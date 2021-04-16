Эстонский трихолог рассказывает, как спасать волосы после зимы

Ушла зима с минусовыми температурами, пронизывающими ветрами, с иссушающими кожу кондиционерами и отоплением в помещениях и автомобилях, что, несомненно, заставляло страдать наши волосы. Плюс постоянное ношение шапок тоже не добавило здоровья нашим волосам. Весной все женщины отмечают, что их волосы стали тусклыми, более ломкими, безжизненными. За советом, как восстановить волосы, мы обратились к профессионалу - трихологу Наталье Бусловой.
«Главные проблемы, с которыми женщины сталкиваются зимой, - это перхоть, повышенная жирность или, наоборот, сухость кожи головы, ломкость и тусклый цвет волос. Всему виной резкие перепады температуры, постоянное травмирование текстуры прядей шапкой и шарфом, нехватка витаминов, неправильно подобранный уход и неподходящую температуру воды во время мытья головы», - говорит Наталья.
Важно, чтобы дополнением к шампуню был не только кондиционер, но и восстанавливающая маска, делать которую нужно не реже одного раза в неделю. Не стоит пренебрегать несмываемым уходом, как советует специалист, и использовать масло, молочко, спрей и крем. Причем выбор текстуры зависит только от индивидуальных предпочтений, а термозащита при сушке феном обязательна.
Что необходимо делать?
1. Подобрать правильный шампунь (исходя из своего типа кожи головы)
2. Если волосы быстро становятся жирными, то используйте шампунь для жирной кожи головы и 1 раз в неделю делайте пилинг для кожи головы. Ежедневное мытье нарушает баланс кожи головы, сальные железы работают еще сильнее, но правильно подобранный шампунь восстановит работу сальных желез.
3. Если волосы очень ломкие и сухие, а кожа головы нормальная, то можно использовать шампунь для сухих и ломких волос. Мыть голову рекомендую 1 – 2 раза в неделю, чтобы не травмировать структуру волоса, и делать пилинг кожи головы 1 раз в неделю.
4. После каждого мытья используйте увлажняющий кондиционер.
5. Для очень сухих волос необходимо использовать увлажняющий несмываемый серум.
6. Хорошо, если в составе уходовых средств есть гиалуроновая кислота, гидролизованный шелк, кератин и коллаген, пантенол, экстракт красных водорослей.
7. На ежедневной основе поможет уход с увлажняющими ингредиентами и липидами: первые притянут к себе влагу, а вторые не дадут ей испариться раньше времени.
7. Мойте голову, наклонив вниз, легонько массируя кожу головы. Если волосы пористые и сухие, то мыть голову вниз головой не рекомендуется, так как волосы могут запутаться и стать более хрупкими и ломкими.
8. Мыть рекомендуется теплой или прохладной водой. Старайтесь сушить феном как можно реже.
9. Прогулки на свежем воздухе насыщают волосы кислородом, а солнечный свет способствует образованию необходимого витамина d.
10. ТОП продуктов для волос: говядина, красная рыба и красная икра, чечевица, бобы, яйца, орехи и сухофрукты, гречка, овес, киноа, шпинат, спаржа, чеснок.
11. Салонные восстанавливающие уходы —верное спасение от всех бед. Питательные, восстанавливающие, направленные на блеск и жизненную силу — после короткой консультации мастер подберет наиболее подходящий комплекс
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