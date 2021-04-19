Вт, 20.04.2021
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Как жить в гармонии с мужчиной, совсем его не любя

Счастливая женщина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В рубрике «Вредные советы» Элли Паркер — журналист, креатор и автор телеграм-канала «Быть одной — ЗБС» — рассуждает о том, о чем каждая из нас часто думает, но редко говорит вслух. Выжать максимум из бесперспективных отношений? Прожить с партнером без любви? Выглядеть уверенной в себе, когда внутри дрожишь как осиновый лист? Построить — нет, не отношения, еще чего — а заклятую подругу, злую свекровь и неудобную коллегу? Элли говорит на циничном языке. И знает, о чем говорит.

Давайте договоримся с самого начала: все, что каждая привыкла принимать за любовь, мы сейчас завернем в пленку для хрупкого стекла, перевяжем бечевкой, обклеим скотчем и бережно поставим в какой-нибудь отдаленный уголок нашей души — до поры до времени. Нальем крепкий кофе, затянемся вымышленной сигаретой и цинично выпустим дым в глаза невидимому собеседнику, в лице которого представим все общественное мнение. Отличный настрой, так гораздо лучше!

Любовь давно перестала считаться основным ингредиентом в свадебном торте. Если уж сравнивать до конца, то любовь — это, скорее, вишенка на горке сливок, которую хватают и заглатывают в первую очередь (и спасибо, что не давятся косточкой). Сливки тают, тесто черствеет, и в итоге мы имеем графские развалины, остатками которых, собственно, и предстоит довольствоваться еще долго. Но остатки, как говорят мудрейшие, — сладки.
 
Еще мудрейшие говорят, что перспективное партнерство больше похоже на бизнес-проект, чем на стихотворения Блока. Поэтому, задвигая любовь на заднюю полку, можно с удивлением осознать, что отсутствие сумасшедших чувств к мужчине — это, на самом деле, уникальнейшая возможность стать счастливой (и ниже я объясню, как именно это сделать).
 
Уверена: куда больше страданий было испытано человечеством от любви, а не от нелюбви. Внимание, невзаимная любовь это тоже любовь!  Как минимум, нелюбовь не помешает тебе уйти от человека, а наоборот, к этому подтолкнет — а вот любовь может привязать к кому угодно надолго, да так, что придется отдирать себя с кусками мяса, чтобы спастись. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь все покрывает, всему верит, всего надеется (с) — чтобы в итоге ты, морально обглоданная, осталась совершенно без сил в жалких попытках оттолкнуться от эмоционального дна, по которому ползаешь, чтобы выкинуть человека из своей головы и постараться жить дальше… Не от нелюбви мы загибаемся, а от любви!
 
Почти все, кто в свое время сделал ставку на любовь, проиграли. И не просто проиграли, да еще и обросли долгами — в кредит, как правило, брались самоуважение и силы, чтобы восстановиться и поменять свою жизнь. Психотерапия, марафоны, тренинги, медитации и аффирмации — признавайтесь, кто сколько вложил в то, чтобы вновь поверить в себя?
 
Та же влюбленность, которую все мы на первых порах принимаем за волшебство, знак судьбы и божьи дары, на самом деле оказывается отпущенной в кредит гормональной дозой, временно перекрывающей здравый смысл и быстро заканчивающейся. И, чтобы не жить в долг, а напротив, инвестировать в свое будущее, совсем не зазорно вступить в лигу тех, кто не по любви.
 

В этом плане не любить мужчину, с которым живешь, — это лучшее, что могло с вами случиться.

Отсутствие любви — в той градации, которая доступна большинству людей со средним духовно-нравственным диапазоном, а именно, в виде любви-собственничества — подразумевает огромную степень внутренней свободы без всяких привязок к мужчине. И этот козырь в рукаве при умело натренированном покерфейсе можно отлично разыграть.

Не любить, чтобы получить все

Женщина невлюбленная и — еще лучше — женщина нелюбящая имеет возможность не эмоционировать в сторону мужчины. Не эмоционировать - значит позволять своему спутнику выходить на другие орбиты и жить своей жизнью. По классике: ходить на футбол, встречаться с друзьями, забивать на семейные выходные, да хоть бы и завести роман… Во-первых, у самой женщины освобождается масса сил и свободного времени на то, чтобы подумать, как пожить собственной жизнью и улучшить ее (возвращаемся назад и вспоминаем, что у женщины в такой ситуации режим «переживания» отключен). Во-вторых, партнеру, которому можно все, это все становится не очень-то интересно — это элементарная психология уровня пятилетних малышей, на которую можно всегда ориентироваться, говоря о мужчинах.

Нет никакого азарта сбежать от вечно недовольной и чего-то ожидающей жены — просто потому, что вместо претензий у нее давно какая-то своя (и интересно, какая?) жизнь.

Чем меньше спутника мы любим, тем больше нравимся ему, — хоть это и не аксиома, вероятность стать объектом обожания существенно возрастает, когда убираются все атрибуты женщины с протянутой к его сердцу рукой. А где обожание — там отличный уровень жизни и сохраненные нервные клетки. Остальное приложится.

 
Не любить, чтобы жить в кайф

Возвращаясь к теме повествования: иногда на самые хитрые задачки находятся самые элементарные решения. И вопрос, «как жить в гармонии с мужчиной, совсем его не любя», можно закрыть простейшим ответом: быть честной. Нет, не в том смысле, чтобы объявить терапию из нескольких сеансов ночных кухонных разговоров и донести до него все свои душевные противоречия (не донесете) — а в том, чтобы четко простроить и, далее, безукоризненно соблюдать правила вашего семейного контракта.

Обычно этому мешает желание иметь больше, а делать меньше — а какого черта, спросите вы, если я его не люблю? Да гори оно все! Однако, как и в бизнесе, попытки кинуть оборачиваются неприятными последствиями прежде всего для самого кидающего. Потому и не стоит плевать в колодец, из которого пьешь. Честно выполняя свои обязательства «по контракту», можно высвободить массу человекоресурсов на то, чтобы раскидать семейные задачи и, опять-таки, заняться собой.
 
Только вдумайтесь, сколько киловатт женского трепета и, вообще, энергии вы уже экономите, когда живете в партнерстве, но не заглядываете человеку в рот, чтобы на пятерку удовлетворить, привязать к себе и приворожить? Убеждена: в жизни есть задачи куда более интересные. Так воспользуйтесь шансом, который дала вам судьба, чтобы не вкладываться в партнерство эмоционально — и инвестируйте силы в то, чтобы преобразовать собственный мир.
 
Не любить, чтобы отыграться

Если вы уже слышите звук шифера поехавшей крыши, шатающихся стен и раскалывающегося фундамента ваших отношений, рушащихся по вашей же нелюбви, но заканчивать их по каким-то причинам не собираетесь, — хотя бы не упустите момент примерить на себя другую роль. Когда, как не сейчас — ситуации капитального отсутствия ваших чувств и эмоций — можно прочувствовать, насколько кайфово на самом деле быть мужчиной? Тем самым роковым собирательным героем, который не звонит, отвечает на сообщения, когда ему вздумается, легко отменяет свидания ради собственных хобби и всем своим видом демонстрирует здоровую автономность? Посмотрите на обстоятельства из самого сумасшедшего ракурса — иногда это тоже полезно — как на тренировку мышц эмоциональной независимости.

Суммируем итоги и, как это сейчас модно, составляем чеклист — что делать, чтобы жизнь с нелюбимым мужчиной из едва сносного превратилась во вполне многообещающее существование.
Не раздражайтесь. Смысл? От мелких придирок до крупных скандалов — любое эмоциональное вовлечение обкрадывает в первую очередь вас, по итогу заставляя чувствовать себя выжатой и безумно злой. Вы же не срываетесь на комаров в комнате — вы просто включаете фумитокс и продолжаете заниматься своими делами.
Не раздражайтесь вслух. Иными словами, не выносите мозг — только не выносите его искренне, из абсолютно светлого и чистого желания не проливать ни свою, ни его кровь. Когда накал эмоций спадет, может оказаться, что удивленный вашим неожиданным ходом партнер ведет себя совсем по-другому и теряет все аллергические для вас свойства.
Позволяйте ему жить его жизнью. Особенно если не позволяли из вредности и собственнического «ни мне, ни людям». Это запретный плод сладок, а когда возможным становится все, как минимум половина интереса рассеется в атмосфере. Вторая половина обернется для вас странной, но все-таки благодарностью, — а в ней, если грамотно ей распорядиться, таится множество плюшек.
Позволяйте себе жить своей жизнью. Думаете, предыдущий пункт был написан исключительно из доброты душевной? Как бы не так. Это — просто моральная индульгенция на возможность позволить себе точно такие же радости, которые давно позволяют себе наши недорогие и нелюбимые. Главное, будьте честны с собой и, конечно же, осторожны.

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