет «спасибо». Даже не сомневайтесь!