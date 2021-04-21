Во власти чувств: ТОП-5 знаков Зодиака, которых ожидает бурный роман в мае

Один из самых романтических месяцев — март — давно закончился, однако весна еще в самом разгаре. Впереди нас ожидает май, который будет значительно теплее и наверняка растопит сердца тех, кому не повезло встретить свою вторую половинку в начале весны. Астрологи составили ТОП-5 знаков Pодиака, которых ожидает страстный и бурный роман в следующем месяце.

Овен

Страстные и горячие Овны имеют все шансы встретить свою любовь в мае. Возможно, ваш будущий избранник так впечатлит вас, что вы будете готовы в первый месяц знакомства пойти в ЗАГС. Звезды советуют вам не спешить и как следует подумать — вдруг у вас просто слишком разыгрались гормоны.

Телец

Спокойных и рассудительных Тельцов ожидает настоящая буря эмоций. У некоторых из них появится возможность встретить идеального партнера, секс с которым будет незабываемым. Семейным Тельцам май сулит немало страстных вечеров — вы сумеете разнообразить вашу интимную жизнь чем-то необычным и новым.

Лев

Львы и так достаточно влюбчивы, но май будет особенно жарким. Осторожнее — вы можете влюбиться сразу в нескольких человек, причем каждый из них будет привлекать вас по-своему. Нужно остановиться и подумать, что вы ищете в людях — это поможет определиться с правильным выбором.

Скорпион

Легкий флирт может привести к чему-то серьезному, поэтому не отказывайте себе в этом удовольствии. Чаще ходите в бары, кино и другие общественные места — это поможет вам познакомиться с кем-то новым и интересным.

Козерог