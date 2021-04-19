Главные антитренды текущего года: что уже не модно носить в 2021 году?

Далеко не каждая вещь, которую можно увидеть в магазине, является модной и актуальной для текущего сезона, и все, кто пристально следит за модой, прекрасно об этом знают! А вот те, кто предпочитает удобство и комфорт, обычно не обращают на это ни малейшего внимания и продолжают носить свои любимые вещи – те самые, которые им больше всего по душе, и, в принципе, они тоже правильно делают! Так что этот материал предназначен лишь для тех, кто стремится всегда одеваться по моде! Какие же именно вещи не в тренде в этом году?
Приталенные жакеты
Уже не первый год подряд в моде доминируют жакеты и пиджаки «с мужского плеча», а также весьма просторные модели oversize. А еще в этом году модно носить удлиненные жакеты прямого кроя! Если же все равно очень хочется подчеркнуть линию талии, лучше всего использовать для этих целей ремень – приталенные жакеты в этом году, к сожалению, уже не в моде!
Джинсы скинни
Несмотря на то, что поклонниц у данной модели джинсов по-прежнему немало, все-таки она уже утратила свою актуальность. В 2021 году в моде джинсы прямого кроя, а также клеш и свободные модели. Очень гармоничное сочетание стиля и удобства! Впрочем, черные скинни можно пока что в гардеробе и оставить, но носить их лучше с объемными свитерами или жакетами, а также с худи в стиле oversize и с ботфортами либо ботинками.
Кожаные леггинсы
Если в прошлом году относительно кожаных леггинсов был самый настоящий бум, то сейчас они уже уходят в прошлое. В текущем году стилисты рекомендуют заменить их кожаными брюками свободных фасонов. А если отказываться от любимых леггинсов совсем не хочется, важно постараться комбинировать их исключительно с удлиненным верхом: со свитерами oversize или худи, а также с ботфортами или грубыми ботинками. В целом рекомендации в данном случае будут практически такими же, как и в случае с джинсами скинни!
Меховые жилетки
В антитренд этот предмет гардероба превратился еще задолго до наступления текущего года, однако меховые жилетки все равно продолжают оставаться одним из основных атрибутов холодного сезона и по сей день. А тем временем стилисты призывают прекрасных дам поскорее снять их и заменить чем-нибудь гораздо более актуальным! Например, отличной альтернативой меховой жилетке станет дутая жилетка oversize – такую модель смело можно надевать практически под любой образ и даже в дождливую погоду! Кстати, и мех сам по себе тоже достаточно давно является антитрендом, что уж тогда говорить о меховых жилетках!
Ажурный свитер
Нынче в тренде функциональность и удобство, а ажурный свитер вряд ли сможет ими похвастаться. Современный модный свитер непременно должен быть удобным и теплым! А так как ажурный свитер попросту не в состоянии хорошенько согреть в холодную погоду, лучше пока что просто положить его в шкаф до лучших времен.
Облегающие тонкие трикотажные платья
Увы, но в этом сезоне в моде платья свободного кроя, так что любимые трикотажные платья в обтяжку все-таки лучше оставить до иных времен – кто знает, может, через пару-тройку лет они снова войдут в моду!
Облегающие белые рубашки
Приталенные модели белых рубашек в этом году имеет смысл заменить на свободные – именно они считаются сейчас самыми модными! А добиться эффекта приталенности вполне реально при помощи актуальных нынче ремешков, пишет MyJane.ru.
Брюки с лампасами
И эти брюки тоже вышли из моды – теперь их желательно заменить на однотонные брюки свободного кроя, а также на модели клеш или на джоггеры.
Велосипедки
В прошедшие годы их было слишком много, и именно поэтому они и стали самым настоящим антитрендом! Теперь же стилисты предлагают модницам обратить свое внимание на вариант поудобнее, то есть на шорты-бермуды. Тем не менее, в ряде случаев велосипедки все-таки действительно способны дополнить стильный образ, самое главное – не забывать о том, что их нужно уметь носить: велосипедки очень требовательны как к сочетаниям со многими другими предметами гардероба, так и к фигуре!
Тонкие длинные кардиганы
Когда-то давным-давно длинные кардиганы из тонкой ткани были неотъемлемым атрибутом гардероба практически каждой модницы. А ведь если присмотреться поближе, минусов в таких кардиганах немало: они не согревают по-настоящему и не держат свою форму, под них можно надевать лишь тоненькую футболку либо рубашку, а еще они так и норовят предательски выглянуть из-под самой разнообразной верхней одежды. Сейчас в тренде функциональность, коей тонкие длинные кардиганы однозначно не могут похвастаться!
Джинсы с сапогами
Речь в данном случае идет о джинсах любых цветов, за исключением черных. Светлые джинсы в сочетании с сапогами будто бы разрубают ноги напополам, визуально укорачивая их, соответственно, голубые джинсы лучше носить с теплыми кроссовками либо ботинками.
Шорты с колготками
Такое сочетание вызывало у многих недоумение и раньше, однако теперь оно стало самым что ни на есть настоящим антитрендом! Да и смотрится такой тандем в подавляющем большинстве случаев очень вульгарно!
Колготки телесного цвета
Особенно не приветствуются такие колготки в зимний сезон, а уж если они будут цвета загара или же блестящими, то они и вовсе недостойны внимания! И под босоножки телесные колготки тоже надевать не стоит! Чтобы создать по-настоящему стильный образ, лучше остановить свой выбор на цветных либо на черных колготках, при этом черные колготки могут быть как с различными узорами, так и в горошек или даже в мелкую сетку. А летом лучше всего ходить с голыми ногами! Телесные колготки имеет смысл оставить лишь для особых случаев, и они непременно должны быть ультратонкими (8 или 15 den) и по возможности незаметными!
Зеркальные очки
Нельзя однозначно сказать, что такие очки стопроцентно не впишутся в стильный образ, но, тем не менее, из моды вышли и они! Если посмотреть на последние коллекции популярных и именитых брендов, становится ясно, что основное предпочтение в этом году было отдано гораздо более функциональным моделям, оснащенным линзами естественных цветов. И именно на такие очки и стоит обратить свое внимание в этом году!
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