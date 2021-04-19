Пять оттенков лака для ногтей, которые делают руки более привлекательными

Прозрачный + белый (французский маникюр)

Прозрачное покрытие преображает ногти, но смотрится естественно. В классическом французском маникюре бесцветный лак сочетается с белым лаком, которым покрываются только кончики ногтевой пластины. Это, кстати, очень важный момент, ведь один белый цвет может подчеркнуть недостатки. А френч нейтрализует пигментные пятна и смотрится очень женственно и утонченно.

Нюдовый

Здесь всё просто: выбирай такой цвет лака, который практически сливается с оттенком твоей кожи (для оливковой — насыщенный бежевый и карамельный, для бледной — розоватый, для смуглой — медовый или кофейный). С таким покрытием руки смотрятся ухоженными, а ногтевая пластина визуально кажется длиннее. Чтобы подобрать подходящий оттенок, обрати внимание на свое запястье: если синие вены достаточно отчетливо видны, нужен лак с холодным подтоном, если вены зеленоватые — тебе подойдут теплые цвета.

Персиковый

С возрастом кожа становится тоньше, поэтому вены проявляются сильнее. Обрати внимание на персиковый лак: благодаря наличию оранжевого пигмента в составе он нейтрализует эту синеву.

Красный

Как же мы без ярких цветов?! Не забываем о классическом красном. Кстати, любой нейл-мастер скажет, что такой лак пользуется наибольшей популярностью у всех клиенток независимо от возраста. Потому что, во-первых, маникюр с таким покрытием выглядит роскошно, а во-вторых, яркий цвет отвлекает внимание от пигментных пятен и недостатков на коже, привлекая внимание к ногтям.

Темно-бордовый

Этот оттенок действует так же, как и красный, – акцентирует внимание на дизайне, отвлекая от возрастных изменений. Но здесь есть тонкость: такое покрытие лучше делать на коротких ногтях. В этом случае благородный оттенок смотрится выигрышно и элегантно, советует Cosmo.



