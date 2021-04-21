Минус 20 килограммов. Диета Светланы Ходченковой

3 главных правила питания от Светланы Ходченковой
Исключить высококалорийные блюда, особенно выпечку, картофель, макароны, сладости.
Питаться дробно. Светлана обычно ест 5 раз в день небольшими порциями.
Как можно больше физической активности. Актриса признается, что во время снижения веса она готовилась к роли балерины и ей приходилось по три часа ежедневно тренироваться у станка.
Любые овощи — сырые, вареные, запеченые, приготовленные на гриле.
Фрукты в неограниченных количествах.
Обезжиренные молочные продукты (кефир, йогурты, творог)
Нежирный белок: индейка, курица, говядина, телятина
Нежирные сорта рыбы — ее можно запекать или отваривать, но не жарить.
Много жидкости: вода, чай без сахара, свежевыжатые соки.
Полезные перекусы: орешки, сухофрукты, горький шоколад — не более 15 -20 г в день.
Черный хлеб, зерновые хлебцы и сухари
Белый хлеб и любую выпечку
Овощи и фрукты с высоким содержанием крахмала (бананы, картофель, кукуруза)
Как работает диета Светланы Ходченковой?
Суть диеты довольно простая: вы исключаете простые углеводы, сахар, копченые и жирные продукты, а также высокококалорийные блюда. Меню основано на полезных продуктах: рыбе, птице, овощах и фруктах, молочных продуктах. Такого рациона можно придерживаться очень долго без вреда для здоровья и при этом не чувствовать голода. А значит, вы сможете сбросить и удержать вес.