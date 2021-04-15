Секрет классного шампуня: пять компонентов, которых лучше избегать

Сульфаты (SLS и SLES)

Они отвечают за образование пены и отлично смывают грязь и пыль. На их основе делают всё: от средств для мытья автомобилей до предметов для личной гигиены. При каждом мытье волос шампунем с SLS и SLES в организм попадают нитраты, вызывающие аллергию, сыпь и зуд. При нормальной коже эта реакция проявится не сразу, но если у вас чувствительная кожа головы, выбирайте органические шампуни без SLS и SLES.

Бутилгидрокситолуол (BHT или Butylated Hydroxytoluene)

Этот консервант используется для продления срока хранения и значится на этикетке как Е321. Бутилгидрокситолуол имеет свойство накапливаться на коже, тем самым провоцируя онкологические заболевания. Доказаны его негативные влияния на печень, щитовидку и репродуктивные органы. В ряде европейских стран BHT внесен в список запрещенных веществ, но у нас он еще встречается.

Минеральные масла (жидкие парафины и вазелины)

Эти продукты переработки нефти, которые добавляют в шампунь для создания эффекта гладких и послушных волос. Жидкие парафины обволакивают волосы невидимой пленкой, которая визуально делает их плотнее, но не дает насыщаться кислородом или полезными компонентами масок и сывороток.

Триклозан (Triclosan)

В производстве триклозан считается дезинфицирующим средством. В шампунях несет две функции: продевает срок применения (как консервант) и убивает бактерии. Нужно понимать, что оно убивает не только вредные бактерии, но и микрофлору кожи головы. Кроме того, триклозан провоцирует онкологические заболевания, негативно влияет на работу сердца и повышает сопротивляемость организма к антибиотикам. Под воздействием ультрафиолета триклозан выделяет один из самых опасных ядов — диоксин.

DEA и TEA

Это канцерогены, которые используют для образования пены. По факту, другой полезной функции они не несут. Зато доказано, что DEA и TEA вызывают сухость кожи головы и перхоть. В их составе есть аммиак, который накапливается в организме и медленно отравляет его, вызывая интоксикацию. При этом, мы вряд ли подумаем, что тошнота и головокружение могут быть последствием отравления.



