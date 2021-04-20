Как приготовить самый прозрачный холодец на Пасху: шесть полезных советов

Холодец – неотъемлемая часть традиционного пасхального стола, помимо традиционных в этот день блюд. Существует множество рецептов и секретов его приготовления, но важно, что мы получим в результате. Часто случается так, что бульон обретает мутность и выглядит неприглядно. Для этого важно знать некоторые правила его приготовления. Например, первый бульон нужно обязательно слить, а овощи добавлять в конце варки. Итак, 6 лайфхаков, которые помогут получить идеально прозрачный холодец.

Как приготовить прозрачный холодец

Лайфхак №1. Тщательно промывать мясо

Чтобы мясной бульон получился прозрачным, перед началом готовки мясо нужно тщательно промыть и замочить в холодной воде на 3-5 часов, полностью опустив мясо в воду. После замачивания мясо нужно снова промыть, а части со шкурками поскоблить.

Лайфхак №2. Слить первый бульон

Замоченное мясо варится в большой кастрюле до закипания, после чего воду нужно слить, а мясо снова промыть. Слив первого бульона и смена воды необходимы для достижения прозрачности. Кастрюлю, в которой варился первый бульон, нужно помыть. Во время варки второго бульона необходимо постоянно снимать пену. Воды в кастрюле должно быть на 2-5 сантиметров выше уровня мяса. После закипания убавить огонь до самого низкого показателя и томить бульон с мясом 5-6 часов.

Лайфхак №3. Добавлять овощи в конце приготовления

Лук, морковку и корень сельдерея добавляют в бульон в конце варки и варят с ними еще около часа (тоже на самом медленном огне). Специи – соль, лавровый лист и черный перец горошком – добавляют за полчаса до окончания варки.

Лайфхак № 4. Добавляйте в холодец только перец горошком

Перец в холодец нужно класть именно горошком, а не молотый – еще одно правило для прозрачности.

Лайфхак №5. После варки процедить бульон

После окончания варки мясо нужно отложить и мелко нарезать, а бульон несколько раз процедить через марлю. В формы для застывания выкладывают овощи для украшения, чеснок, нарезанное мясо и заливают бульоном.

Лайфхак №6. Аккуратно размешивать бульон в формах

Если формы глубокие, для однородности холодца смесь с мясом и бульоном нужно размешать, но делать это очень медленно и аккуратно, чтобы не сделать бульон мутным. После этого формы ставятся в холодное место (лучше всего – средняя полка холодильника) на несколько часов до окончательного застывания, пишет «Сегодня».

Как осветлить мутный бульон

Существует также несколько способов осветления бульона, если в процессе варки он получился мутным. Довести полученный бульон до кипения и влить в него смесь из половины стакана холодной воды и двух взбитых белков – свернувшийся белок притянет к себе хлопья пены и всплывет, после чего все лишнее можно будет убрать с поверхности шумовкой. Также для осветления холодца перед закипанием второго бульона можно добавить в него щепотку лимонной кислоты.



