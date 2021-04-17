Беременные с недостаточным и избыточным весом подвергаются высокому риску выкидышей

Группа исследователей, возглавляемая Саутгемптонским университетом, оценила связь между образом жизни женщин и риском повторной потери беременности, определяемой как женщины, у которых два или более выкидыша подряд происходят в раннем возрасте. Систематический обзор исследование и мета-анализ было опубликовано в журнале научных докладов, пишет Medikforum.ru.

Выкидыш - наиболее частое осложнение беременности на ранних сроках, от которого страдают от 15% до 20% всех беременностей. Повторяющееся невынашивание беременности - сложное заболевание, и, хотя его часто связывают с многочисленными медицинскими факторами и влиянием образа жизни, примерно в 50% случаев причина считается «необъяснимой».

Результаты этого последнего исследования показали, что более высокая частота последовательных выкидышей у матерей с недостаточным весом (индекс массы тела менее 18,5), избыточным весом (индекс массы тела от 25 до 30) и ожирением (индекс массы тела выше 30).

«Наше исследование включало 16 обзоров и показало, что недостаточный или избыточный вес значительно увеличивает риск двух последовательных потерь беременности с ИМТ более 25 и 30 их риск выкидыша увеличивается на 20% и 70% соответственно».

Исследовательская группа также намеревалась оценить влияние таких факторов, как курение, употребление алкоголя и кофеина. Однако они не смогли окончательно установить, имеют ли они какое-либо влияние.

«Наши результаты показывают, что наличие аномального ИМТ увеличивает риск женщины страдать от повторных выкидышей, и поэтому клиницистам действительно нужно сосредоточиться на том, чтобы помочь женщинам справиться с этим фактором риска», - заключил Ин Чеонг, профессор репродуктивной медицины в Университете Саутгемптона и старший автор.



