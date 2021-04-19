Главные антитренды текущего года: что уже не модно носить в 2021 году?

Приталенные жакеты

Уже не первый год подряд в моде доминируют жакеты и пиджаки «с мужского плеча», а также весьма просторные модели oversize. А еще в этом году модно носить удлиненные жакеты прямого кроя! Если же все равно очень хочется подчеркнуть линию талии, лучше всего использовать для этих целей ремень – приталенные жакеты в этом году, к сожалению, уже не в моде!

Джинсы скинни

Джинсы скинни ФОТО: Shutterstock

Несмотря на то, что поклонниц у данной модели джинсов по-прежнему немало, все-таки она уже утратила свою актуальность. В 2021 году в моде джинсы прямого кроя, а также клеш и свободные модели. Очень гармоничное сочетание стиля и удобства! Впрочем, черные скинни можно пока что в гардеробе и оставить, но носить их лучше с объемными свитерами или жакетами, а также с худи в стиле oversize и с ботфортами либо ботинками.

Кожаные леггинсы

Если в прошлом году относительно кожаных леггинсов был самый настоящий бум, то сейчас они уже уходят в прошлое. В текущем году стилисты рекомендуют заменить их кожаными брюками свободных фасонов. А если отказываться от любимых леггинсов совсем не хочется, важно постараться комбинировать их исключительно с удлиненным верхом: со свитерами oversize или худи, а также с ботфортами или грубыми ботинками. В целом рекомендации в данном случае будут практически такими же, как и в случае с джинсами скинни!

Меховые жилетки

Меховая жилетка ФОТО: Pinterest

В антитренд этот предмет гардероба превратился еще задолго до наступления текущего года, однако меховые жилетки все равно продолжают оставаться одним из основных атрибутов холодного сезона и по сей день. А тем временем стилисты призывают прекрасных дам поскорее снять их и заменить чем-нибудь гораздо более актуальным! Например, отличной альтернативой меховой жилетке станет дутая жилетка oversize – такую модель смело можно надевать практически под любой образ и даже в дождливую погоду! Кстати, и мех сам по себе тоже достаточно давно является антитрендом, что уж тогда говорить о меховых жилетках!

Ажурный свитер

Ажурный свитер ФОТО: Shutterstock

Нынче в тренде функциональность и удобство, а ажурный свитер вряд ли сможет ими похвастаться. Современный модный свитер непременно должен быть удобным и теплым! А так как ажурный свитер попросту не в состоянии хорошенько согреть в холодную погоду, лучше пока что просто положить его в шкаф до лучших времен.

Облегающие тонкие трикотажные платья

Облигающее платье ФОТО: пресс-служба Reserved

Увы, но в этом сезоне в моде платья свободного кроя, так что любимые трикотажные платья в обтяжку все-таки лучше оставить до иных времен – кто знает, может, через пару-тройку лет они снова войдут в моду!

Облегающие белые рубашки