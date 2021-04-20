Очищаемся, оздоравливаемся, меняем кожу: весенний детокс-тур - то, что надо!

​Возвращение энергии и вкуса к жизни

Красивое, подтянутое тело и сияющую кожу

Омоложение и оздоровление всего организма

Восстановление всех функций тела

Исцеление эмоционального и ментального тела и быстро и без усилий

Повышение уровня вибраций, необходимого в текущем переходном периоде

Восстановление потока жизненной энергии

Тур проводится совместно с консультантом по здоровому образу жизни Катрин Савченко. Катрин - эксперт по антивозрастному образу жизни, использует в своей практике функциональные методы оздоровления тела, автор онлайн-академии здоровья для подростков, преподаватель русского колледжа в Таллинне по теме «Здоровый образ жизни и питание», участник UWILL Global (Лондон).

Место для практик и проживание располагается в живописном лесу в отеле Ruunawere Mõis. Всего 47 км от Таллинна. К нашим услугам шикарный банный комплекс с различными саунами с гидромассажными ванными и уютный зал для общения с чаепитием. Полную программу на каждый день можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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