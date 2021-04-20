Как связаны бессонница и диабет: каковы последствия хронического недосыпа

Для здорового и полноценного сна необходимо 6-8 часов. Но, учитывая высокий темп современной жизни, это редко кому удается, и в среднем человек спит около 4-5 часов. «Если это случилось один раз в неделю, то ничего страшного с организмом не произойдет. Если же недосып случается систематически, регулярно, допустим, у людей со сменным графиком или страдающих бессонницей, то это может привести к серьезным последствиям», — сообщает врач-невролог Анастасия Якупова.

Последствия недосыпа усугубляются с его продолжительностью. Изначально он может повлиять на ваше психоэмоциональное состояние, проявить чувство тревоги, раздражительность, подавленное настроение, далее следует ухудшение памяти, снижение внимания и продуктивности. А чем дольше длится период нарушенного сна, тем серьезнее будут последствия.

Может развиваться сахарный диабет, потому что люди часто заедают свой стресс, а недосып — это стресс, 2

— добавляет невролог.

Но причинами нарушенного сна могут быть не только полная занятость, воздействие внешних факторов и прочее. Оказывается, бессонница может быть не причиной, а следствием болезни. Состояние депрессии вызывает такой побочный эффект, пишет Passion.ru.

Также стоит обратить внимание на то, что не стоит во время выходных давать себе волю и разрешать вдоволь выспаться. Ваш организм уже привык к определенному графику, и если вы всю неделю вставали в 6, а в субботу и воскресенье дали себе фору поспать до обеда, готовьтесь к подавленному состоянию на будущей неделе. А людям с ночным графиком работы специалисты советуют не спать весь день, чтобы не сбить свои биологические часы.

Рецепт здорового сна состоит из нескольких правил, а если они вам не помогут, обратитесь ко врачу:

- ложитесь и вставайте в примерно в одно и то же время,

- за несколько часов до сна старайтесь не пить кофе и чай,

- проветрите помещение перед сном,

- лучшее время для засыпания — до 11 часов вечера.



