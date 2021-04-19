Пора бежать: 15 фраз, после которых нужно уходить от мужчины
Воспоминания о бывших и подозрительная привязанность к маминому борщу должны насторожить женщину.
Воспоминания о бывших и подозрительная привязанность к маминому борщу должны насторожить женщину.
Определить, что любовь сыграла с вами злую шутку, можно по нескольким фразам, произнесенным мужчиной. По мнению психологов, существует 15 выражений, услышав которые, стоит еще раз подумать над своим выбором спутника жизни. Их опубликовал портал Wday.
«Моя мама готовит лучше... Я такое есть не буду», — популярная фраза, которая не всегда должна становиться поводом для записи на кулинарный мастер-класс. Если раньше все с удовольствием ели ваши блюда, среди которых есть и коронные, а новый партнер все не может забыть борщ своей мамы или бывшей супруги, — подумайте над тем, нужен ли вам такой ностальгирующий гурман.
«В постели ты, конечно, бревно!» — очень обидно даже не для темпераментной женщины, согласитесь? Услышав это, психологи рекомендуют обратить внимание на самого «Аполлона». Если он статен, подтянут, красив и нежен, между вам есть искра, но тем не менее ничего не получается, — есть повод проверить свой гормональный фон. Если же партнер совсем ничем не примечателен для вас, но очень требователен, задумайтесь, почему же вы еще с ним.
«Мне все равно, что ты думаешь». За этой репликой может скрываться не только абсолютно безразличный к вам и вашим желаниям человек, но и настоящий домашний тиран, который со временем начнет относиться к своей спутнице жизни как к личной вещи, у которой нет не только собственного мнения, но также эмоций и чувств.
«Я на тебе никогда не женюсь», — фраза, которая говорит сама за себя. Не стоит пытаться переубедить и перевоспитать мужчину, который произнес такое. Рано или поздно он все равно уйдет, заявив на пороге, что предупреждал о своих намерениях с самого начала. Также можно сказать и о тех, кто никак не может познакомить вас с семьей, заявляя: «Я просто не вижу смысла представлять тебя родителям».
«Тебе пора худеть». Эта фраза ранит любого человека, особенно, если она «приправлена» откровением о том, что любимому стыдно появляться рядом с вами на людях. Не стоит расстраиваться. Избавьтесь от того, кто позволяет себе такие бестактные замечания, и полюбите себя. Если вы и решите сбросить вес, ориентируйтесь только на свои желания и здоровье.
«Давай поедем вместе в отпуск. Только все расходы пополам, а за перелет заплатишь ты! Ты же хорошо зарабатываешь». Если изначально вы не обговаривали даже раздельный бюджет, а мужчина уже все подсчитал и поделил вашу зарплату, — бегите. Альфонсы никому не принесут счастья. Если мужчина не готов тратить на вас ни копейки, никаких серьезных намерений у него точно нет.
«У меня принцип: я не встречаюсь с женщинами старше тридцати». Такая реплика указывает как минимум на мужчину со странностями. Все люди стареют, но ведь «любви все возрасты покорны». Поверьте, вам не нужен супруг, который оставит вас из-за «слишком большой» цифры в паспорте.
«Что у тебя с лицом? Выглядишь как старуха». Такой «комплимент» отдельные виды мужчин могут подарить за неудачный макияж или «не ту» прическу. Не стоит принимать это за шутку и тем более пытаться угодить.
«Женщина должна сидеть дома и угождать мужу-добытчику». На эту тему ваш избранник может выдать целую лекцию со ссылкой на «Домострой». Если ваши мечты не ограничиваются штампом в паспорте и вы не хотите провести остаток жизни в роли домохозяйки — уходите. Здоровые отношения предполагают обоюдный вклад и заботу друг о друге на равных.
«Ты болеешь? Ну поправляйся, а у меня тут...» — человек явно не способен к эмпатии. Ваши проблемы для него практически ничего не значат, потому что внимание нужно в первую очередь ему самому. Все ваши эмоции он будет обесценивать, пытаясь перетянуть одеяло на себя рассказами о том, что у него-то все гораздо хуже.
«Я буду звать тебя зайчиком». Милые прозвища мужчины часто присваивают своим дамам не от избытка нежности, а из практических соображений: боятся запутаться в именах своих пассий. Уточните, помнит ли любимый ваше имя.
«А вот моя бывшая была руководителем отдела, варила вкусные компоты, выращивала цветы...» — даже если прежняя девушка упоминается в негативном контексте, подумайте над этим. Вряд ли вам понравится осознавать, что вас постоянно с кем-то сравнивают.
«Скажи спасибо, что я тебя выбрал, кому ты такая нужна». Помните, что вы достойны лучшего, чем тот, кто относится к вам с таким пренебрежением. К тому же мужчина, который любит «играть героя», в большинстве случаев не уверен в себе и ревнив.
«А подруга у тебя симпатичная, эх, знал бы я ее раньше...» Даже если ваш избранник уже в почтенном возрасте, не стоит списывать все на странное чувство юмора. Скорее всего, с вашей приятельницей он еще познакомится поближе, а может, и не с одной. Скандалом делу не поможешь, лучше отправляться на поиски кого-то более сдержанного.