Петербуржская пенсионерка стала лицом мирового бренда

Истину о том, что женщина, как и вино, с годами становится только лучше, всякий раз доказывает жительница из Петербурга. 66-летняя модель Валентина Ясень стала лицом известного корейского бренда очков. Естественная красота – ее главная изюминка. На фото она вновь предстала в лаконичном образе с минимумом косметики – неувядающую красоту подчеркивает лишь изящная оправа очков.

Обворожительная бабушка-модель из Петербурга уже давно покорила мировые подиумы и стала одной из самых востребованных моделей страны. Ее карьера началась совсем неожиданно. Несколько лет назад сын опубликовал ее снимки в социальной сети, и после этого необыкновенно красивую женщину начали постоянно приглашать на фотосессии. Теперь она в одном ряду с такими звездами, как Ирина Шейк, Дженнифер Лопес и Светлана Ходченкова.