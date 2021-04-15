ТОП-12 ежедневных привычек, которые состарят раньше времени
Бросайте их, иначе ни один крем не поможет, пишет wday.ru.
Бросайте их, иначе ни один крем не поможет, пишет wday.ru.
На днях ученые Каролинского института в Швеции опубликовали результаты исследования, проводимого аж 20 лет! Ученые подтвердили общеизвестный факт о вреде алкоголя, но и выяснили кое-что новенькое, а именно: им удалось подсчитать, что человек, употребляющий алкоголь, сокращает свою жизнь в среднем на 28 лет! Не самая приятная статистика, согласитесь. А теперь представьте, что свою красоту и молодость мы уничтожаем не только алкоголем и сигаретами. Сейчас мы расскажем о распространенных привычках, которые, оказывается, только можно отнести к разряду вредных.
Привычка 1. Спать лицом в подушку
Косметологи советуют тщательно увлажнять кожу лица с юного возраста — с 16–17 лет. Дело в том, что сухость чаще всего является причиной появления морщин, а также тусклости. Именно поэтому возьмите за правило каждый день утром и вечером наносить на чистую кожу крем: утром можно использовать более легкую текстуру, которая будет быстро впитываться, а ночью можно выбрать крем с более насыщенной текстурой или даже ночную маску для интенсивного увлажнения.
Привычка 5. Частые скрабы и пилинги для лица
Коронавирус надолго отбыл у нас желание выходить из дома, да и не всегда это было возможно. В итоге многие так прикипели к своим «милым крепостям», что уже и не планируют выходить на улицу без веской на то причины. А что? Работать разрешили из дома, продукты привезет курьер, для поболтать с подругой теперь есть Zoom.