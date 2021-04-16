Десять блюд из куриного филе: это быстро и недорого

Куриное филе и блюда из него хороши как на обед, так и на ужин. Курицу можно пожарить на сковороде, а можно запечь в духовке, приготовить открытый пирог или использовать в салатах. Ниже найдете 10 быстрых и вкусных вариантов для применения куриного филе.