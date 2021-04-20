Очищаемся, оздоравливаемся, меняем кожу: весенний детокс-тур - то, что надо!

Данный формат путешествия для всех, кому необходима перезагрузка, кому нужен толчок и всплеск новых эмоций, кто устал от рутины и хочет добавить красок в будние дни. Мы показываем, как, не меняя свой ритм жизни, найти время для себя любимой.
Что вы получите?
Возвращение энергии и вкуса к жизни
Красивое, подтянутое тело и сияющую кожу
Омоложение и оздоровление всего организма
Восстановление всех функций тела
Исцеление эмоционального и ментального тела и быстро и без усилий
Повышение уровня вибраций, необходимого в текущем переходном периоде
Восстановление потока жизненной энергии
Тур проводится совместно с консультантом по здоровому образу жизни Катрин Савченко. Катрин - эксперт по антивозрастному образу жизни, использует в своей практике функциональные методы оздоровления тела, автор онлайн-академии здоровья для подростков, преподаватель русского колледжа в Таллинне по теме «Здоровый образ жизни и питание», участник UWILL Global (Лондон).
Место для практик и проживание располагается в живописном лесу в отеле Ruunawere Mõis. Всего 47 км от Таллинна. К нашим услугам шикарный банный комплекс с различными саунами с гидромассажными ванными и уютный зал для общения с чаепитием. Полную программу на каждый день можно посмотреть ЗДЕСЬ!