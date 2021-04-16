Пт, 16.04.2021
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Десять блюд из куриного филе: это быстро и недорого

Куриное филе со шпинатом. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Все, что приготовлено из куриного филе, имеет несколько преимуществ. Первое – это сравнительно недорого, второе – это вкусно и третье – вам не понадобится куча времени и сил, чтобы приготовить такую еду, пишет Сегодня.

Куриное филе и блюда из него хороши как на обед, так и на ужин. Курицу можно пожарить на сковороде, а можно запечь в духовке, приготовить открытый пирог или использовать в салатах. Ниже найдете 10 быстрых и вкусных вариантов для применения куриного филе.

Куриные шашлыки с овощами

Ингредиенты

  • Филе куриное – 800 г
  • Кефир – 1 ст.
  • Лук – 1-2 шт.
  • Помидор – 2 шт.
  • Болгарский перец – 2 шт.
  • Карри – 1 ст. л.
  • Черный перец, соль, пряные травы – по вкусу
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Чеснок – 2-3 зуб.

Способ приготовления

  1. В кефир добавить измельченный чеснок, специи, оливковое масло и травы, солим. Перемешать.
  2. Куриное филе нарезать на крупные кубики, лук – кольцами.
  3. Соединить курицу с луком, залить маринадом, перемешать. Поставить в холодильник на 2 часа.
  4. Крупно нарезать помидоры и очищенный перец.
  5. Насадить мясо на деревянные шпажки, чередуя с луком и нарезанными овощами.
  6. Выстелить противень фольгой, слегка смазать маслом и выложить шашлычки.
  7. Выпекать в заранее прогретой духовке 35 минут при 180 градусах.

Куриное филе со шпинатом и сыром

Ингредиенты

  • Куриное филе – 3 шт.
  • Моцарелла – 150 г
  • Помидор – 1 шт.
  • Шпинат – 100-150 г
  • Соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриное филе промыть, просушить, разрезать вдоль не до конца, чтобы получился кармашек. Посолить, поперчить и приправить специями.
  2. Моцареллу натереть на крупной терке. Шпинат промыть и просушить. Помидор нарезать на тонкие ломтики.
  3. Духовку разогреть до 180 градусов.
  4. Форму для запекания сбрызнуть маслом. Выложить несколько листиков шпината, затем кусочки филе, начинить их шпинатом, сыром и помидором.
  5. Запекать в духовке 25 минут, пока не подрумянится сверху. За 5 минут до готовности сверху присыпать сыром.

Куриное филе в сливочном соусе

Ингредиенты

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Шампиньоны – 300 г
  • Сливки – 200 мл
  • Моцарелла – 100 г
  • Соль, перец, зелень, приправы для курицы

Способ приготовления

  1. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки и обжарить с двух сторон до готовности, примерно 5-7 минут с каждой стороны.
  2. Убрать филе и на этой же сковороде обжарить грибы, нарезанные на четвертинки, до золотистого цвета.
  3. Добавить сливки и сыр. Вымешивать соус до полного растворения сыра.
  4. Вернуть филе в сковороду и тушить в соусе 2-3 минуты. Украсить зеленью, подавать с любым гарниром.

Куриное филе с курагой

На 4 порции

  • 4 куриных филе
  • 200 г кураги
  • 2 ст. л. абрикосового джема
  • 1 ч. л. зернистой горчицы
  • 0,5 ч. л. порошка карри
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления

  1. Замочите курагу в горячей воде на полчаса. Затем жидкость слейте, а сушеные абрикосы мелко порежьте или взбейте в блендере. Приправьте карри и молотым перцем.
  2. В каждой грудке сделайте кармашек, прорезав мякоть в верхней трети грудок.
  3. Разложите по кармашкам смесь из кураги со специями.
  4. Духовку разогрейте до 200 С.
  5. Смешайте подогретый абрикосовый джем, горчицу, соль и оливковое масло. Смажьте филе получившейся глазурью.
  6. Запекайте грудки в духовке 25-30 минут, пока не появится румяная корочка и при прокалывании не станет выделяться прозрачный сок.
  7. Подавайте блюдо с любым гарниром на свой вкус.

Совет: если абрикосовый джем слишком сладкий, добавьте в него немного лимонного сока.

"Гармошки" из куриного филе с помидорами и сыром

Ингредиенты

  • Куриное филе – 600 г
  • Помидор – 50 г
  • Твердый сыр – 65 г
  • Соль, специи – по вкусу
  • Зелень – по вкусу
  • Панировочные сухари – для присыпки

Способ приготовления

  1. Промыть мясо и обсушить его бумажными полотенцами. Посолить, поперчить, натереть любимыми специями. Надрезать филе, сделать в нем кармашки.
  2. Нарезать сыр и помидоры пластинками.
  3. На фольгу налить масло, посыпать сухарями. Сверху уложить филе. В разрезы вставить кусочки сыра и помидора, добавить измельченную зелень.
  4. Сделать лодочки из фольги. Запекать в них курицу при 200 градусов в течение 25-30 минут.

Тушеное куриное филе с баклажанами

Ингредиенты

  • 1 куриное филе или 2 филе бедер
  • 2 средних баклажана
  • 3 средних помидора
  • 2-3 сладких перца
  • 1 репчатый лук
  • Щепотка молотого перца
  • 3 ст. л. томатного соуса
  • Подсолнечное масло
  • Соль – по вкусу
  • Зелень – для украшения

Способ приготовления

  1. Помойте мясо и нарежьте его кусочками средних размеров.
  2. Помойте болгарский перец, баклажаны и помидоры. Нарежьте овощи небольшими кубиками.
  3. С лука снимите кожуру. Мелко его покрошите.
  4. Раскалите подсолнечное масло на сковороде. Выложите курицу и обжарьте со всех сторон в течение 5 минут.
  5. Как только мясо поменяет цвет с розового на белый, добавьте к нему все подготовленные ранее овощи – баклажаны, перец, лук, помидоры.
  6. Перемешайте овощи с мясом. Добавьте по вкусу соль, черный перец и томатную пасту.
  7. Тушите, не накрывая крышкой и периодически помешивая, около 10 минут.
  8. Дайте блюду немного настояться, а затем подавайте к столу, посыпав зеленью.

Куриное филе с помидорами и сыром в духовке

Ингредиенты

  • 4 куриных филе
  • 700 г томатного соуса для пасты
  • 400 г протертых консервированных томатов
  • 50 г муки
  • 75 г панировочных сухарей
  • 50 г тертого пармезана
  • 2 яйца
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 150 г моцареллы
  • 2 стебля базилика

Способ приготовления

  1. Выложите томатный соус и консервированные томаты в кастрюлю и поставьте на маленький огонь.
  2. Куриные грудки выложите на доску, накройте пищевой пленкой и отбейте до толщины в 1 см. Муку смешайте с солью и выложите на тарелку. Отдельно в контейнере смешайте панировочные сухари с натертым пармезаном. Яйца слегка взбейте вилкой в отдельном контейнере.
  3. Нагрейте масло в большой сковороде. Куриные грудки обваляйте в муке, обмакните в яичную смесь, затем обваляйте в панировке с пармезаном и обжарьте до золотистого цвета с двух сторон.
  4. Перелейте томатный соус в форму для запекания, выложите куриные грудки, сверху – ломтики моцареллы.
  5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 5-8 минут.

Салат с куриным филе и ананасами

Ингредиенты

  • 200 г куриного филе
  • 100 г консервированного ананаса
  • 50 г сыра
  • 1-2 яйца
  • 1 болгарский перец
  • 2 ст. л. майонеза
  • Несколько веточек петрушки
  • Соль по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриное филе и яйца отварить до готовности, остудить. Яйца очистить.
  2. В миску нарезать мелким кубиками куриное филе и яйца.
  3. Добавить кубиками нарезанный болгарский перец и ананасы.
  4. Добавить тертый сыр и майонез. Посолить по вкусу.
  5. Перемешать и украсить зеленью петрушки.

Киш с курицей, кабачками и брынзой

Для пирога

  • 300 г несладкого песочного теста
  • 1 кабачок или цукини (около 300 г)
  • 150 г сливочного сыра
  • 100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)
  • 100 г кедровых орешков
  • 50 г брынзы
  • 1 стаканчик густого йогурта без добавок
  • 1 яйцо
  • Несколько веточек базилика
  • Соль, перец

Для теста (500 г)

  • 300 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • Большая щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. очень холодной воды

Способ приготовления

  1. Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло.
  2. Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду.
  3. Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час.
  4. Духовку разогреть до 180 градусов. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом.
  5. Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края.
  6. Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца.
  7. Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу для тарта выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу.
  8. Выпекать киш 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.

Кордон блю

Для пирога

  • 300 г несладкого песочного теста
  • 1 кабачок или цукини (около 300 г)
  • 150 г сливочного сыра
  • 100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)
  • 100 г кедровых орешков
  • 50 г брынзы
  • 1 стаканчик густого йогурта без добавок
  • 1 яйцо
  • Несколько веточек базилика
  • Соль, перец

Для теста (500 г)

  • 300 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • Большая щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. очень холодной воды

Способ приготовления

  1. Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло.
  2. Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду.
  3. Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час.
  4. Духовку разогреть до 180 градусов. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом.
  5. Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края.
  6. Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца.
  7. Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу для тарта выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу.
  8. Выпекать киш 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.

Кордон блю

Ингредиенты

  • 6 куриных грудок
  • 6 ломтиков швейцарского сыра
  • 6 ломтиков ветчины или карбоната
  • 3 ст. л. муки
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. горчицы
  • Панировочные сухари
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Способ приготовления

  1. Куриное филе помыть, положить на пленку, надрезать посередине, не дорезая до конца, и отбить через еще один слой пленки.
  2. Каждую плоскую грудку смазать горчицей. Сверху выложить по кусочку ветчины и сыра, завернуть в рулет и скрепить зубочистками.
  3. Разбить яйца в миску и перемешать их вилкой до однородной консистенции.
  4. В третью миску насыпать панировочные сухари. Добавить в муку соль и молотый перец, обвалять каждую грудку сначала в муке, затем в яйце и потом в сухарях.
  5. Обжарить грудки с каждой стороны золотистого цвета, после чего запечь в духовке в течение 15-20 минут при 175 градусов.

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