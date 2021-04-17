Восемь растений, которые нельзя выращивать в помещении

Кто-то встречает весну как благословение, а кто-то ждет ее с ужасом. А все потому, что наступает пора аллергии на цветение. Но страдальцы хотя бы знают, чего ждать от этого времени. Но не все в курсе, что и на безобидные комнатные растения может быть реакция ничуть не менее бурная, чем на цветение амброзии или тополиный пух.

Фикус Бенджамина

Одно из самых популярных комнатных растений — неприхотливое, красивое, с глянцевыми темно-зелеными листьями. Но при этом опасное, особенно для животных и детей: листья фикуса ядовиты и могут вызвать серьезное отравление. Для аллергиков, правда, есть другая опасность: фикус выделяет в воздух частицы, которые могут вызвать реакцию у людей с повышенной чувствительностью к латексу. Все из-за того, что белки, содержащиеся в соке фикуса, схожи с белками латекса. Последствия могут быть разными: от раздражения на коже до проблем с дыханием.

Хризантема

Это просто очаровательное растение, как ни крути: яркое, неприхотливое, с потрясающим ароматом. Но неприятные побочные эффекты у этой красоты тоже есть. Если у вас есть аллергия на пыльцу, от хризантем в помещении стоит держаться подальше: эти цветы могут вызывать раздражение на коже и другие характерные симптомы аллергии. А вот на открытом воздухе хризантема совершенно безопасна.

Пальмовые

Юкки, драцены, другие комнатные растения из семейства пальмовых не цветут, но тем не менее способны доставить немало неприятностей аллергикам. Дело в том, что эти растения выделяют огромное количество пыльцы, которая может вызвать раздражение глаз, кожный зуд и другие симптомы аллергии. Но есть нюанс: пальмовые делятся на мужские и женские особи. Женские совершенно безопасны — проблемы со здоровьем доставляют только пальмы-мужчины.

Африканская фиалка

Очень популярные растения — яркие, с обильным цветением. Правда, говорят, что молодым девушкам заводить дома их не стоит, если нет желания засидеться в невестах. Но это из области эзотерики, а что касается здоровья, пушистые листья фиалок выступают как отличные пылеуловители. И если у вас есть аллергия на домашнюю пыль, лучше отдать предпочтение растениям с гладкими листьями. Например, пальмам-девочкам.

Гиацинт

В марте-апреле в супермаркетах появляются эти луковичные в горшочках: гиацинты быстро растут и очень красиво цветут, добавляя красок в жизнь, пока на улице еще мрачно и холодно. Пыльцы гиацинты выделяют немного, но очень сильно пахнут. И это может стать проблемой для аллергиков. Кроме того, луковицы гиацинта способны вызвать зуд и раздражение на коже при прикосновении. Поэтому высаживать их нужно только в перчатках.

Абутилон — комнатный клен

Или, как его еще называют, канатник. Он не имеет никакого отношения к деревьям-кленам, свое название он получил благодаря клиновидной форме листьев. К тому же комнатный клен цветет не как обычный — у него симпатичные, яркие, красные или желто-оранжевые цветки. В общем, выглядит он невинно и мило. Однако, если у вас есть склонность к аллергии, лучше в дом его не приносить — абутилон может вызвать небольшое раздражение на коже и респираторные симптомы аллергии.

Гербера Дейзи

Герберы — красивые, яркие, за ними легко ухаживать, они прекрасно чувствуют себя в горшке на подоконнике. Но у них очень много пыльцы. Если у кого-то в семье есть аллергия на пыльцу, особенно на пальцу амброзии, стоит рассмотреть другие варианты. Например, поселить дома фуксию или герань.

Ромашка

Не самое популярное растение для разведения дома в горшке, а зря. Выглядит оно очень мило, пахнет успокаивающе, а цветочки можно добавлять в чай. Всем, кроме тех, у кого аллергия на амброзию. Дело в том, что ромашка — родственник этого растения-аллергена. И может вызывать зуд, чихание и насморк.

Кстати, мы собрали для вас галерею самых красивых комнатных растений, которые можно вырастить в домашних условиях, — и это самое весеннее, что вы сегодня увидите!



