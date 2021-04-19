Как жить в гармонии с мужчиной, совсем его не любя

Давайте договоримся с самого начала: все, что каждая привыкла принимать за любовь, мы сейчас завернем в пленку для хрупкого стекла, перевяжем бечевкой, обклеим скотчем и бережно поставим в какой-нибудь отдаленный уголок нашей души — до поры до времени. Нальем крепкий кофе, затянемся вымышленной сигаретой и цинично выпустим дым в глаза невидимому собеседнику, в лице которого представим все общественное мнение. Отличный настрой, так гораздо лучше!

Любовь давно перестала считаться основным ингредиентом в свадебном торте. Если уж сравнивать до конца, то любовь — это, скорее, вишенка на горке сливок, которую хватают и заглатывают в первую очередь (и спасибо, что не давятся косточкой). Сливки тают, тесто черствеет, и в итоге мы имеем графские развалины, остатками которых, собственно, и предстоит довольствоваться еще долго. Но остатки, как говорят мудрейшие, — сладки.

Еще мудрейшие говорят, что перспективное партнерство больше похоже на бизнес-проект, чем на стихотворения Блока. Поэтому, задвигая любовь на заднюю полку, можно с удивлением осознать, что отсутствие сумасшедших чувств к мужчине — это, на самом деле, уникальнейшая возможность стать счастливой (и ниже я объясню, как именно это сделать).

Уверена: куда больше страданий было испытано человечеством от любви, а не от нелюбви. Внимание, невзаимная любовь это тоже любовь! Как минимум, нелюбовь не помешает тебе уйти от человека, а наоборот, к этому подтолкнет — а вот любовь может привязать к кому угодно надолго, да так, что придется отдирать себя с кусками мяса, чтобы спастись. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь все покрывает, всему верит, всего надеется (с) — чтобы в итоге ты, морально обглоданная, осталась совершенно без сил в жалких попытках оттолкнуться от эмоционального дна, по которому ползаешь, чтобы выкинуть человека из своей головы и постараться жить дальше… Не от нелюбви мы загибаемся, а от любви!

Почти все, кто в свое время сделал ставку на любовь, проиграли. И не просто проиграли, да еще и обросли долгами — в кредит, как правило, брались самоуважение и силы, чтобы восстановиться и поменять свою жизнь. Психотерапия, марафоны, тренинги, медитации и аффирмации — признавайтесь, кто сколько вложил в то, чтобы вновь поверить в себя?