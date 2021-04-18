Педиатр назвал самые опасные детали в детских игрушках

По его словам, все игрушки, в которых есть мелкие детали или магнитные шарики, небезопасны для ребенка. Так, магнитные шарики при попадании в организм могут «находить» друг друга, что приводит к перфорации кишечника, с развитием воспаления, перитонитом. Специалист отметил, что гелевые шарики также очень опасны, так как, если они попадают внутрь, то начинают разбухать и увеличиваться в сотни раз. Он подчеркнул, что это вызывает непроходимость кишечника и зачастую требует срочной операции, пишет Lenta.ru.