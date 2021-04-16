Десять блюд из куриного филе: это быстро и недорого

Совет: если абрикосовый джем слишком сладкий, добавьте в него немного лимонного сока.
"Гармошки" из куриного филе с помидорами и сыром
- Куриное филе – 600 г
- Помидор – 50 г
- Твердый сыр – 65 г
- Соль, специи – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Панировочные сухари – для присыпки
- Промыть мясо и обсушить его бумажными полотенцами. Посолить, поперчить, натереть любимыми специями. Надрезать филе, сделать в нем кармашки.
- Нарезать сыр и помидоры пластинками.
- На фольгу налить масло, посыпать сухарями. Сверху уложить филе. В разрезы вставить кусочки сыра и помидора, добавить измельченную зелень.
- Сделать лодочки из фольги. Запекать в них курицу при 200 градусов в течение 25-30 минут.
Тушеное куриное филе с баклажанами
- 1 куриное филе или 2 филе бедер
- 2 средних баклажана
- 3 средних помидора
- 2-3 сладких перца
- 1 репчатый лук
- Щепотка молотого перца
- 3 ст. л. томатного соуса
- Подсолнечное масло
- Соль – по вкусу
- Зелень – для украшения
- Помойте мясо и нарежьте его кусочками средних размеров.
- Помойте болгарский перец, баклажаны и помидоры. Нарежьте овощи небольшими кубиками.
- С лука снимите кожуру. Мелко его покрошите.
- Раскалите подсолнечное масло на сковороде. Выложите курицу и обжарьте со всех сторон в течение 5 минут.
- Как только мясо поменяет цвет с розового на белый, добавьте к нему все подготовленные ранее овощи – баклажаны, перец, лук, помидоры.
- Перемешайте овощи с мясом. Добавьте по вкусу соль, черный перец и томатную пасту.
- Тушите, не накрывая крышкой и периодически помешивая, около 10 минут.
- Дайте блюду немного настояться, а затем подавайте к столу, посыпав зеленью.
Куриное филе с помидорами и сыром в духовке
- 4 куриных филе
- 700 г томатного соуса для пасты
- 400 г протертых консервированных томатов
- 50 г муки
- 75 г панировочных сухарей
- 50 г тертого пармезана
- 2 яйца
- 3 ст. л. оливкового масла
- 150 г моцареллы
- 2 стебля базилика
- Выложите томатный соус и консервированные томаты в кастрюлю и поставьте на маленький огонь.
- Куриные грудки выложите на доску, накройте пищевой пленкой и отбейте до толщины в 1 см. Муку смешайте с солью и выложите на тарелку. Отдельно в контейнере смешайте панировочные сухари с натертым пармезаном. Яйца слегка взбейте вилкой в отдельном контейнере.
- Нагрейте масло в большой сковороде. Куриные грудки обваляйте в муке, обмакните в яичную смесь, затем обваляйте в панировке с пармезаном и обжарьте до золотистого цвета с двух сторон.
- Перелейте томатный соус в форму для запекания, выложите куриные грудки, сверху – ломтики моцареллы.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 5-8 минут.
Салат с куриным филе и ананасами
- 200 г куриного филе
- 100 г консервированного ананаса
- 50 г сыра
- 1-2 яйца
- 1 болгарский перец
- 2 ст. л. майонеза
- Несколько веточек петрушки
- Соль по вкусу
- Куриное филе и яйца отварить до готовности, остудить. Яйца очистить.
- В миску нарезать мелким кубиками куриное филе и яйца.
- Добавить кубиками нарезанный болгарский перец и ананасы.
- Добавить тертый сыр и майонез. Посолить по вкусу.
- Перемешать и украсить зеленью петрушки.