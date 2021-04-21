Минус 20 килограммов. Диета Светланы Ходченковой

3 главных правила питания от Светланы Ходченковой

Исключить высококалорийные блюда, особенно выпечку, картофель, макароны, сладости.

Питаться дробно. Светлана обычно ест 5 раз в день небольшими порциями.

Как можно больше физической активности. Актриса признается, что во время снижения веса она готовилась к роли балерины и ей приходилось по три часа ежедневно тренироваться у станка.

Что можно есть?

Любые овощи — сырые, вареные, запеченые, приготовленные на гриле.

Фрукты в неограниченных количествах.

Обезжиренные молочные продукты (кефир, йогурты, творог)

Яйца

Нежирный белок: индейка, курица, говядина, телятина

Нежирные сорта рыбы — ее можно запекать или отваривать, но не жарить.

Много жидкости: вода, чай без сахара, свежевыжатые соки.

Полезные перекусы: орешки, сухофрукты, горький шоколад — не более 15 -20 г в день.

Черный хлеб, зерновые хлебцы и сухари

Что нужно исключить?

Белый хлеб и любую выпечку

Овощи и фрукты с высоким содержанием крахмала (бананы, картофель, кукуруза)

Все жареное и копченое

Алкоголь

Полуфабрикаты

Как работает диета Светланы Ходченковой?