МНЕНИЕ СЕКСОЛОГА ⟩ Черные, кружевные или в горох: какие колготки привлекают мужчин
Такой простой предмет женского гардероба может стать частью чувственной игры между возлюбленными.
Такой простой предмет женского гардероба может стать частью чувственной игры между возлюбленными.
Многие женщины, собираясь на важное свидание, уделяют особое внимание своему наряду. Все должно быть идеально перед встречей с возлюбленным — и нижнее белье, и колготки. Многие полагают, что мужчинам нравятся только соблазнительные чулки на резинке. Так ли это?
Опытный врач-сексолог и президент российского «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук пояснил в беседе с 5-tv.ru, что все обстоит не совсем таким образом.
Он напомнил, что у каждого мужчины есть своим предпочтение — на то мы все и индивидуальны. Впрочем, зерно истины в подозрениях представительниц слабого пола есть. «Тем не менее, есть общие тенденции. И здесь все просто. Мужчинам, как правило, нравится в женщинах то, чего нет в них самих. Это часто длинные волосы, каблуки, косметика, юбки, колготки — и так далее, — пояснил Кульгавчук. - Одними из важных визуальных и тактильных запусков являются чулки и колготки».
Чаще всего мужской интерес и желание вызывают колготки черного цвета. Это касается и нижнего белья. Во-первых, такой цвет больше распространен. Во-вторых, он позволяет сыграть на контрасте с цветом кожи.
Интерес к колготкам или чулкам конкретного вида может быть связан с периодом, когда мужчина только познавал свою сексуальность. «На формирование вкуса влияет и импринт — самые яркие, самые ранние впечатления при самом первом знакомстве с этой частью женского гардероба. Если это были яркие впечатления, то эти пристрастия могут закрепиться на всю жизнь — как желательные и возбуждающие, — объяснил сексолог. — Это может касаться не только цвета, но и текстуры. Это могут быть, допустим, какие-то чулки в сетку, в горох, со стрелками, с надписями».
Также доктор Кульгавчук дал важный совет женщинам. Если те хотят привлечь внимание мужчины и заинтересовать его в постели, нужно показать, что эта встреча имеет значение для обеих сторон.
«Если мужчина понимает, что женщина готовилась к свиданию, то это может восприниматься, как своего рода сексуальный комплимент. И вдохновлять его тоже», — пояснил он.
Врач посоветовал женщинам не пренебрегать красивым нижним бельем, чулками или колготками. Дело в том, что такие аксессуары обычно улучшают настроение представительницам слабого пола. А чем увереннее и красивее они себя ощущают, тем больше нравятся возлюбленным.