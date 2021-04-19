Шесть секретов нанесения тонального крема, которые сразу преобразят твой макияж

Ладно, про «из перехода» мы, если что, пошутили. С такими покупками лучше все-таки не экспериментировать, если тебе дорога собственная кожа, а поискать что-нибудь хорошее у бюджетных брендов, каких сейчас предостаточно. Но насчет того, что тональный крем может лежать идеально, если ты будешь следовать определенным правилам, не шутили совсем. Так что начнем.

Увлажняй

Хорошо подготовленная кожа — залог успеха. Любые шелушения моментально будут подчеркнуты, так что с ними лучше заранее попрощаться. Кстати, ты знала, что не стоит наносить под крем сыворотку? Не любую, но многие из них плохо «сочетаются» с тональными продуктами, так что если ты любишь легкие текстуры, лучше купи увлажняющий гель.

Отшелушивай

А это у нас вариант с рабочим названием «раз в неделю» или «по особому случаю». Если хочется, чтобы кожа стала безупречной, а она как раз «не в форме», используй тоник или пилинг-диски с кислотами. Они избавят «холст» от омертвевших клеток, грязи и лишнего себума, и позволят тону лечь наилучшим образом. Но увлажнить лицо после все равно обязательно.

Не перебарщивай

И это мы сейчас не о тональном креме, но о праймере. База под макияж — хорошая штука. Но в основном когда ты собираешься на мероприятие, планируешь «выйти в свет» на целый день или отправляешься на фотосессию, например. В обычной жизни праймер будет утяжелять макияж (по крайней мере по ощущениям), от чего твоя кожа не придет в восторг. Так что если это просто прогулка с подругой, лучше не надо. Ну, или нанеси матирующий праймер на нос, лоб и подбородок — это позволит обойтись без припудривания.

Смешивай

Никак не можешь найти подходящее тональное средство, потому что одно слишком светлое, другое невозможно оранжевое, а третье вообще темное? Без паники, мы знаем, что с этим делать. Купи два близких по тону оттенка, более светлый и более темный, и смешивай их перед нанесением — вот он, твой идеальный цвет.

Чтобы все получилось, нужно соблюсти несколько условий:

лучше, если продукты будут одного бренда;

формулы не должны противоречить друг другу (то есть, не стоит сочетать увлажняющий и матирующий крем или крем на масляной и водной основе);

смешивать их нужно прямо перед нанесением (иначе продукт окислится, и цвет уйдет в неадекватную рыжину или беспросветную серость).

Совет: соединять оттенки можно на специальной палитре или, лайфхак для экономных, крышке от пудры, румян или чего-то еще похожего. Кстати, не переживай, что тебе придется платить в два раза больше. Ты же получишь двойную порцию продукта, плюс сможешь варьировать цвет, в зависимости от сезона (летом наша кожа обычно становится темнее).

Мысли стратегически

Естественный макияж — один из главных бьюти-трендов вот уже несколько сезонов подряд. Международные визажисты вообще стоят на том, чтобы не покрывать тоном все лицо, а сосредоточиться на его центре. И действительно, активное тонирование обычно нужно стратегически важной Т-зоне, поэтому наноси тональное средство сюда, а затем растушевывай его к периферии. Получится, вот увидишь, очень естественно.

Вбивай, а не размазывай

Очень часто профессиональный макияж так сильно отличается от домашнего всего по одной причине — способ нанесения. И дело здесь не в качественных кистях (хотя это тоже важно, но дома нам советуют работать пальцами — а мы и рады, дорогих спонжах или богатом опыте. Секрет в том, чтобы наносить продукт на лицо «вбивающими» движениями, которые помогут ему максимально слиться с кожей. А еще это помогает «взбодрить» кожу, так что на выходе ты получишь красивый естественный румянец.



