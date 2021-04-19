Вт, 20.04.2021
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Шесть секретов нанесения тонального крема, которые сразу преобразят твой макияж

Идеальная кожа. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Думаешь, что знаешь о нанесении тонального средства все? Тогда мы готовы тебя удивить. «Лиза» рассказывает, как сделать так, чтобы даже продукт «из перехода» давал эффект «кожи от Dior».

Ладно, про «из перехода» мы, если что, пошутили. С такими покупками лучше все-таки не экспериментировать, если тебе дорога собственная кожа, а поискать что-нибудь хорошее у бюджетных брендов, каких сейчас предостаточно. Но насчет того, что тональный крем может лежать идеально, если ты будешь следовать определенным правилам, не шутили совсем. Так что начнем.

Увлажняй

Хорошо подготовленная кожа — залог успеха. Любые шелушения моментально будут подчеркнуты, так что с ними лучше заранее попрощаться. Кстати, ты знала, что не стоит наносить под крем сыворотку? Не любую, но многие из них плохо «сочетаются» с тональными продуктами, так что если ты любишь легкие текстуры, лучше купи увлажняющий гель.

Отшелушивай

А это у нас вариант с рабочим названием «раз в неделю» или «по особому случаю». Если хочется, чтобы кожа стала безупречной, а она как раз «не в форме», используй тоник или пилинг-диски с кислотами. Они избавят «холст» от омертвевших клеток, грязи и лишнего себума, и позволят тону лечь наилучшим образом. Но увлажнить лицо после все равно обязательно.

Не перебарщивай

И это мы сейчас не о тональном креме, но о праймере. База под макияж — хорошая штука. Но в основном когда ты собираешься на мероприятие, планируешь «выйти в свет» на целый день или отправляешься на фотосессию, например. В обычной жизни праймер будет утяжелять макияж (по крайней мере по ощущениям), от чего твоя кожа не придет в восторг. Так что если это просто прогулка с подругой, лучше не надо. Ну, или нанеси матирующий праймер на нос, лоб и подбородок — это позволит обойтись без припудривания. 

Смешивай

Никак не можешь найти подходящее тональное средство, потому что одно слишком светлое, другое невозможно оранжевое, а третье вообще темное? Без паники, мы знаем, что с этим делать. Купи два близких по тону оттенка, более светлый и более темный, и смешивай их перед нанесением — вот он, твой идеальный цвет.

Чтобы все получилось, нужно соблюсти несколько условий:

лучше, если продукты будут одного бренда;

формулы не должны противоречить друг другу (то есть, не стоит сочетать увлажняющий и матирующий крем или крем на масляной и водной основе);

смешивать их нужно прямо перед нанесением (иначе продукт окислится, и цвет уйдет в неадекватную рыжину или беспросветную серость).

Совет: соединять оттенки можно на специальной палитре или, лайфхак для экономных, крышке от пудры, румян или чего-то еще похожего. Кстати, не переживай, что тебе придется платить в два раза больше. Ты же получишь двойную порцию продукта, плюс сможешь варьировать цвет, в зависимости от сезона (летом наша кожа обычно становится темнее).

Мысли стратегически

Естественный макияж — один из главных бьюти-трендов вот уже несколько сезонов подряд. Международные визажисты вообще стоят на том, чтобы не покрывать тоном все лицо, а сосредоточиться на его центре. И действительно, активное тонирование обычно нужно стратегически важной Т-зоне, поэтому наноси тональное средство сюда, а затем растушевывай его к периферии. Получится, вот увидишь, очень естественно. 

Вбивай, а не размазывай

Очень часто профессиональный макияж так сильно отличается от домашнего всего по одной причине — способ нанесения. И дело здесь не в качественных кистях (хотя это тоже важно, но дома нам советуют работать пальцами — а мы и рады, дорогих спонжах или богатом опыте. Секрет в том, чтобы наносить продукт на лицо «вбивающими» движениями, которые помогут ему максимально слиться с кожей. А еще это помогает «взбодрить» кожу, так что на выходе ты получишь красивый естественный румянец. 


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