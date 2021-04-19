Парижский шик! Семь модных ошибок, которые никогда не совершают француженки

Итак, настоящая француженка никогда...

...не наденет слишком высокие каблуки

Никаких «небоскребов», на которых невозможно передвигаться! Это не только неудобно, но и выглядит откровенно смешно. Зато француженки обожают низкую шпильку (kitten heels), которая, кстати, сейчас на пике популярности — бегом в магазин!

... не носит бюстгальтер пуш-ап

Естественность — одна из ключевых характеристик французского стиля, а поролон толщиной в 5 см совсем не вписывается в эту философию. Да и смотрится он, будем честны, вульгарно.

... не выберет вещи с логотипами люксовых брендов

Логомания? Нет уж, увольте!

... не надевает слишком много украшений

Большинство француженок надевает единовременно не больше трех украшений. И мы поддерживаем этот «посыл» — это та самая ситуация, когда лучше «недоварить».

... не выглядит «разодетой» или, наоборот, скучной

Чтобы образ не казался «чрезмерным», запомни простое правило: если ты выгуливаешь шикарный/броский наряд, «дополни» его нейтральным макияжем, а вот в дуэт джинсов-бойфрендов и базовой футболки, напротив, идеально впишется красная помада.

... не выглядит «слишком модно»

Француженки никогда не гонятся за трендами, да и не понимают, почему кто-то должен диктовать им, что носить. Они всегда полагаются на свой вкус и из двух зол выбирают старую добрую классику, которая им точно идет.

... не наденет телесные колготки

В принципе, этого не делает ни одна девушка, следящая за трендами, но для француженки такой модный демарш недопустим от слова «совсем». И правильно!



