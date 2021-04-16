Эстонский трихолог рассказывает, как спасать волосы после зимы

«Главные проблемы, с которыми женщины сталкиваются зимой, - это перхоть, повышенная жирность или, наоборот, сухость кожи головы, ломкость и тусклый цвет волос. Всему виной резкие перепады температуры, постоянное травмирование текстуры прядей шапкой и шарфом, нехватка витаминов, неправильно подобранный уход и неподходящую температуру воды во время мытья головы», - говорит Наталья.

Важно, чтобы дополнением к шампуню был не только кондиционер, но и восстанавливающая маска, делать которую нужно не реже одного раза в неделю. Не стоит пренебрегать несмываемым уходом, как советует специалист, и использовать масло, молочко, спрей и крем. Причем выбор текстуры зависит только от индивидуальных предпочтений, а термозащита при сушке феном обязательна.

Трихолог говорит, что сильный волосопад наблюдается у переболевших коронавирусом. Как его остановить? Как уверяет Наталья, выпадение остановится само. "Это нормальная реакция организма на наличие вируса в организме. Но лучше не ждать, а заняться восстановлением волос как можно быстрее: правильный уход, полноценное питание, ежедневные прогулки и специальные ампулы Labo Hair loss от фирмы Crescina", - советует Буслова. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Что необходимо делать?

1. Подобрать правильный шампунь (исходя из своего типа кожи головы)

2. Если волосы быстро становятся жирными, то используйте шампунь для жирной кожи головы и 1 раз в неделю делайте пилинг для кожи головы. Ежедневное мытье нарушает баланс кожи головы, сальные железы работают еще сильнее, но правильно подобранный шампунь восстановит работу сальных желез.

3. Если волосы очень ломкие и сухие, а кожа головы нормальная, то можно использовать шампунь для сухих и ломких волос. Мыть голову рекомендую 1 – 2 раза в неделю, чтобы не травмировать структуру волоса, и делать пилинг кожи головы 1 раз в неделю.

4. После каждого мытья используйте увлажняющий кондиционер.

5. Для очень сухих волос необходимо использовать увлажняющий несмываемый серум.

6. Хорошо, если в составе уходовых средств есть гиалуроновая кислота, гидролизованный шелк, кератин и коллаген, пантенол, экстракт красных водорослей.

7. На ежедневной основе поможет уход с увлажняющими ингредиентами и липидами: первые притянут к себе влагу, а вторые не дадут ей испариться раньше времени.

7. Мойте голову, наклонив вниз, легонько массируя кожу головы. Если волосы пористые и сухие, то мыть голову вниз головой не рекомендуется, так как волосы могут запутаться и стать более хрупкими и ломкими.

8. Мыть рекомендуется теплой или прохладной водой. Старайтесь сушить феном как можно реже.

9. Прогулки на свежем воздухе насыщают волосы кислородом, а солнечный свет способствует образованию необходимого витамина d.

10. ТОП продуктов для волос: говядина, красная рыба и красная икра, чечевица, бобы, яйца, орехи и сухофрукты, гречка, овес, киноа, шпинат, спаржа, чеснок.

11. Салонные восстанавливающие уходы —верное спасение от всех бед. Питательные, восстанавливающие, направленные на блеск и жизненную силу — после короткой консультации мастер подберет наиболее подходящий комплекс



