Реклама сумки Valentino вызвала грандиозный скандал

На днях в Instagram бренда Valentino появилось фото из рекламной кампании, посвященной новой сумке Roman Stud. Снимок-автопортрет обнаженного фотографа Майкла Бейли-Гейтса вызвал настоящую бурю в комментариях.

Многие поклонники марки оценили посыл кампании о разрушении гендерных границ. Однако часть фолловеров была возмущена идеей рекламы, назвав ее «лишенной смысла» и выражающей«неуважение к женщинам».

«Это не имеет ничего общего со свободой творчества!», «Я хотела такую сумочку. Теперь не хочу!», «Это мужчина или женщина? Нам надо угадать?» – отметили критически настроенные комментаторы.

На нешуточные споры отреагировал креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли. «После того как мы разместили эту фотографию, многие люди отреагировали на нее с агрессией и ненавистью. Моя работа заключается в том, чтобы передать свое видение красоты в соответствии со временем, в которое мы живем...

Все движения самосознания руководствуются одной и той же идеей: эволюция возможна, если возможно равенство, если возможна инклюзивность, если защищаются права человека и свобода выражения мнений. Ненависть – это не выражение, ненависть – это реакция на страх, а страх может легко превратиться в насилие. Мы должны противостоять всем формам насилия, ненависти, дискриминации и расизма, и я горжусь тем, что могу использовать свой голос и свою работу для этого, отныне и навсегда. Это автопортрет молодого красивого человека, а зло – в глазах смотрящего, а не в его обнаженном теле,» – заявил дизайнер.

Также ситуацию прокомментировал сам Майкл. «Я ценю поддержку этой фотографии и дискуссии, которые она вызвала. Я был бы признателен, если бы такое же внимание было обращено на ужасные законопроекты о трансгендерной молодежи, которые предлагаются и принимаются в США», – написал фотограф в соцсети.



