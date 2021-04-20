Три цвета в одежде, которые визуально прибавляют женщине десять лет

Например, если женщина сорока-пятидесяти лет с моложавым лицом, спортивной подтянутой фигурой и безупречной прической наденет вещи устаревших фасонов или же не сидящие по фигуре, она тут же визуально подчеркнет свой возраст или даже увеличит его.

Но даже модная, стильная, подобранная со вкусом одежда способна визуально прибавить женщине лет 5-10, если выбран костюм в определенной цветовой гамме. Состарить могут три цвета одежды, приобретая вещи этих оттенков, нужно проявлять крайнюю осмотрительность.

Коричневый

Коричневый цвет крайне неудачен для женщин всех возрастных групп.

Этот оттенок способен состарить лет на десять даже юную красавицу, а дамам постарше коричневый и вовсе противопоказан. Более того, психологи полагают, что этот цвет ассоциируется с депрессивным состоянием и с казенными учреждениями. Иными словами, в классический коричневый цвет не стоит одеваться.

Однако вещи светло-коричневых пастельных оттенков, тонов кофе с молоком и молочного шоколада моментально придают образу аристократизм и стиль, элегантность.

Болотный

Вещи болотных оттенков визуально выделяют все возрастные несовершенства, делают их заметными и даже усиливают. Соответственно, одежду таких цветов нельзя носить вблизи лица.

Иными словами, как бы сильно ни понравился шелковый шарф или летняя шляпка болотных оттенков, приобретать не стоит. Такие вещи подчеркнут каждую морщинку и придадут лицу изможденный болезненный вид.

Разумеется, очаровательные ботинки болотного цвета или стильные брюки вполне можно носить в сочетании с одеждой других цветов.

Тем же, кому очень нравятся зеленоватые тона в одежде, стилисты советуют обратить внимание на палитру мятных цветов, от самых светлых до самых глубоких и насыщенных оттенков. Мятные тона освежают и визуально омолаживают.

Бордовый

Благородный бордо ассоциируется с шиком, роскошью, элегантностью и истинным аристократизмом. Однако подбирать вещи в этой цветовой гамме необходимо с очень большой осторожностью.

Элегантный бордовый костюм или роскошное коктейльное платье способны визуально прибавить не менее десятка лет.

Однако избегать бордовой одежды не стоит, этот цвет нужно просто разбавлять вещами других оттенков, например, белыми или черными, бежевыми, серыми.

При таком подходе к ношению бордовой одежды вещи перестанут визуально старить.



