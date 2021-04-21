Будет сочно и вкусно: повар рассказал, что не нужно класть в котлеты

Запретные продукты

Петербуржский повар со стажем в 43 года подробно разъяснил, благодаря чему котлеты становятся аппетитными и сочными. Но рассказ свой начал с запретных наименований, главными среди которых стали лук и хлеб.

Проблема лука – в сильном вкусе и резком запахе. Вместе с аналогичными по характеристикам овощами, приправами, он перебивает аромат мяса. Можно сразу забыть про аппетитность блюда или насыщение, ведь за стол садились в надежде попробовать что-то мясное, а не фантазию на тему салата.

Хлеб также не улучшает вкусовых качеств. Раньше его добавляли исключительно для увеличения объема. А замачивание в воде или молоке пыталось отчасти компенсировать уменьшение влажности фарша. Единственным результатом станет черная корка и более горький вкус «хлебной котлеты».

Нейтральные ингредиенты

Некоторые продукты вообще не влияют на вкус. Например, яйца нужны лишь в случае, когда хотите увеличить эластичность фарша для более простого формирования котлет и/или для лучшей сцепки с панировкой.

Аппетитные добавки

Неужели совсем ничего нельзя? Отнюдь! Возьмите на вооружение те овощи, у которых вкус и запах выражены слабо. Они увеличат объем котлетки, сделают ее сочнее и не перебьют мясной аромат: кабачок; морковь; капуста; картошка; зелень. Мякоть кабачка опознать довольно сложно, при этом она хорошо смешивается с фаршем. С другой стороны, чуть сладкая морковь после температурной обработки также не забивает другие ингредиенты. Капуста делает котлету легче и пышнее, но – в отличие от лука! – не добавляет горечи, остроты. В то время как картофель гарантирует большую сытность. Зелень же свежими нотками задает интересные акценты, подчеркивая достоинства любого мясного блюда.

А еще все перечисленные овощи можно смешать в равных небольших пропорциях по отношению к мясу, результатом станет идеальная золотистая котлетка. В ней будет больше объема и сока, но при этом – никакого ощущения, что едите салат!

Универсальное решение

Смешивание ингредиентов всегда на пользу: если решили полностью избавиться от любых растительных компонентов, рассмотрите разные виды мяса. Говядина, свинина, баранина во всевозможных комбинациях и пропорциях намного вкуснее, нежели котлета из чего-то одного, пишет fb.ru.



