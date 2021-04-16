Женский гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля

Рекомендации астрологов позволят найти выход из трудной ситуации, а ежедневные аффирмации сохранят позитивный настрой.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам астрологи рекомендуют начать неделю активно и настроиться на то, что в их жизни произойдут позитивные перемены. В этот период удача будет на их стороне, а значит, можно без сомнений браться за сложные дела, знакомиться с новыми интересными людьми и ходить на свидания. Энергия Овнов будет на высоте, и ее нужно направлять в мирное русло, чтобы достичь новых побед.

Женщина-Телец

Женщинам-Тельцам на этой неделе астрологи рекомендуют прислушаться к себе. Энергетика звезд и планет поможет воплотить в жизнь смелые мечты, но для этого важно слушать свое сердце и доверять интуиции. Предчувствия помогут уберечься не только от необдуманных шагов, но и от встреч с токсичными людьми, а также найти выход из сложной ситуации и прийти к личному успеху.

Женщина-Близнецы

У дам-Близнецов в период с 19 по 25 апреля откроется второе дыхание. Астрологи рекомендуют им браться за сложные дела и тренировать силу воли, чтобы не переключаться с одной задачи на другую. Такая тактика поможет быстро достичь нужных результатов и не допустить ошибок. Улыбнется удача и в личной жизни, и Близнецы смогут обрести гармоничные отношения, если проявят инициативу.

Женщина-Рак

Эта неделя принесет дамам-Ракам приятные новости, и на этот раз они будут касаться финансовой стороны жизни. Астрологи рекомендуют не упускать шанс поправить свое материальное положение, а чтобы удача не обошла стороной, пользоваться шепотками, привлекающими деньги. Сохранить оптимистичный настрой и восстановить силы после напряженной работы лучше всего получится в компании близких друзей.

Женщина-Лев

Львицам астрологи рекомендуют впустить в сердца весну и не отказываться от романтических прогулок. Эта неделя будет благоприятной для выстраивания отношений, и одинокие представительницы этого знака смогут найти свою любовь. В семейных отношениях также наступит благополучие, если Львицы будут проявлять чуткость и заботу о своих избранниках. Благоприятной эта неделя будет и для трудовых подвигов, особенно если речь идет о воплощении смелых планов.

Женщина-Дева

Середина апреля для Дев — прекрасное время для того, чтобы заняться собой. Это время будет идеальным для того, чтобы избавиться от всего, что устарело, сменить имидж и буквально переродиться, поняв, что смелость и активность не зависят от мнения окружающих — лишь от личного настроя. Помогут в этом непростом деле аффирмации и практики медитации, которые помогут восстановить силы и зарядиться энергией счастья.

Женщина-Весы