Исследование: молоко серьезно увеличивает риск рака груди

Ученые Университета Лома Лина в Калифорнии провели расследование, в рамках которого изучили взаимосвязь между разными типами молока и риском рака груди. Результаты их работы опубликовал Journal of Epidemiology («Журнал эпидемиологии»), сообщает Medikforum.ru.

Исследователи восемь лет наблюдали за состоянием почти 53 000 здоровых женщин, которые за это время неоднократно проходили анкетирование, отвечая на вопросы о пищевом поведении, употреблении алкоголя, физической активности, визитах к врачу и болезнях членов семьи. В то время особое внимание было уделено потреблению молока, поскольку еще раньше было высказано предположение о связи между молоком и раком груди, – ученые проверяли, так ли это.

В итоге они пришли к выводу, что коровье молоко может влиять на подверженность женщин данному заболеванию – даже употребляемое в небольших количествах.

Результаты исследования. Его авторы смогли установить зависимость с помощью 1057 новых случаев рака груди, возникших за восемь лет проекта. Исследователи констатировали:

«Потребление от 60 до 80 миллилитров молока в день может увеличить риск рака груди до 30 процентов. 230 миллилитров в день увеличивают аналогичный риск на 50 процентов, а 600 миллилитров – на 80 процентов».

При этом не имеет значения, употребляется жирное или низкожирное молоко, говорят специалисты. Кроме того, было установлено, что риск рака груди повышает только потребление чистого молока – например, сыр или йогурт на него не влияли.