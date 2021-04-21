Как найти подход к подростку в зависимости от его знака Зодиака

Весы

Весов необходимо научить быстро справляться со своей нерешительностью. Нужно объяснить подростку, что не все ситуации требуют подробного анализа и взвешивания фактов. Весы ленивы и часто уходят от проблем. Для них главное — собственное психологическое равновесие. Но, к сожалению, в этом случае проблемы начинают накапливаться, как снежный ком. Попытайтесь объяснить своему ребенку, что лучше будет, если справляться со сложностями, возникающими на жизненном пути, по мере их наступления.

Скорпион

Скорпионы умеют добиваться всего, чего захотят. В достижении цели они используют убеждения и хитрость. Воспитывать Скорпиона стоит в приятной, доброжелательной атмосфере, но все же в строгости — найдите баланс. Скорпиону нужно показать, кто главный в семье, иначе он может сесть вам на шею.

Стрелец

У Стрельцов нет проблем с коммуникацией. Общаться с другими подростками им в радость. Но при этом они — хвастунишки и задиры, хотя и добрые. Они все время стараются получить новые впечатления и знания. Легкий характер и большое количество увлечений притягивает к ним других людей. Дайте подростку возможность заниматься тем, чем он хочет, даже если вам кажется, что он выбрал слишком много занятий одновременно.

Козерог

Козероги-подростки удивляют своей мудростью и немногословностью. Они нелюдимы. Если в дом пришли гости, Козерог, скорее всего, отсидится в своей комнате. Представители этого знака довольно равнодушны к обществу и не стремятся к шумной компании. Дискотеки и вечеринки им не интересны. Не переживайте за них и не заставляйте выходить в люди, если те того не желает. Просто им так комфортнее.

Водолей

В подростковом возрасте у Водолеев возрастает желание общаться с другими людьми. Они тянутся ко всему новому, а общество для них — это возможность получать дополнительную информацию. С Водолеями достаточно сложно спорить, однако, если ваши доводы будут логичными, то он к ним обязательно прислушается. Водолеи часто выбирают для общения компании постарше и выступают в них в роли «вожака». Общайтесь с подростком — ему это будет только в радость.

Рыбы

Рыбам бывает нелегко усидеть на месте. Они творческие личности и не любят жизнь по расписанию. Еще с раннего детства они выбирают себе занятие по душе. Они очень хорошо чувствуют настроение своего окружения, особенно своих родителей. Если вы расстроены, они обязательно попытаются вас утешить. Но будьте аккуратны: от любого дурного слова они могут испугаться и закрыться в себе.

Конечно, на характер ребенка может повлиять не только дата рождения, и не все проблемы удастся решить, зная его особенности. Но эти знания помогут мудрее относиться к поведению подростка, и вам будет легче понять его.



