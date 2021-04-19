Парижский шик! Семь модных ошибок, которые никогда не совершают француженки

Итак, настоящая француженка никогда...
...не наденет слишком высокие каблуки
Никаких «небоскребов», на которых невозможно передвигаться! Это не только неудобно, но и выглядит откровенно смешно. Зато француженки обожают низкую шпильку (kitten heels), которая, кстати, сейчас на пике популярности — бегом в магазин!
... не носит бюстгальтер пуш-ап
Естественность — одна из ключевых характеристик французского стиля, а поролон толщиной в 5 см совсем не вписывается в эту философию. Да и смотрится он, будем честны, вульгарно.
... не выберет вещи с логотипами люксовых брендов
Логомания? Нет уж, увольте!
... не надевает слишком много украшений
Большинство француженок надевает единовременно не больше трех украшений. И мы поддерживаем этот «посыл» — это та самая ситуация, когда лучше «недоварить».
... не выглядит «разодетой» или, наоборот, скучной
Чтобы образ не казался «чрезмерным», запомни простое правило: если ты выгуливаешь шикарный/броский наряд, «дополни» его нейтральным макияжем, а вот в дуэт джинсов-бойфрендов и базовой футболки, напротив, идеально впишется красная помада.
... не выглядит «слишком модно»
Француженки никогда не гонятся за трендами, да и не понимают, почему кто-то должен диктовать им, что носить. Они всегда полагаются на свой вкус и из двух зол выбирают старую добрую классику, которая им точно идет.
... не наденет телесные колготки
В принципе, этого не делает ни одна девушка, следящая за трендами, но для француженки такой модный демарш недопустим от слова «совсем». И правильно!
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