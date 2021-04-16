МНЕНИЕ СЕКСОЛОГА ⟩ Черные, кружевные или в горох: какие колготки привлекают мужчин

Многие женщины, собираясь на важное свидание, уделяют особое внимание своему наряду. Все должно быть идеально перед встречей с возлюбленным — и нижнее белье, и колготки. Многие полагают, что мужчинам нравятся только соблазнительные чулки на резинке. Так ли это?

Опытный врач-сексолог и президент российского «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук пояснил в беседе с 5-tv.ru, что все обстоит не совсем таким образом.

Он напомнил, что у каждого мужчины есть своим предпочтение — на то мы все и индивидуальны. Впрочем, зерно истины в подозрениях представительниц слабого пола есть. «Тем не менее, есть общие тенденции. И здесь все просто. Мужчинам, как правило, нравится в женщинах то, чего нет в них самих. Это часто длинные волосы, каблуки, косметика, юбки, колготки — и так далее, — пояснил Кульгавчук. - Одними из важных визуальных и тактильных запусков являются чулки и колготки».

Чаще всего мужской интерес и желание вызывают колготки черного цвета. Это касается и нижнего белья. Во-первых, такой цвет больше распространен. Во-вторых, он позволяет сыграть на контрасте с цветом кожи.

Интерес к колготкам или чулкам конкретного вида может быть связан с периодом, когда мужчина только познавал свою сексуальность. «На формирование вкуса влияет и импринт — самые яркие, самые ранние впечатления при самом первом знакомстве с этой частью женского гардероба. Если это были яркие впечатления, то эти пристрастия могут закрепиться на всю жизнь — как желательные и возбуждающие, — объяснил сексолог. — Это может касаться не только цвета, но и текстуры. Это могут быть, допустим, какие-то чулки в сетку, в горох, со стрелками, с надписями».

Также доктор Кульгавчук дал важный совет женщинам. Если те хотят привлечь внимание мужчины и заинтересовать его в постели, нужно показать, что эта встреча имеет значение для обеих сторон.

«Если мужчина понимает, что женщина готовилась к свиданию, то это может восприниматься, как своего рода сексуальный комплимент. И вдохновлять его тоже», — пояснил он.

Врач посоветовал женщинам не пренебрегать красивым нижним бельем, чулками или колготками. Дело в том, что такие аксессуары обычно улучшают настроение представительницам слабого пола. А чем увереннее и красивее они себя ощущают, тем больше нравятся возлюбленным.



