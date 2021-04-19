Пора бежать: 15 фраз, после которых нужно уходить от мужчины

Определить, что любовь сыграла с вами злую шутку, можно по нескольким фразам, произнесенным мужчиной. По мнению психологов, существует 15 выражений, услышав которые, стоит еще раз подумать над своим выбором спутника жизни. Их опубликовал портал Wday.

«Моя мама готовит лучше... Я такое есть не буду», — популярная фраза, которая не всегда должна становиться поводом для записи на кулинарный мастер-класс. Если раньше все с удовольствием ели ваши блюда, среди которых есть и коронные, а новый партнер все не может забыть борщ своей мамы или бывшей супруги, — подумайте над тем, нужен ли вам такой ностальгирующий гурман.

«В постели ты, конечно, бревно!» — очень обидно даже не для темпераментной женщины, согласитесь? Услышав это, психологи рекомендуют обратить внимание на самого «Аполлона». Если он статен, подтянут, красив и нежен, между вам есть искра, но тем не менее ничего не получается, — есть повод проверить свой гормональный фон. Если же партнер совсем ничем не примечателен для вас, но очень требователен, задумайтесь, почему же вы еще с ним.

«Мне все равно, что ты думаешь». За этой репликой может скрываться не только абсолютно безразличный к вам и вашим желаниям человек, но и настоящий домашний тиран, который со временем начнет относиться к своей спутнице жизни как к личной вещи, у которой нет не только собственного мнения, но также эмоций и чувств.

«Я на тебе никогда не женюсь», — фраза, которая говорит сама за себя. Не стоит пытаться переубедить и перевоспитать мужчину, который произнес такое. Рано или поздно он все равно уйдет, заявив на пороге, что предупреждал о своих намерениях с самого начала. Также можно сказать и о тех, кто никак не может познакомить вас с семьей, заявляя: «Я просто не вижу смысла представлять тебя родителям».

«Тебе пора худеть». Эта фраза ранит любого человека, особенно, если она «приправлена» откровением о том, что любимому стыдно появляться рядом с вами на людях. Не стоит расстраиваться. Избавьтесь от того, кто позволяет себе такие бестактные замечания, и полюбите себя. Если вы и решите сбросить вес, ориентируйтесь только на свои желания и здоровье.

«Давай поедем вместе в отпуск. Только все расходы пополам, а за перелет заплатишь ты! Ты же хорошо зарабатываешь». Если изначально вы не обговаривали даже раздельный бюджет, а мужчина уже все подсчитал и поделил вашу зарплату, — бегите. Альфонсы никому не принесут счастья. Если мужчина не готов тратить на вас ни копейки, никаких серьезных намерений у него точно нет.