Во власти чувств: ТОП-5 знаков Зодиака, которых ожидает бурный роман в мае
Последний месяц весны будет особенно жарким для нескольких представителей зодиакального круга, уверяет Пятый канал.
Последний месяц весны будет особенно жарким для нескольких представителей зодиакального круга, уверяет Пятый канал.
Один из самых романтических месяцев — март — давно закончился, однако весна еще в самом разгаре. Впереди нас ожидает май, который будет значительно теплее и наверняка растопит сердца тех, кому не повезло встретить свою вторую половинку в начале весны. Астрологи составили ТОП-5 знаков Pодиака, которых ожидает страстный и бурный роман в следующем месяце.
Овен
Страстные и горячие Овны имеют все шансы встретить свою любовь в мае. Возможно, ваш будущий избранник так впечатлит вас, что вы будете готовы в первый месяц знакомства пойти в ЗАГС. Звезды советуют вам не спешить и как следует подумать — вдруг у вас просто слишком разыгрались гормоны.
Телец
Спокойных и рассудительных Тельцов ожидает настоящая буря эмоций. У некоторых из них появится возможность встретить идеального партнера, секс с которым будет незабываемым. Семейным Тельцам май сулит немало страстных вечеров — вы сумеете разнообразить вашу интимную жизнь чем-то необычным и новым.
Лев
Львы и так достаточно влюбчивы, но май будет особенно жарким. Осторожнее — вы можете влюбиться сразу в нескольких человек, причем каждый из них будет привлекать вас по-своему. Нужно остановиться и подумать, что вы ищете в людях — это поможет определиться с правильным выбором.
Скорпион
Легкий флирт может привести к чему-то серьезному, поэтому не отказывайте себе в этом удовольствии. Чаще ходите в бары, кино и другие общественные места — это поможет вам познакомиться с кем-то новым и интересным.
Козерог
Несмотря на ваш трудоголизм и вечную занятость, любовь найдет способ добраться до вас. Козерогов ждет всепоглощающая страсть, которая даже заставит их наконец-то забыть о работе. Встреча с тем самым человек произойдет спонтанно и неожиданно — готовиться бесполезно.