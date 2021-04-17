Психолог: женщины выбирают партнера, похожего не на отца, а на лучшую версию их матери

В фильме приняли участие блогеры Ян Топлес, Катя Клэп и Анастасия Смирнова, а также продюсер Александр Хабаров. С профессиональной точки зрения о безотцовщине рассказали психологи.
Жизнь без отца: фильм Нежного редактора | Ян Топлес, Катя Клэп, психолог Кузнецова
В фильме Татьяна задается вопросом о том, как выбирает партнера девушка, у которой не было отца, пишет RUS.TVNET.lv.
«А когда ты не знал отца - как ты выбираешь? На фильмы какие-то ориентируешься? Как это работает?» - спрашивает автор канала.
«Это довольно распространенный миф, что девушка выбирает себе мужа и партнера по образу отца. Девушки, вобщем-то, как и мужчины, независимо от гендера, выбирают себе лучшую версию наших матерей»,
- ответила на этот вопрос психолог Ольга Кузнецова. По ее словам, что касается выбора партнера, то отсутствие отца - «причина второго ряда, которая может повлиять или не повлиять» на это.
Согласно ее словам, все сложности построения отношений с партнером нужно искать в отношениях с матерью.
«Например, если отец ушел из семьи и дочка живет с мамой. Вот если с позиции (как мама живет. - Прим. ред.), что мужики вообще нафиг не нужны, то 99% у девочки будут сложности в построении отношений и любовной коммуникации. А если у мамы был отчим, партнер или даже - ДАЖЕ - была досада относительно того, что она не встретила того мужчину, - это тоже очень круто, что девочка это видит. Потому что нет такой идеи "абы с кем" - ну просто не сложилось. Но если эта потребность оставалась и девочка это видела, то складывается ощущение, что в паре классно. Это намного важнее, чем ролевая модель отца», - сказала психолог.
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