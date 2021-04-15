Пять безнадежно устаревших летних сочетаний, про которые давно пора забыть

Рваные джинсы

Рваные джинсы долгое время были в числе любимчиков модниц и наводили панику на впечатлительных бабушек. Наконец на смену моделям, безжалостно изрезанным ножницам, пришли куда более аккуратные варианты. Тем, кто предпочитает дерзкие образы лучше отдать предпочтение джинсам с потертостями или с необработанным краем. Смотрятся они не менее эффектно, да и не так шокируют старшее поколение.

Шорты и длинная майка

Безобидное, казалось бы, сочетание, которое напрочь убивает фигуру. Шорты в паре с длинной майкой, надетой навыпуск, визуально удлиняют туловище и делают тело прямоугольным. Чтобы избежать подобного эффекта, выбирай модели с высокой посадкой, а верх заправляй за пояс — благодаря такому приемы мы выделяем талию, удлиняем ноги и делаем силуэт более выразительным.

Женственное макси-платье и каблуки

Максимально «девочковое» платье-макси (вероятно, в цветочек), туфли на высоком каблуке и шляпка в придачу — приторное летнее сочетание, которым увлекались девушки в поздние нулевые. Время идет, а число поклонниц такого стиля почти не меняется...

Юбка-колокол и топик

Когда-то такое сочетание считалось эталоном женственности, особенно когда в завершение к нему шли каблуки. Сегодня же образ девочки-припевочки не пользуется былой популярностью. Если хочется пококетничать, выбирай воздушные платья в цветочек или горошек, юбки летящего кроя или элегантные палаццо.

Капри и футболка

Капри потеряли свою актуальность из-за специфики кроя — сегодня дизайнеры делают ставку на комфорт, отдавая предпочтение свободным фасонам. Если ты ищешь укороченные брюки на лето, обрати внимание на кюлоты — отличный вариант как для повседневных, так и для деловых и вечерних образов.



